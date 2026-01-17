Restaurante Marta: la experiencia culinaria que redefine la alta cocina sensorial en la Ciudad de México

La visión culinaria de Manuel Sánchez Camarena

Formado en Le Cordon Bleu México, Manuel Sánchez ha construido su trayectoria en algunas de las cocinas más influyentes de la ciudad, colaborando con chefs como Mikel Alonso y Elena Reygadas. También fue chef particular, una etapa clave en la que afinó su estilo personal. Hoy, con apenas 29 años, presenta una propuesta sólida basada en técnica precisa, equilibrio de sabores y un tratamiento delicado de las texturas.

Restaurante Marta (Cortesía)

Marta nace del deseo del chef por tener un espacio propio desde el cual comunicar su visión: una cocina de autor que combina tradición, intención y emoción.

“En Marta presentamos una serie de poemas gastronómicos, donde los sabores y las texturas se tratan con atención y respeto para provocar emociones y memoria”, explica Sánchez Camarena.

Restaurante Marta (Cortesía)

La base es una técnica francesa clásica, reinterpretada con combinaciones contemporáneas y una mirada fresca al producto: “Es lo que ofrecemos en el menú, una técnica muy tradicional, francesa, pero con nuevos sabores y texturas, nuevas mezclas, nuevas cosas, que creo que es muy interesante”, agregó.

El menú incluye platillos que destacan por su elegancia y profundidad. Entre las entradas imperdibles se encuentra la flor de calabaza rellena de parmigiano reggiano y mousse de prosciutto, acompañada de espuma de queso de cabra y trufa.