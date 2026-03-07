TÜT Café: un espacio creativo y relajado para hacer una pausa en la Ciudad de México

La primera sede abrió en Lomas de Chapultepec, con una propuesta ideal para disfrutar un café acompañado de panadería o para llevar algo rápido durante el día. Sin embargo, el proyecto evolucionó en agosto de 2025 con la apertura de una segunda sucursal en Tonalá 15, en la colonia Roma, donde el concepto se transformó en una experiencia de all day brunch.

TÜT Café (Cortesía)

Brunch todo el día

En la nueva sede de la Roma, TÜT se posiciona como un destino para sentarse a disfrutar de desayunos y brunch a cualquier hora del día. El espacio invita a tomarse la mañana con calma, mientras que su terraza se convierte en el lugar perfecto para observar el movimiento de la ciudad.

TÜT Café (Cortesía )

El menú combina opciones reconfortantes con recetas frescas y ligeras. Entre los platillos favoritos destacan el pan francés relleno de queso crema, los huevos sincronizados, los chilaquiles verdes o rojos con huevo y las enfrijoladas rellenas de jamón y queso. También se encuentran clásicos como el Avo Toast, disponible con huevo o con salmón y queso de cabra.

Para quienes buscan algo más sustancioso, la carta incluye opciones como la hamburguesa original con tocino, la arrachera con guacamole o el salmón con costra de pistache. A esto se suma una selección de sándwiches y croissants ideales para un brunch relajado, entre ellos el croque monsieur, croque madame, el croissant de salmón y el sándwich de pavo con brie y compota de la casa.