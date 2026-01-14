¿Buscas lugares nuevos para salir en la CDMX? Estos son los nuevos bares

Los nuevos bares de la CDMX que tienes que conocer

Ahorita Cantina

Para ir en grupo y pasarla sin complicaciones, Ahorita Cantina funciona muy bien. El ambiente es relajado y se presta para pedir varios drinks y quedarte un buen rato.

Lo que debes probar: Mezcal con piña.

Dirección: Reforma 390, Juárez. CDMX.

Varde

Si estás por la colonia Roma y buscas un lugar para sentarte con calma, Varde funciona muy bien como pausa. Es un bar pequeño y tranquilo, ideal para platicar sin ruido y tomar algo bien hecho antes de seguir la noche.

Lo que tienes que probar: El martini seco, bien frío.

Dirección: Córdoba 146, Roma Norte. CDMX.

La Extra

Si estás en la Juárez y quieres un bar al que puedas llegar sin plan previo, La Extra siempre es buena opción. Es relajado, con movimiento constante y fácil para quedarte más tiempo del que tenías pensado.

Lo que tienes que probar: El negroni clásico.

Dirección: Donato Guerra 1, Juárez. CDMX

Lupita

Si tu plan es empezar la noche en la Juárez, Lupita es una buena parada. El ambiente es relajado, no se siente pesado y funciona bien para ir calentando motores antes de moverte a otro lugar.

Lo que tienes que probar: El old fashioned.

Dirección: Hamburgo 268, Juárez. CDMX.

(Insta@cantinalupita)

Despacho Margarita

Si prefieres algo más tranquilo en la Roma, Despacho Margarita es ideal. Es un bar discreto, cómodo y perfecto para tomar algo sin prisas ni ruido excesivo.

Lo que tienes que probar: La margarita clásica.

Dirección: Córdoba 115, Roma Norte. CDMX.

(Insta@despachomargarita)

Barra Lupe

Cuando la noche ya va más avanzada y buscas algo con más movimiento, Barra Lupe es buena opción. Siempre hay gente y la energía es distinta a la de los bares más tranquilos.

Lo que tienes que probar: La paloma.

Dirección: Orizaba 154, Roma Norte. CDMX.