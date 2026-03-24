Sabor que emociona

Una de las sorpresas del evento fue el stand de Tequila Patrón, la marca de tequila premium número uno del mundo, que sorprendió con un espacio amplio y agradable, ideal para resguardarse del sol, mientras se disfrutaba de uno de sus deliciosos cócteles: Margarita Patrón, Patrón Cristalino Derecho, Cristalino Highball, Paloma Patrón y Mezcalita Pepino.

Pero uno de los momentos top llegó con la cata especial Patrón + Nobu, exclusiva para invitados especiales, en la que el chef Diego Sobrino de Nobu Hotel Los Cabos, preparó una selección de tacos para maridar con los diferentes tipos de Tequila Patrón.

El menú consistió en un taco de atún y aromas cítricos en tortilla de jícama, que se maridó con Tequila Patrón Silver. Siguió un taco de tártara de res en nori tempura con maple trufado, delicia que se acompañó con Tequila Patrón Reposado, destacando sus notas y aromas. Finalmente se ofreció un paté de fruit de naranja con aceituna kalamata y albahaca, que se maridó con Tequila Patrón Cristalino, redondeando así esta experiencia culinaria que dejó una sonrisa y una gran satisfacción en quienes tuvieron la oportunidad de disfrutarla.

Al terminar, los invitados a la cata pasaron directo al stand de Tequila Patrón para vivir un wow moment que sorprendió con música y cócteles servidos en pequeñas botellas de Tequila Patrón, dando cierre a la tarde de una forma única, que se disfrutó al máximo

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Así, Tequila Patrón, una vez más demostró porqué es una de las marcas más queridas por los mexicanos, al destacar las raíces de nuestro país y rescatar la herencia milenaria del proceso tequilero, a través de una evolución que celebra nuevos encuentros y nuevos momentos para disfrutar.