Louis Vuitton abre en SoHo un 'hotel' de ensueño para celebrar 130 años de su Monogram

Hay marcas que lanzan colecciones para celebrar aniversarios y luego está Louis Vuitton, que decidió hacer algo mucho más ambicioso y fue abrir las puertas de un “hotel” en pleno SoHo para rendir homenaje a 130 años de su icónico monograma.
El resultado es una experiencia pop-up que se siente como un viaje por la historia de la casa, donde cada espacio está inspirado en los bolsos que definieron generaciones y estilos de vida.
Check-in en el universo Louis Vuitton
Ubicado en el 104 de Prince Street, en Nueva York, el pop-up recibe a los visitantes como si fueran huéspedes de un hotel de lujo.
Desde el primer paso, el concepto gira alrededor del viaje, uno de los pilares más importantes de la marca.
El recorrido inicia en el Keepall Lobby, lleno de nostalgia, artesanía y diseño llevados al siguiente nivel.
Louis Vuitton crea habitaciones que cuentan historias
Aquí no hay cuartos, sino espacios temáticos que reinterpretan los modelos más icónicos de la maison.
El Neverfull se transforma en un gimnasio con una estética inesperada, el Speedy tiene su propia habitación donde se exploran distintas versiones del bolso desde su creación en 1930 y el Noé Champagne Bar recuerda el origen de esta silueta, diseñada originalmente para transportar botellas.
Cada sala se ve increíble y también explica por qué estos diseños siguen siendo relevantes en la actualidad.
Louis Vuitton Hotel en SoHo: Moda, experiencia y personalización
Más allá de mirarlo y admirarlo, este “hotel” invita a interactuar. El pop-up cuenta con Care Services, un espacio dedicado a la restauración de piezas Louis Vuitton, además de opciones de personalización como hot-stamping y la colocación de parches exclusivos que solo están disponibles en esta ubicación.
Es una forma de conectar el legado de la marca con historias personales y hacer que cada pieza sea aún más especial.
Un destino imperdible para amantes del lujo
Abierto desde hasta abril de 2026, este pop-up no es solo una parada obligada para fans de Louis Vuitton, sino para cualquiera que disfrute de las experiencias bien pensadas, el diseño inmersivo y las historias que van más allá del producto.
Más que una tienda temporal, el Louis Vuitton Hotel en SoHo es una celebración del pasado, presente y futuro del lujo.