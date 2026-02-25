Japón y México se sientan a la mesa, no te pierdas los últimos días de la VI Residencia Gastronómica en LagoAlgo

El menú de la VI Residencia Gastronómica en LagoAlgo

Es un menú hecho a cuatro manos que se disfruta sin prisa. Empieza con un maguro sake, sigue con un ebi sando y después puede llegar un flat iron o un chayote. Japón y México en el mismo recorrido. No se trata de mezclar por mezclar, sino de juntar sabores que funcionan bien juntos.

La VI Residencia Gastronómica de LagoAlgo está viviendo sus últimos días y, honestamente, es de esas experiencias que no se antojan dejar ir. (Cortesía)

La hospitalidad japonesa, conocida como omotenashi, tiene que ver con cuidar cada detalle y adelantarse a lo que el otro necesita, algo que explica la Japan National Tourism Organization como parte esencial de su cultura de servicio. En México la hospitalidad es diferente, es más cercana, efusiva y más de apapacho, pero al final la intención es la misma, que es hacer sentir bien a quien se sienta a tu mesa.

LagoAlgo lleva tiempo apostando por este tipo de encuentros. Antes han pasado por su cocina nombres como Pujol y Contramar, dos referentes que han puesto a México en el radar internacional según la lista de The World's 50 Best Restaurants. También han invitado propuestas internacionales como Omega3, desde Grecia, reforzando algo muy simple: la cocina es un idioma que todos entendemos.