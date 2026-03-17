Cantabria es LA opción para tus próximas vacaciones, te contamos por qué

Wishome construye experiencias desde el detalle y es una forma de hospitalidad que se inspira en el concepto japonés del omotenashi, la filosofía que pone al huésped en el centro, anticipándose a sus necesidades sin invadir su espacio. Aquí, el lujo no interrumpe, acompaña.

Ubicadas en paisajes privilegiados de Cantabria, entre el mar Cantábrico y los Picos de Europa, las casas de Wishome parecen sacadas de una película. Pero lo cool no está solo en las vistas, sino en cómo están pensadas. Cada espacio responde a una lógica emocional, familias que conviven, celebraciones que se expanden, niños que juegan, adultos que descansan. Desde cuartos de juegos hasta piscinas climatizadas, todo está diseñado para que nadie se quede fuera del plan.

Wishome construye experiencias desde el detalle y es una forma de hospitalidad que se inspira en el concepto japonés del omotenashi, la filosofía que pone al huésped en el centro, anticipándose a sus necesidades sin invadir su espacio. (Cortesía)

Dentro de este universo, Wishome The Collection representa su máxima expresión. Aquí viven propiedades que no solo destacan por su arquitectura o ubicación, sino por su capacidad de convertirse en experiencias en sí mismas. Rumoroso, en Oyambre, es una casa de cuento dentro del Parque Natural, con acceso privado a la playa y vistas impresionantes. Muy cerca, también en Oyambre, La Gaviota ofrece una versión más amplia, ideal para grandes grupos que buscan comodidad sin perder ese aire fresco y natural frente al mar.