Así se vive una semana en Miami con Four Seasons

Four Seasons Resort Palm Beach

Desde su apertura en 1994, el hotel de Palm Beach se ha convertido en un referente y emblema de la cadena por su ubicación frente al océano. Con un estilo muy de la costa, con toques contemporáneos, este resort está pensado para esos momentos de desconexión sin perder la elegancia.

Aún con 207 habitaciones y suites, cada una con su propio balcón, no es un hotel que se sienta lleno, si no que la privacidad que otorga la arquitectura del sitio es incomparable. Al centro, dos albercas y los accesos a la playa, el spot más cool para pasar el día en una cabaña o al sol en un camastro.

Un hotel con acceso a la playa en Palm Beach, ¡una gozada! (Quién)

Después de relajarte, es momento de consentirte en Palm Beach Spa, un santuario con 10 cabinas especializadas en faciales, masajes y tratamientos corporales, todos realizados por expertos. Una parada necesaria si te das una vuelta por el hotel.

Por la locación, Four Seasons Resort Palm Beach está enfocado en las actividades al aire libre: golf, deportes de agua, como paddle board y snorkel, y obviamente, tenis. Desde la apertura en 2025 del Palm Pavillion, las canchas se adaptaron para crear un espacio íntegro, donde puedes tener una clase privada de pickleball o tenis (que cien por ciento recomendamos), así como un mini putting green con 18 hoyos, mesa de ping pong, billar al aire libre y todo lo que necesitas para divertirte.

Las canchas de tenis y pickleball más cool de todo Miami. (Quién)

Florie's, por el chef Mauro Colagreco es una de las ofertas gastronómicas que ofrece el hotel, con cocina mediterránea deliciosa, donde destaca la fusión de ingredientes cítricos y botánicos. Seaway, el otro restaurante, está enfocado en mariscos frescos y preparaciones de la costa. Y si o si, tienes que pasar por Cocoanut Café, con bebidas espectaculares perfectas para recargar energía cuando necesites.