Marne: dos espacios, una misma filosofía gastronómica

El proyecto nació con la intención de acompañar cada taza de café con pan recién horneado. Sin embargo, durante el periodo de restricciones sanitarias, la panadería cobró un protagonismo inesperado y el público empezó a reconocer a Marne como un referente de pan artesanal en la zona.

Marne (Cortesía)

Este crecimiento natural dio pie a la apertura de un espacio más amplio en San Miguel Chapultepec, hoy conocido como Marne Panadería, y más tarde al desarrollo de Marne Restaurante, un lugar que amplía la propuesta culinaria sin perder la esencia original.

Marne Panadería: informal, cercana y con alma de taller

Marne Panadería conserva una atmósfera relajada y cotidiana, con el encanto de un taller donde el pan se hornea todos los días. Su propuesta gira en torno al café de especialidad, los panes artesanales y una oferta informal que permite desayunar, comer o cenar en un mismo lugar. Entre los platillos más reconocidos destacan el pan francés de la casa, los huevos revueltos con chorizo Berkshire y la milanesa de pollo.

Marne (Cortesía)

En la vitrina, los panes se convierten en protagonistas: chocolatines, kouign-amann, maritozzi y el danés de moras son imperdibles. La carta de bebidas complementa la experiencia con opciones distintivas de la casa, como la horchata , caliente o fría, sola o con café, el black oat (cold brew con leche de avena) y el coco latte, además de cafés filtrados en métodos como Chemex. El resultado es un espacio ideal para un desayuno rápido, un brunch de fin de semana o una comida sencilla en el ambiente dinámico de la colonia Roma.