Lo mejor del lujo y la naturaleza sigue evolucionando en África con nuevas aperturas

Delta del Okavango, Botsuana

Uno de los humedales interiores más grandes del mundo, Delta del Okavango, en Botsuana, es testigo de 2 hoteles muy especiales que se complementan, &Beyond Sandibe Under Canvas y &Beyond Nxabega Under Canvas.

El primero propone una experiencia única al ofrecer una conexión directa e intensa con la fauna local, ya que se trata de una de las zonas con más depredadores.

Mientras que el segundo, Nxabega, es un campamento que se identifica por su serenidad y la calma. Si te gusta observar y te identificas con la célebre “dolce far niente”, este es tu destino ideal.

Parque Nacional Kafue, Zambia

Un campamento que se encuentra entre dos islas en un río, Anantara Kafue River Tented Camp invita a la absoluta calma.

Rodeado de un entorno tranquilo y relajante, el hotel complementa el setting con actividades como yoga, caminatas nocturnas y fogatas.

Si buscas un break de las prisas y el estrés, te recomendamos echarle un vistazo.