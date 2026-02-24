6 hospedajes imperdibles cerca de la Ciudad de México

6 hospedajes imperdibles cerca de la CDMX

Orgánico Hotel Boutique (San Miguel Ajusco)

Orgánico Hotel Boutique (San Miguel de Allende)



Si lo que buscas es un lugar para reconectar con tu paz interior, este hotel es perfecto para ti. Se encuentra en medio del bosque y cuenta con un centro holístico para equilibrar los chakras, un bar arriba de la montaña con vistas espectaculares, una casa club, suites muy elegantes y acogedoras y actividades exclusivas como talleres gastronómicos y cenas de maridaje.

Se encuentra a una hora de la zona centro de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan.

Dirección: Camino Real 30 de Marzo San Miguel Ajusco, 14700 Ciudad de México, CDMX.

El hostal de la luz (Tepoztlán)

El hostal de la luz (Tepoztlán)



En medio de las montañas de Tepoztlán se encuentra El Hostal de la Luz, un lugar perfecto para vivir una experiencia completa de sanación interna para renovar el cuerpo y la mente.

Durante tu estancia podrás participar en actividades como yoga, meditación, caminatas en un laberinto y sesiones de sound healing y tai-chi mientras estás rodeado de pura naturaleza.

El hotel cuenta con temazcal, cabinas de masaje, biblioteca y una alberca climatizada al aire libre con una vista increíble hacia la montaña.

Se encuentra a 2 horas de la Ciudad de México.

Dirección: Ctra Federal Tepoztlán-Amatlán S/N Km 4, 62524 Amatlán, Mor.

Casa Ojiva (Querétaro)

Casa Ojiva (Querétaro)

Si quieres tener una escapada romántica con tu pareja, este hotel es perfecto para ti. Casa Ojiva es un hotel súper exclusivo el cual cuenta con tan solo tres habitaciones, pero cada una de ellas ofrece una experiencia diferente.

Templo Yova: Jacuzzi privado y una terraza en forma de cueva con vista al valle.

Templo Rashma: Jacuzzi privado, terraza con sillones y un muelle de madera con 2 sillas al borde, ideal para ver el atardecer con tu pareja.

Templo Éter: Jacuzzi privado y un pequeño balcón con vista al valle.

Todas las habitaciones están diseñadas con un estilo rústico y elegante, las cuales te harán sentir acogido y cómodo en todo momento. El hotel ofrece actividades extra para complementar tu visita, como picnics, masajes y rituales para limpias energéticas.

Se encuentra a tres horas de la Ciudad de México.

Direccion: Camino a, exhacienda sin numero, 76847 Qro.