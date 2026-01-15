Dos ciudades icónicas y dos formas de vivir el lujo

Meliá London Kensington, elegancia inglesa perfecta

En South Kensington, uno de los barrios más elegantes de Londres, el Meliá London Kensington se vive como una casa victoriana sofisticada, con ese encanto clásico que nunca se siente antiguo. El hotel toma inspiración de William Morris y de la estética victoriana, pero la traduce a un lujo moderno, relajado y sin poses. Desde habitaciones íntimas perfectas para viajar solo hasta suites amplias que invitan a quedarte un rato más en la cama, todo está pensado para descansar bonito después de un día intenso en la ciudad.

En South Kensington, uno de los barrios más elegantes de Londres, el Meliá London Kensington se vive como una casa victoriana sofisticada, con ese encanto clásico que nunca se siente antiguo. (Cortesía)

Flores, diseño y experiencias que elevan la estancia

Uno de sus grandes highlights es la experiencia floral creada junto a Pulbrook & Gould, una de las casas florales más icónicas de Londres. Aquí no solo ves flores, las vives. Incluso puedes tomar masterclasses que convierten tu estancia en algo mucho más especial. Todo se siente curado, elegante y muy británico, pero con un twist contemporáneo que no intimida.

Comer en Londres como si estuvieras en España

La propuesta gastronómica tampoco se queda atrás. Hispania Kensington trae lo mejor de la cocina española al corazón londinense, bajo la dirección de Marcos Morán, chef con estrella Michelin. Tapas, recetas clásicas reinterpretadas y sabores mediterráneos que funcionan igual de bien para una cena especial que para una comida larga con vino y sobremesa.

La propuesta gastronómica tampoco se queda atrás. Hispania Kensington trae lo mejor de la cocina española al corazón londinense, bajo la dirección de Marcos Morán, chef con estrella Michelin. (Cortesía)

Londres más allá de lo turístico

Para quienes buscan algo más que el típico sightseeing, el hotel propone experiencias que conectan con la historia local. Recorridos victorianos por Kensington, catas de cerveza con más de 170 años de tradición inglesa y planes pensados para sentir la ciudad como local. Todo se complementa con un gimnasio abierto 24 horas, perfecto para equilibrar viajes, placer y rutina.