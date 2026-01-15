Publicidad

Viajes y gourmet

De la CDMX para el mundo: El Califa de León llega a Nueva York este 2026

De CDMX a Nueva York, por primera vez, la única taquería con una estrella Michelin en el mundo abrirá sus puertas fuera de México en primavera 2026.
jue 15 enero 2026 07:59 PM
el_califa_de_leon
Taquería El Califa de León (@califadeleon)

No necesitas ser todo un foodie para saber que El Califa de León se convirtió en la primera taquería a nivel mundial en recibir una estrella Michelin en 2024.

Todos quedamos asombrados con esta noticia, especialmente porque rompía con todos los estereotipos que normalmente distinguen a los restaurantes que reciben este reconocimiento.

El Califa de León: de México para el mundo

Un lugar sencillo, auténtico y que representa parte de la gran diversidad y calidad de la comida callejera de México.

Desde 1968, ubicado en el corazón de la colonia San Rafael, la experiencia de El Califa de León empieza apenas llegas y ves gente de pie, con taco en mano, ya sea frente a la barra o, en esos días más movidos de lo normal, en una fila que llega hasta la banqueta, donde varios se sientan a disfrutar de un buen taco.

Como bien dice la Guía Michelin, esta taquería probablemente sea más conocida por ser la pionera del taco de gaonera, su creación estrella: carne de res finamente rebanada, acompañada de sal, limón y, claro, una tortilla de maíz recién hecha (una frase que a cualquier mexicano le hace agua la boca).

Además, su chuleta y costilla no se quedan atrás en cuanto a calidad y sabor, sobre todo si las acompañas con alguna de sus salsas que han dado mucho de qué hablar.

El Califa de León llega a Nueva York

Ahora, El Califa de León no solo lleva su sabor, talento y calidad a las calles de la Gran Manzana, sino que también transporta un pedacito de México, y sus taqueros, a otro país.

Su cocina excepcional está hecha para cruzar fronteras y, que de esta manera, personas de todo el mundo puedan disfrutar de unos buenos tacos, aun estando a miles de kilómetros de su origen.

No podemos esperar a ver el taco fever que está por llegar a Nueva York en la primavera de 2026, con su primera locación ubicada en 20 West 23rd Street, cerca de Fifth Avenue, dejando que esta tradición, que lleva más de 50 años en México, rompa barreras internacionales.

