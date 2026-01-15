Louis Vuitton abre en SoHo un 'hotel' de ensueño para celebrar 130 años de su Monogram

Check-in en el universo Louis Vuitton

Ubicado en el 104 de Prince Street, en Nueva York, el pop-up recibe a los visitantes como si fueran huéspedes de un hotel de lujo.

Desde el primer paso, el concepto gira alrededor del viaje, uno de los pilares más importantes de la marca.

El recorrido inicia en el Keepall Lobby, lleno de nostalgia, artesanía y diseño llevados al siguiente nivel.

Ubicado en el 104 de Prince Street, el pop-up recibe a los visitantes como si fueran huéspedes de un hotel de lujo. (Instagram @exqz.nyc)

Louis Vuitton crea habitaciones que cuentan historias

Aquí no hay cuartos, sino espacios temáticos que reinterpretan los modelos más icónicos de la maison.

El Neverfull se transforma en un gimnasio con una estética inesperada, el Speedy tiene su propia habitación donde se exploran distintas versiones del bolso desde su creación en 1930 y el Noé Champagne Bar recuerda el origen de esta silueta, diseñada originalmente para transportar botellas.

Cada sala se ve increíble y también explica por qué estos diseños siguen siendo relevantes en la actualidad.