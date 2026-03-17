Cantabria es LA opción para tus próximas vacaciones, te contamos por qué

En la forma en la que viajamos, ya no se trata solo de a dónde vas, sino de cómo te hacen sentir estando ahí. Por eso tienes que conocer Wishome, una propuesta demasiado cool que convierte el free time en algo verdaderamente extraordinario.
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Wishome construye experiencias desde el detalle y es una forma de hospitalidad que se inspira en el concepto japonés del omotenashi, la filosofía que pone al huésped en el centro, anticipándose a sus necesidades sin invadir su espacio. Aquí, el lujo no interrumpe, acompaña.
Ubicadas en paisajes privilegiados de Cantabria, entre el mar Cantábrico y los Picos de Europa, las casas de Wishome parecen sacadas de una película. Pero lo cool no está solo en las vistas, sino en cómo están pensadas. Cada espacio responde a una lógica emocional, familias que conviven, celebraciones que se expanden, niños que juegan, adultos que descansan. Desde cuartos de juegos hasta piscinas climatizadas, todo está diseñado para que nadie se quede fuera del plan.
Dentro de este universo, Wishome The Collection representa su máxima expresión. Aquí viven propiedades que no solo destacan por su arquitectura o ubicación, sino por su capacidad de convertirse en experiencias en sí mismas. Rumoroso, en Oyambre, es una casa de cuento dentro del Parque Natural, con acceso privado a la playa y vistas impresionantes. Muy cerca, también en Oyambre, La Gaviota ofrece una versión más amplia, ideal para grandes grupos que buscan comodidad sin perder ese aire fresco y natural frente al mar.
En Pechón, La Península también tiene vistas irreales, aquí el río Nansa se encuentra con el Cantábrico, creando un espectáculo natural. En la misma zona, Villa Evarista, en Prellezo, eleva la experiencia con el contraste del mar y la montaña, y espacios diseñados para disfrutar cada amanecer y atardecer, porque si, podrás ver de norte a sur.
La Ballena, en Comillas, combina ubicación y estilo de vida sobre el mar, pero a unos pasos del centro histórico, logra ese equilibrio perfecto entre la privacidad y la vida local. Y La Bendita, en Caviedes, ofrece un refugio más íntimo y cálido, rodeado de naturaleza, donde el lujo se vive desde la calma.
Fuera de The Collection, pero igual de fieles al ADN de la marca, están otras joyas como La Cuadra y Bonita del Norte, ambas en Lamadrid. La primera, una antigua cuadra restaurada, conserva el encanto rústico con un giro contemporáneo que la hace única; la segunda, una casa de pueblo reinventada, mezcla piedra, madera y diseño actual para crear un espacio acogedor que se siente auténtico desde el primer momento.
Pero más allá de las casas, lo que define a Wishome es todo lo que sucede dentro de ellas. Desde desayunos personalizados hasta cenas con chefs de nivel Michelin, pasando por clases de yoga, masajes, paseos a caballo o travesías en barco, cada experiencia se diseña a la medida. Y siempre con el respaldo de expertos locales que entienden el destino desde adentro.
Esa conexión con lo local no es casual. La marca apuesta por un modelo que impacta directamente en las comunidades donde opera. Desde la construcción y mantenimiento de las villas hasta los ingredientes que llegan a la mesa, todo prioriza lo cercano, lo de temporada, lo auténtico. Hay huertos ecológicos, talento local y una intención clara de que el turismo no solo consuma, sino que también aporte.
Y luego está ese detalle que dice mucho, las mascotas son bienvenidas. Porque si algo tiene claro Wishome es que la idea de familia ya no es rígida, y que las vacaciones perfectas son aquellas en las que nadie falta.
En un mundo donde viajar se ha vuelto más frecuente pero no necesariamente más significativo, propuestas como esta marcan una diferencia. Wishome no vende noches, vende recuerdos. No ofrece estancias, crea historias.