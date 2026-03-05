Así se vive una semana en Miami con Four Seasons

Hay formas diferentes de disfrutar Miami: en el sol, con buena comida, deportes al aire libre, faciales y masajes, en la playa y obvio todo esto está en Four Seasons. De este a oeste, la cadena hotelera cubre la costa de Florida con un equilibrio que combina el oceáno, con glamour, descanso y lujo.
Recorrimos tres de los hoteles más icónicos, desde Palm Beach Resort, pasando por The Surf Club y finalizando con el más nuevo de los hoteles, Naples Beach Club. Te contamos todo sobre nuestra estancia aquí, los imperdibles y lo más memorable de Four Seasons.
Publicidad
Four Seasons Resort Palm Beach
Desde su apertura en 1994, el hotel de Palm Beach se ha convertido en un referente y emblema de la cadena por su ubicación frente al océano. Con un estilo muy de la costa, con toques contemporáneos, este resort está pensado para esos momentos de desconexión sin perder la elegancia.
Aún con 207 habitaciones y suites, cada una con su propio balcón, no es un hotel que se sienta lleno, si no que la privacidad que otorga la arquitectura del sitio es incomparable. Al centro, dos albercas y los accesos a la playa, el spot más cool para pasar el día en una cabaña o al sol en un camastro.
Después de relajarte, es momento de consentirte en Palm Beach Spa, un santuario con 10 cabinas especializadas en faciales, masajes y tratamientos corporales, todos realizados por expertos. Una parada necesaria si te das una vuelta por el hotel.
Por la locación, Four Seasons Resort Palm Beach está enfocado en las actividades al aire libre: golf, deportes de agua, como paddle board y snorkel, y obviamente, tenis. Desde la apertura en 2025 del Palm Pavillion, las canchas se adaptaron para crear un espacio íntegro, donde puedes tener una clase privada de pickleball o tenis (que cien por ciento recomendamos), así como un mini putting green con 18 hoyos, mesa de ping pong, billar al aire libre y todo lo que necesitas para divertirte.
Florie's, por el chef Mauro Colagreco es una de las ofertas gastronómicas que ofrece el hotel, con cocina mediterránea deliciosa, donde destaca la fusión de ingredientes cítricos y botánicos. Seaway, el otro restaurante, está enfocado en mariscos frescos y preparaciones de la costa. Y si o si, tienes que pasar por Cocoanut Café, con bebidas espectaculares perfectas para recargar energía cuando necesites.
Publicidad
Four Seasons The Surf Club
Uno de los hoteles más emblemáticos de todo Florida, pues entre sus paredes han hospedado a celebs como Grace Kelly, Frank Sinatra y hasta Winston Churchill. Abrió sus puertas en la víspera de Año Nuevo de 1930 como un exclusivo club y punto de encuentro para figuras influyentes de la época. Ahora bajo la operación de Four Seasons, el espacio honra ese pasado pero se fusiona con un estilo que se inspira en la herencia original pero con una sensación de continuidad histórica.
La intimidad que se percibe en este hotel no tiene precio, con 77 habitaciones, cinco bungalows, suites residenciales y specialty suites, es como adentrarse a una vida mucho más sofisticada de Miami.
A The Surf Club se viene a comer bien. Todo comienza en The Champagne Bar, con un drink de coctelería única o una copa de champaña. Después, atraviesa el pasado para llegar a Lido, el restaurante del chef Marco Calenzo, que combina comida italiana con japonesa, gracias a su ascendencia europea y el tiempo que pasó en el continente asiático junto a su esposa de dicho origen. El restaurante ha sido distinguido con Tre Forchette de Gambero Rosso en 2024 y 2025.
Después de una cena deliciosa, la parada obligatoria es The Surf Club Restaurant by Thomas Keller. ¿Las vibras? Impecables, neoyorkinas, y perfectamente compatibles con la intención del hotel. (Pide las galletas de chispas de chocolate, para un postre inolvidable).
Con dos Llaves Michelin, The Surf Club perdura en el tiempo como uno de los hoteles imperdibles en la costa y en el mundo.
Publicidad
Four Seasons Resort Naples Beach Club
Después del glamour y ajetreo de la ciudad, es el momento perfecto para escaparte a la costa más tranquila de Florida. En el oeste, se encuentra Naples, una ciudad que integra un estilo de vida basado en wellness y descanso. Pensado para ser un oasis junto a la playa, el hotel cuenta con 50 hectáreas distribuidos entre mar, jardines, espacios residenciales y áreas sociales.
Todo comenzó en 1946, cuando la propiedad se conocía como Naples Beach Hotel & Golf Club, donde locales pasaban su tiempo. Ahora como parte de la cadena de hoteles Four Seasons, el club ahora se destaca por su servicio y hospitalidad. El hotel más grande de los tres, con 220 habitaciones y 57 suites, se caracteriza también por un entorno natural, donde la playa y la naturaleza cobran vida.
No te puedes ir del resort sin pasar una mañana (o todas las de tu estancia) en el spa. Un auténtico santuario para todos los sentidos: masajes y faciales, acompañados de las mejores instalaciones de hidroterapia como sauna, vapor, cold plunge, jacuzzi y regaderas sensoriales. Además, como complemento, el gimnasio tiene vista al campo de golf, tecnología increíble y todo diseñado por el coach de las celebridades Harley Pasternak.
Si algo caracteriza a Naples, son sus atardeceres, y nada como disfrutarlos en Sunset Bar, donde la comida latina hace presencia para unir a locales y residentes para abrir paso al ritual del atardecer, donde suena una campana en el momento en el que el sol desaparece de la vista. Hay cosas que son icónicas, y que es mejor no moverlas, y así es HB's. El restaurante frente al mar, donde podrás disfrutar de mariscos frescos locales. Aunque si eres más de steak house, entonces The Merchant Room es ideal para ti.
En el ritmo acelerado de Miami, nada como llegar a un lugar buscando descanso, glamour, diversión y encontrar todo en cualquier de los tres hoteles Four Seasons que visitamos en Florida.