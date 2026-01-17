Motín: comfort food todo el día en la Roma y la Juárez

Su menú está cuidadosamente diseñado para lograr combinaciones equilibradas de ingredientes y sabores que dan como resultado una comfort food ideal tanto para desayunos como para comidas. Por la mañana, la carta ofrece una amplia variedad de opciones que van desde bowls de frutos rojos, hot cakes con ricotta, pan francés, chilaquiles y molletes, hasta huevos revueltos con parmesano, huevos benedictinos y muchas alternativas más.

Motín (Cortesía)

Desde su apertura, Motín se ha consolidado como un referente del “desayuno todo el día”. Su sucursal en la colonia Roma, ubicada en Tabasco 311, es ya un clásico del barrio, punto de encuentro para familias, parejas y grupos de amigos que buscan disfrutar de platillos conocidos con un giro contemporáneo.

Motín (Cortesía)

Motín Juárez: un nuevo punto de encuentro

El proyecto continúa creciendo con la apertura de Motín Juárez, su segunda sucursal, ubicada en Nápoles 36, en el corazón de la colonia Juárez. Este nuevo espacio destaca por su patio interior, ideal para grupos, su barra pensada para compartir y una identidad visual llena de colores vibrantes y gráfica desenfadada. A unos pasos de Reforma e Insurgentes, Motín Juárez se presenta como un nuevo punto de reunión para la zona.

En esta sucursal, los comensales pueden disfrutar de los clásicos que ya son favoritos en Motín Roma, además de algunos platillos exclusivos que solo se encuentran en la Juárez.