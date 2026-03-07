Cha Cha Chá abre en San Ángel con cocina mexicana contemporánea y espíritu de hacienda

La icónica esquina de Avenida de la Paz e Insurgentes inicia una nueva etapa. El inmueble que durante más de cinco décadas albergó uno de los Sanborns más emblemáticos del sur de la Ciudad de México ahora renace como Cha Cha Chá San Ángel, un restaurante mexicano contemporáneo que respeta el valor arquitectónico del lugar y lo convierte en un punto de encuentro para distintas generaciones.
Tras consolidarse como uno de los restaurantes con terraza más populares frente al Monumento a la Revolución, la marca expande su presencia hacia el sur de la capital con un concepto inspirado en una pequeña hacienda mexicana, donde tradición, arquitectura e innovación conviven en armonía.
Un proyecto que rescata la esencia del lugar
La restauración del espacio estuvo a cargo de los arquitectos Andrea Martínez y Mario Salim, quienes apostaron por conservar los elementos históricos del inmueble mientras lo adaptaban a una propuesta contemporánea.
Entre los detalles recuperados destacan la cantera original, los vitrales, los techos de madera pintados a mano y la fuente central que domina el salón principal. También se trabajó en aclarar las maderas para aportar mayor luminosidad al interior.
Aunque la estética mantiene su carácter clásico, el restaurante fue modernizado con instalaciones de primer nivel. Uno de los elementos más llamativos es la panadería y tortillería artesanal ubicada en el centro del salón, donde los comensales pueden observar el proceso de elaboración de las tortillas hechas a mano, integrando este ritual a la experiencia gastronómica.
Cocina mexicana con mirada contemporánea
La propuesta culinaria está liderada por los chefs Jorge Guerra y Salvador Reyes, quienes reinterpretan recetas tradicionales mexicanas con técnicas actuales y una cuidadosa selección de ingredientes.
El resultado es una cocina con raíces claras, pero con una ejecución moderna. Los propios chefs describen el concepto como “si San Ángel Inn y El Cardenal tuvieran un hijo en 2026”, una definición que resume el equilibrio entre tradición y actualidad que buscan transmitir en cada plato.
El menú también refleja la evolución del concepto de Cha Cha Chá, que reafirma su identidad como restaurante mexicano contemporáneo, ampliando su oferta gastronómica y apostando por una cocina que privilegia el producto, la técnica y el sabor.
Además, el espacio está pensado para distintos públicos: familias, grupos de amigos, parejas y también quienes trabajan en la zona. Entre semana ofrecen menú del día, diseñado para quienes buscan una comida completa y accesible sin sacrificar calidad.
Tres espacios para diferentes momentos
Con capacidad para 230 comensales, Cha Cha Chá San Ángel cuenta con tres ambientes distintos que permiten vivir experiencias diferentes dentro del mismo lugar.
El salón principal destaca por sus techos de doble altura, vitrales y la fuente central que da carácter al espacio, ideal para comidas familiares o celebraciones.
La terraza ofrece una atmósfera más relajada y luminosa gracias a sus grandes ventanales, perfecta para reuniones con amigos o comidas largas.
Por su parte, la cantina recupera el espíritu clásico de las cantinas capitalinas, con una barra completa y pantallas para seguir eventos deportivos en un ambiente más dinámico.
Una apuesta por el sur de la ciudad
La apertura en San Ángel forma parte de la visión de la marca de descentralizar la oferta gastronómica de la capital y apostar por barrios con identidad propia.
Con sus calles empedradas, plazas, galerías y una fuerte tradición cultural, San Ángel se mantiene como uno de los puntos más representativos del sur de la ciudad. Cha Cha Chá busca integrarse al vecindario respetando su historia y aportando una propuesta gastronómica contemporánea.
La nueva sede se ubica en Avenida Insurgentes 2105, en la alcaldía Álvaro Obregón, y marca un nuevo capítulo para la marca, que continúa creciendo con una propuesta de cocina mexicana actual, accesible y pensada para disfrutarse en comunidad.