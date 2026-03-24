Chefs, influencers, personalidades, invitados y, por supuesto, miles de amantes del buen vivir, se dieron cita a la 12ª edición de Sabor es Polanco, el evento gastronómico que sigue sorprendiendo cada año al reunir lo mejor de la industria culinaria de México, brindado experiencias llenas de sabor y un ambiente único que hacen que este evento sea siempre auténtico.
Sabor que emociona
Sábado 14 y domingo 15 de marzo fueron los días en que foodies de todo México disfrutaron los sabores de las propuestas gastronómicas top del momento. Todo sucedió en los jardines del Campo Marte en la CDMX, que recibieron a miles de personas durante el fin de semana más disfrutable del año.
Una de las sorpresas del evento fue el stand de Tequila Patrón, la marca de tequila premium número uno del mundo, que sorprendió con un espacio amplio y agradable, ideal para resguardarse del sol, mientras se disfrutaba de uno de sus deliciosos cócteles: Margarita Patrón, Patrón Cristalino Derecho, Cristalino Highball, Paloma Patrón y Mezcalita Pepino.
Pero uno de los momentos top llegó con la cata especial Patrón + Nobu, exclusiva para invitados especiales, en la que el chef Diego Sobrino de Nobu Hotel Los Cabos, preparó una selección de tacos para maridar con los diferentes tipos de Tequila Patrón.
El menú consistió en un taco de atún y aromas cítricos en tortilla de jícama, que se maridó con Tequila Patrón Silver. Siguió un taco de tártara de res en nori tempura con maple trufado, delicia que se acompañó con Tequila Patrón Reposado, destacando sus notas y aromas. Finalmente se ofreció un paté de fruit de naranja con aceituna kalamata y albahaca, que se maridó con Tequila Patrón Cristalino, redondeando así esta experiencia culinaria que dejó una sonrisa y una gran satisfacción en quienes tuvieron la oportunidad de disfrutarla.
Al terminar, los invitados a la cata pasaron directo al stand de Tequila Patrón para vivir un wow moment que sorprendió con música y cócteles servidos en pequeñas botellas de Tequila Patrón, dando cierre a la tarde de una forma única, que se disfrutó al máximo
Así, Tequila Patrón, una vez más demostró porqué es una de las marcas más queridas por los mexicanos, al destacar las raíces de nuestro país y rescatar la herencia milenaria del proceso tequilero, a través de una evolución que celebra nuevos encuentros y nuevos momentos para disfrutar.