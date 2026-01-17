Hay restaurantes que no solo se visitan, sino que se sienten. Así es Marta, el nuevo proyecto del chef Manuel Sánchez Camarena, un espacio donde la alta cocina francesa se convierte en un ejercicio de memoria, emoción y sensibilidad. Más que un restaurante, Marta es un refugio para quienes buscan una experiencia gastronómica profunda y pausada.
Restaurante Marta: la experiencia culinaria que redefine la alta cocina sensorial en la Ciudad de México
La visión culinaria de Manuel Sánchez Camarena
Formado en Le Cordon Bleu México, Manuel Sánchez ha construido su trayectoria en algunas de las cocinas más influyentes de la ciudad, colaborando con chefs como Mikel Alonso y Elena Reygadas. También fue chef particular, una etapa clave en la que afinó su estilo personal. Hoy, con apenas 29 años, presenta una propuesta sólida basada en técnica precisa, equilibrio de sabores y un tratamiento delicado de las texturas.
Marta nace del deseo del chef por tener un espacio propio desde el cual comunicar su visión: una cocina de autor que combina tradición, intención y emoción.
“En Marta presentamos una serie de poemas gastronómicos, donde los sabores y las texturas se tratan con atención y respeto para provocar emociones y memoria”, explica Sánchez Camarena.
La base es una técnica francesa clásica, reinterpretada con combinaciones contemporáneas y una mirada fresca al producto: “Es lo que ofrecemos en el menú, una técnica muy tradicional, francesa, pero con nuevos sabores y texturas, nuevas mezclas, nuevas cosas, que creo que es muy interesante”, agregó.
El menú incluye platillos que destacan por su elegancia y profundidad. Entre las entradas imperdibles se encuentra la flor de calabaza rellena de parmigiano reggiano y mousse de prosciutto, acompañada de espuma de queso de cabra y trufa.
Una experiencia sensorial llamada Marta
En los platos fuertes brillan propuestas como el Foie Tatin, con puré de manzana tatin y polvo de pétalo de rosa, y el magret de pato con holandesa de lima y falso caviar de manzana verde, donde la tradición francesa dialoga con una estética y sensibilidad contemporáneas.
El capítulo dulce no se queda atrás. El falso huevo de caramelo de menta y verbena, con crema de tomillo y soldados de pan de aceite de oliva, resume la filosofía del lugar: creatividad, técnica y elegancia en equilibrio perfecto.
La experiencia se completa con una cuidada carta de bebidas, en la que destacan cócteles como Marcapasos: Capresse Spritz, pensados para acompañar con frescura y sutileza cada momento del menú.
El ambiente de Marta refuerza esta propuesta sensorial: luz cálida, música discreta, textiles naturales como lino, cerámica de autor y aromas envolventes crean un espacio íntimo y contemplativo, diseñado para disfrutar sin prisas.
En esencia, Marta es un lugar para detener el tiempo, donde la cocina se transforma en lenguaje y cada mesa se convierte en un acto poético. Una nueva referencia para quienes buscan alta cocina con alma en la Ciudad de México.