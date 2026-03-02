Quebec, un invierno que parece sacado de una película

Pero Quebec no es solo postal. Es mesa, conversación y esa obsesión deliciosa por el producto local. Puedes empezar el tour gastronómico en Bistro Le Sam, dentro del icónico Fairmont Le Château Frontenac, con vista al río San Lorenzo y una hamburguesa que confirma que lo casual también puede ser ritual. Después, bajar el ritmo en L’Orygine, incluido en la selección 2025 de la Michelin Guide, donde el discurso es claro: producto local, cero pretensión y técnica impecable. Y si te gusta lo secreto, Verre Pickl’ ofrece una experiencia casi clandestina, una sola mesa y un menú que cruza México y Quebec sin pedir permiso.

Puedes empezar el tour foodie en Bistro Le Sam, dentro del icónico Fairmont Le Château Frontenac, con vista al río San Lorenzo y una hamburguesa que confirma que lo casual también puede ser ritual. (CORTESÍA)

Para las almas aventureras, dormir en el Hôtel de Glace es exactamente lo que suena, habitaciones esculpidas en hielo, bar helado y una experiencia que solo existe unos meses al año, según datos oficiales del complejo Village Vacances Valcartier. Y si lo tuyo es más bienestar que adrenalina, Strøm Spa Nordique ofrece circuitos de hidroterapia con vistas al río San Lorenzo que convierten el frío en parte del placer, tal como explica el propio spa en su propuesta de termoterapia nórdica.