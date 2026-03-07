Cha Cha Chá abre en San Ángel con cocina mexicana contemporánea y espíritu de hacienda

Un proyecto que rescata la esencia del lugar

La restauración del espacio estuvo a cargo de los arquitectos Andrea Martínez y Mario Salim, quienes apostaron por conservar los elementos históricos del inmueble mientras lo adaptaban a una propuesta contemporánea.

Cha Cha Chá San Ángel (Cortesía)

Entre los detalles recuperados destacan la cantera original, los vitrales, los techos de madera pintados a mano y la fuente central que domina el salón principal. También se trabajó en aclarar las maderas para aportar mayor luminosidad al interior.

Aunque la estética mantiene su carácter clásico, el restaurante fue modernizado con instalaciones de primer nivel. Uno de los elementos más llamativos es la panadería y tortillería artesanal ubicada en el centro del salón, donde los comensales pueden observar el proceso de elaboración de las tortillas hechas a mano, integrando este ritual a la experiencia gastronómica.

Cha Cha Chá San Ángel (Cortesía )

Cocina mexicana con mirada contemporánea

La propuesta culinaria está liderada por los chefs Jorge Guerra y Salvador Reyes, quienes reinterpretan recetas tradicionales mexicanas con técnicas actuales y una cuidadosa selección de ingredientes.

El resultado es una cocina con raíces claras, pero con una ejecución moderna. Los propios chefs describen el concepto como “si San Ángel Inn y El Cardenal tuvieran un hijo en 2026”, una definición que resume el equilibrio entre tradición y actualidad que buscan transmitir en cada plato.

Cha Cha Chá San Ángel (Cortesía)

El menú también refleja la evolución del concepto de Cha Cha Chá, que reafirma su identidad como restaurante mexicano contemporáneo, ampliando su oferta gastronómica y apostando por una cocina que privilegia el producto, la técnica y el sabor.

Además, el espacio está pensado para distintos públicos: familias, grupos de amigos, parejas y también quienes trabajan en la zona. Entre semana ofrecen menú del día, diseñado para quienes buscan una comida completa y accesible sin sacrificar calidad.