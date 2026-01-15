De la CDMX para el mundo: El Califa de León llega a Nueva York este 2026

El Califa de León: de México para el mundo

Un lugar sencillo, auténtico y que representa parte de la gran diversidad y calidad de la comida callejera de México.

Desde 1968, ubicado en el corazón de la colonia San Rafael, la experiencia de El Califa de León empieza apenas llegas y ves gente de pie, con taco en mano, ya sea frente a la barra o, en esos días más movidos de lo normal, en una fila que llega hasta la banqueta, donde varios se sientan a disfrutar de un buen taco.

Como bien dice la Guía Michelin, esta taquería probablemente sea más conocida por ser la pionera del taco de gaonera, su creación estrella: carne de res finamente rebanada, acompañada de sal, limón y, claro, una tortilla de maíz recién hecha (una frase que a cualquier mexicano le hace agua la boca).

Además, su chuleta y costilla no se quedan atrás en cuanto a calidad y sabor, sobre todo si las acompañas con alguna de sus salsas que han dado mucho de qué hablar.