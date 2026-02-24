Publicidad

Viajes y gourmet

Lo mejor del lujo y la naturaleza sigue evolucionando en África con nuevas aperturas

El continente africano está puliendo el concepto de lujo y tomando la delantera ante el resto del mundo, no por nada vemos millones de stories en Instagram de gente en los safaris.
mar 24 febrero 2026 09:05 PM
Paisaje auténtico de la sabana africana
Seguramente visitar este espectacular destino ya forma parte de tu bucket list, y si no, ¿qué estás esperando? (Cortesía)

África está proponiendo nuevas aperturas que prometen alejarte del ruido, el crowd y del viaje típico. Aquí vas a encontrar la escapada ideal, perder noción del tiempo, rodearte de nada más que naturaleza y conectar contigo y tus alrededores.

Seguramente visitar este espectacular destino ya forma parte de tu bucket list, y si no, ¿qué estás esperando? La agencia de viajes NUBA nos da sus 6 recomendaciones imperdibles por si esta nota te inspira a hacer tu viaje.

Delta del Okavango, Botsuana

Uno de los humedales interiores más grandes del mundo, Delta del Okavango, en Botsuana, es testigo de 2 hoteles muy especiales que se complementan, &Beyond Sandibe Under Canvas y &Beyond Nxabega Under Canvas.

El primero propone una experiencia única al ofrecer una conexión directa e intensa con la fauna local, ya que se trata de una de las zonas con más depredadores.

Mientras que el segundo, Nxabega, es un campamento que se identifica por su serenidad y la calma. Si te gusta observar y te identificas con la célebre “dolce far niente”, este es tu destino ideal.

Parque Nacional Kafue, Zambia

Un campamento que se encuentra entre dos islas en un río, Anantara Kafue River Tented Camp invita a la absoluta calma.

Rodeado de un entorno tranquilo y relajante, el hotel complementa el setting con actividades como yoga, caminatas nocturnas y fogatas.

Si buscas un break de las prisas y el estrés, te recomendamos echarle un vistazo.

Anantara Kafue River Tented Camp

Mara Triangle, Kenia

Ubicado en una de las regiones más salvajes del Masai Mara, Wilderness Mara aparece con un diseño que se integra al entorno, explicándonos que la naturaleza se decora sola y todo el protagonismo lo tiene ella.

Aquí vas a estar alejado de todo, con el privilegio de presenciar un ecosistema perfecto de muy cerca y sin interferencias. El hotel destaca por la amplitud de la zona en la que se encuentra.

Isla de Praslin, Seychelles

Un entorno completamente distinto a la experiencia de safari, ideal para cerrar tu viaje después de esto.

La Réserve es un hotel rodeado de vegetación tropical y playas de arena blanquecina. Lujo al máximo, ya que cuenta únicamente con 6 villas privadas para que goces de privacidad, calma y pausa en su máxima expresión.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

La capital de Sudáfrica tiene uno de los hoteles más top que ofrece la hospitalidad en el país. The Cape Town Edition está ubicado en un lugar muy especial, prometiendo vistas impresionantes al Atlántico y a la famosa Montaña de la Mesa.

Dentro de la oferta, destaca la propuesta culinaria, haciendo hincapié en los sabores del mar y los ingredientes locales. En este destino se combinan ciudad y naturaleza.

Estas propuestas de NUBA prometen trascender la idea del hotel y garantizan construir un viaje perfecto que combine recorridos especiales, con sentido y precisión. Como ellos dicen, “En África, el lujo no se mide en distancia recorrida, sino en la capacidad de habitar cada lugar”.

Si te quedaste con las ganas de visitar África, los puedes contactar en https://nuba.com/mx/

