TÜT Café: un espacio creativo y relajado para hacer una pausa en la Ciudad de México

En medio del ritmo acelerado de la capital, TÜT Café se presenta como un lugar pensado para bajar la velocidad y disfrutar el momento. Más que una cafetería, el proyecto busca convertirse en un punto de encuentro donde las personas puedan conversar, trabajar, celebrar o simplemente darse un respiro.
Desde su creación en 2023, TÜT nació con la idea de trasladar a la Ciudad de México el ambiente cálido, creativo y relajado de las cafeterías europeas, en las que el brunch se vive como una experiencia completa. En este espacio cada detalle cuenta: el aroma del pan recién horneado, la música suave de fondo y la hospitalidad del equipo que recibe a los visitantes.
La primera sede abrió en Lomas de Chapultepec, con una propuesta ideal para disfrutar un café acompañado de panadería o para llevar algo rápido durante el día. Sin embargo, el proyecto evolucionó en agosto de 2025 con la apertura de una segunda sucursal en Tonalá 15, en la colonia Roma, donde el concepto se transformó en una experiencia de all day brunch.
Brunch todo el día
En la nueva sede de la Roma, TÜT se posiciona como un destino para sentarse a disfrutar de desayunos y brunch a cualquier hora del día. El espacio invita a tomarse la mañana con calma, mientras que su terraza se convierte en el lugar perfecto para observar el movimiento de la ciudad.
El menú combina opciones reconfortantes con recetas frescas y ligeras. Entre los platillos favoritos destacan el pan francés relleno de queso crema, los huevos sincronizados, los chilaquiles verdes o rojos con huevo y las enfrijoladas rellenas de jamón y queso. También se encuentran clásicos como el Avo Toast, disponible con huevo o con salmón y queso de cabra.
Para quienes buscan algo más sustancioso, la carta incluye opciones como la hamburguesa original con tocino, la arrachera con guacamole o el salmón con costra de pistache. A esto se suma una selección de sándwiches y croissants ideales para un brunch relajado, entre ellos el croque monsieur, croque madame, el croissant de salmón y el sándwich de pavo con brie y compota de la casa.
Las opciones frescas también tienen su espacio con ensaladas como la de prosciutto con arúgula e higo o la ensalada TÜT. Por supuesto, la panadería y repostería siguen siendo protagonistas, con especialidades como la galleta de chocolate Dubái con pistache, roles de canela, scones y croissants recién horneados.
Café, bebidas y una terraza para quedarse
Para acompañar los platillos, destacan bebidas como el Mazapán Latte y el Dirty Chai Latte, dos de los favoritos de la casa. También hay opciones más frescas, como limonadas de temporada, y cocteles ligeros como el Aperol Spritz, ideales para extender el brunch hacia la tarde.
La esencia de TÜT parte de una idea sencilla: compartir el amor por el café, la cocina y la panadería artesanal. Aunque el concepto tiene inspiración en experiencias vividas en Madrid, no busca replicar una cafetería europea, sino reinterpretar esa sensación de calidez y refugio en un espacio propio.
El resultado es un lugar donde se respira cercanía, la terraza invita a quedarse y el ambiente amigable hace que cualquier visita se sienta como en casa.