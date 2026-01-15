Entre el caos delicioso de Londres y el romanticismo eterno de París, hay una joya que te hará sentir que ya estás viviendo la experiencia desde que cruzas la puerta. Estamos hablando de The Meliá Collection: Meliá London Kensington y Maison Colbert, espacios boutique donde el lujo se siente cercano, con historia, arte y mucho estilo propio.
Dos ciudades icónicas y dos formas de vivir el lujo
Meliá London Kensington, elegancia inglesa perfecta
En South Kensington, uno de los barrios más elegantes de Londres, el Meliá London Kensington se vive como una casa victoriana sofisticada, con ese encanto clásico que nunca se siente antiguo. El hotel toma inspiración de William Morris y de la estética victoriana, pero la traduce a un lujo moderno, relajado y sin poses. Desde habitaciones íntimas perfectas para viajar solo hasta suites amplias que invitan a quedarte un rato más en la cama, todo está pensado para descansar bonito después de un día intenso en la ciudad.
Flores, diseño y experiencias que elevan la estancia
Uno de sus grandes highlights es la experiencia floral creada junto a Pulbrook & Gould, una de las casas florales más icónicas de Londres. Aquí no solo ves flores, las vives. Incluso puedes tomar masterclasses que convierten tu estancia en algo mucho más especial. Todo se siente curado, elegante y muy británico, pero con un twist contemporáneo que no intimida.
Comer en Londres como si estuvieras en España
La propuesta gastronómica tampoco se queda atrás. Hispania Kensington trae lo mejor de la cocina española al corazón londinense, bajo la dirección de Marcos Morán, chef con estrella Michelin. Tapas, recetas clásicas reinterpretadas y sabores mediterráneos que funcionan igual de bien para una cena especial que para una comida larga con vino y sobremesa.
Londres más allá de lo turístico
Para quienes buscan algo más que el típico sightseeing, el hotel propone experiencias que conectan con la historia local. Recorridos victorianos por Kensington, catas de cerveza con más de 170 años de tradición inglesa y planes pensados para sentir la ciudad como local. Todo se complementa con un gimnasio abierto 24 horas, perfecto para equilibrar viajes, placer y rutina.
Maison Colbert, un hotel que se siente como una obra de arte
Del otro lado del Canal de la Mancha, Maison Colbert es una verdadera carta de amor al París artístico. Ubicado en un edificio del siglo XVI en pleno Barrio Latino, este hotel rinde homenaje a Joaquín Sorolla y al arte de vivir parisino. Cada rincón respira cultura, historia y sensibilidad estética, desde las habitaciones inspiradas en las obras del pintor hasta los detalles que recuerdan que aquí vivió Simone de Beauvoir.
Dormir con vistas a Notre-Dame
Las habitaciones funcionan como pequeños refugios dentro de una ciudad vibrante. Tranquilas, elegantes y con vistas que te recuerdan constantemente que estás en París. Todo está diseñado para bajar el ritmo y disfrutar la ciudad desde un lugar más íntimo y personal.
Café Clotilde, el spot que te roba el corazón
Comer bien es parte esencial de la experiencia. Café Clotilde, nombrado en honor a la esposa de Sorolla, ofrece desayunos, toasts, té por la tarde y postres creados por la reconocida chef Nina Métayer. Por la noche, el speakeasy bar se convierte en el plan perfecto para cerrar el día con un cocktail bien hecho, en un ambiente chic y sin pretensiones.
Experiencias que hacen que París se sienta único
Maison Colbert entiende que viajar hoy va mucho más allá del hospedaje. Por eso ofrece experiencias exclusivas que van desde encuentros con artistas hasta vuelos en helicóptero rumbo a Versalles. Todo está pensado para vivir París de forma auténtica, cercana y profundamente inspiradora, incluso cuando se trata de reuniones o eventos de trabajo.
Cuando el hotel también es parte del viaje
Dos ciudades legendarias, dos hoteles con personalidad propia y una misma filosofía, y es hacer que el viaje se sienta como una historia que vale la pena contar. Porque cuando el lugar donde te quedas tiene alma, el recuerdo no se queda en el check-out, se queda contigo.