6 hospedajes imperdibles cerca de la Ciudad de México

No existe un mejor plan que escaparte unos días de la rutina para desconectarte y relajarte, ya sea con tu pareja, amigos o familia.
Es por eso que aquí te dejamos una lista de 6 hospedajes únicos cerca de la Ciudad de México, para vivir una experiencia única.
6 hospedajes imperdibles cerca de la CDMX
Orgánico Hotel Boutique (San Miguel Ajusco)
Si lo que buscas es un lugar para reconectar con tu paz interior, este hotel es perfecto para ti. Se encuentra en medio del bosque y cuenta con un centro holístico para equilibrar los chakras, un bar arriba de la montaña con vistas espectaculares, una casa club, suites muy elegantes y acogedoras y actividades exclusivas como talleres gastronómicos y cenas de maridaje.
Se encuentra a una hora de la zona centro de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan.
Dirección: Camino Real 30 de Marzo San Miguel Ajusco, 14700 Ciudad de México, CDMX.
El hostal de la luz (Tepoztlán)
En medio de las montañas de Tepoztlán se encuentra El Hostal de la Luz, un lugar perfecto para vivir una experiencia completa de sanación interna para renovar el cuerpo y la mente.
Durante tu estancia podrás participar en actividades como yoga, meditación, caminatas en un laberinto y sesiones de sound healing y tai-chi mientras estás rodeado de pura naturaleza.
El hotel cuenta con temazcal, cabinas de masaje, biblioteca y una alberca climatizada al aire libre con una vista increíble hacia la montaña.
Se encuentra a 2 horas de la Ciudad de México. Dirección: Ctra Federal Tepoztlán-Amatlán S/N Km 4, 62524 Amatlán, Mor.
Casa Ojiva (Querétaro)
Si quieres tener una escapada romántica con tu pareja, este hotel es perfecto para ti. Casa Ojiva es un hotel súper exclusivo el cual cuenta con tan solo tres habitaciones, pero cada una de ellas ofrece una experiencia diferente.
Templo Yova: Jacuzzi privado y una terraza en forma de cueva con vista al valle. Templo Rashma: Jacuzzi privado, terraza con sillones y un muelle de madera con 2 sillas al borde, ideal para ver el atardecer con tu pareja. Templo Éter: Jacuzzi privado y un pequeño balcón con vista al valle.
Todas las habitaciones están diseñadas con un estilo rústico y elegante, las cuales te harán sentir acogido y cómodo en todo momento. El hotel ofrece actividades extra para complementar tu visita, como picnics, masajes y rituales para limpias energéticas.
Se encuentra a tres horas de la Ciudad de México. Direccion: Camino a, exhacienda sin numero, 76847 Qro.
Glamping-Zingo (Estado de México)
Glamping-Zingo es un lugar fuera de lo común. Este lugar es ideal para hospedarte con tu pareja, ya que las habitaciones son cabañas muy románticas y elegantes. Estas cuentan con una chimenea, un jacuzzi privado y servicio de alimentos y bebidas a la habitación.
Se encuentra a 1 hora de la Ciudad de México. Dirección: P.º de las Hadas 7, Santa Ana, 54570 Santa Ana Jilotzingo, Méx.
El santuario (Valle de Bravo)
Si te gusta desconectarte de la rutina para reconectar con la naturaleza y con tu energía interior, El santuario es para ti. Cada rincón del hotel está construido para llevarte a conectar con tu energía interior a través de todos los espacios y actividades que ofrecen, como el temazcal que se encuentra en la montaña, el ovario de la serpiente, el cual es un espacio que refleja la transformación, el renacer y la aceptación, la puerta de la noche, lugar que refleja el acercamiento a una nueva realidad, entre otros.
Este hotel cuenta con piscinas al aire libre, cabinas de masaje, increíbles vistas y un restaurante en el cual podrás probar platillos tradicionales de la zona.
Se encuentra a 2 horas de la Ciudad de México. Dirección: Carretera a Colorines Km. 4.5 San Gaspar del Lago, 51217 Valle de Bravo, Méx.
Glamping Octli (Tlaxcala)
Si estás buscando un plan de fin de semana para toda la familia, esta es la opción ideal. Glamping Octil está ubicado dentro del Santuario de luciérnagas de Tlaxcala, por lo que al hospedarte aquí tendrás la oportunidad de realizar el tour guiado para verlas (en temporada alta). Además de esta experiencia, también ofrecen otro tipo de actividades como caminatas por el bosque, tours para observar cómo se elabora el pulque, recolección de hongos, cata de vinos, fogata, entre otras.
Las habitaciones son casas de campaña lujosas estilo tipis, las cuales están acondicionadas para que puedas tener una experiencia memorable sin preocuparte de absolutamente nada.
Se encuentra a 3 horas de la Ciudad de México. Dirección: Camino Nanacamilpa Tepuente, km 1 5, 90280 Cdad. de Nanacamilpa, Tlax.