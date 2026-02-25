Japón y México se sientan a la mesa, no te pierdas los últimos días de la VI Residencia Gastronómica en LagoAlgo

Hasta el 1 de marzo, LagoAlgo se convierte en el escenario de una conversación entre Japón y México, y sus protagonistas son dos figuras que saben perfectamente lo que hacen: Edo López y Heriberto Gutiérrez.
Edo López, fundador de Grupo Edo Kobayashi y responsable de haber consolidado algunos de los proyectos de cocina japonesa más relevantes en México, lleva años demostrando que la precisión nipona no está peleada con la creatividad. Basta ver el trabajo detrás de conceptos como Rokai para entender su obsesión por el detalle y el respeto absoluto por el producto. Por su parte, el chef Heriberto Gutiérrez ha construido en LagoAlgo una cocina que abraza lo mexicano desde la técnica, pero también desde la emoción.
El menú de la VI Residencia Gastronómica en LagoAlgo
Es un menú hecho a cuatro manos que se disfruta sin prisa. Empieza con un maguro sake, sigue con un ebi sando y después puede llegar un flat iron o un chayote. Japón y México en el mismo recorrido. No se trata de mezclar por mezclar, sino de juntar sabores que funcionan bien juntos.
La hospitalidad japonesa, conocida como omotenashi, tiene que ver con cuidar cada detalle y adelantarse a lo que el otro necesita, algo que explica la Japan National Tourism Organization como parte esencial de su cultura de servicio. En México la hospitalidad es diferente, es más cercana, efusiva y más de apapacho, pero al final la intención es la misma, que es hacer sentir bien a quien se sienta a tu mesa.
LagoAlgo lleva tiempo apostando por este tipo de encuentros. Antes han pasado por su cocina nombres como Pujol y Contramar, dos referentes que han puesto a México en el radar internacional según la lista de The World's 50 Best Restaurants. También han invitado propuestas internacionales como Omega3, desde Grecia, reforzando algo muy simple: la cocina es un idioma que todos entendemos.
Lo interesante de esta sexta residencia no es solo lo que hay en el plato, sino lo que representa. Hoy más que nunca nos importa saber qué comemos, de dónde viene y quién está detrás. Esta experiencia no solo celebra sabores, también abre la conversación sobre los ingredientes y la forma en la que consumimos.
Aquí no se viene a comer rápido. El horario, de 13:00 a 19:00 horas, invita a sentarse con calma y disfrutar. Sin prisas y sin presión, como debe ser.
Ir en estos últimos días es sumarte a un encuentro entre Japón y México que va más allá de la cocina. Son dos culturas distintas que, cuando se juntan en la mesa, se entienden perfecto.
La VI Residencia Gastronómica termina el 1 de marzo de 2026. Y si algo deja claro esta edición es que lo bueno toma tiempo: un buen platillo, una buena charla y una buena experiencia se construyen con cuidado y ganas reales de compartir.