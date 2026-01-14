¿Buscas lugares nuevos para salir en la CDMX? Estos son los nuevos bares

El plan favorito de los mexicanos siempre gira en torno a disfrutar, desde un gran drink, una salida con amigos o un "pre" que te pone en el mood perfecto, hasta descubrir lugares nuevos que le suben las buenas vibes a la noche (y son perfectos para tu story en Instagram).
Aquí te dejamos los bares más cool del momento en la CDMX que estamos seguros que no conocías en el 2025.
Publicidad
Los nuevos bares de la CDMX que tienes que conocer
Ahorita Cantina
Para ir en grupo y pasarla sin complicaciones, Ahorita Cantina funciona muy bien. El ambiente es relajado y se presta para pedir varios drinks y quedarte un buen rato.
Lo que debes probar: Mezcal con piña.
Dirección: Reforma 390, Juárez. CDMX.
Varde
Si estás por la colonia Roma y buscas un lugar para sentarte con calma, Varde funciona muy bien como pausa. Es un bar pequeño y tranquilo, ideal para platicar sin ruido y tomar algo bien hecho antes de seguir la noche.
Lo que tienes que probar: El martini seco, bien frío.
Dirección: Córdoba 146, Roma Norte. CDMX.
La Extra
Si estás en la Juárez y quieres un bar al que puedas llegar sin plan previo, La Extra siempre es buena opción. Es relajado, con movimiento constante y fácil para quedarte más tiempo del que tenías pensado.
Lo que tienes que probar: El negroni clásico.
Dirección: Donato Guerra 1, Juárez. CDMX
Lupita
Si tu plan es empezar la noche en la Juárez, Lupita es una buena parada. El ambiente es relajado, no se siente pesado y funciona bien para ir calentando motores antes de moverte a otro lugar.
Lo que tienes que probar: El old fashioned.
Dirección: Hamburgo 268, Juárez. CDMX.
Despacho Margarita
Si prefieres algo más tranquilo en la Roma, Despacho Margarita es ideal. Es un bar discreto, cómodo y perfecto para tomar algo sin prisas ni ruido excesivo.
Lo que tienes que probar: La margarita clásica.
Dirección: Córdoba 115, Roma Norte. CDMX.
Barra Lupe
Cuando la noche ya va más avanzada y buscas algo con más movimiento, Barra Lupe es buena opción. Siempre hay gente y la energía es distinta a la de los bares más tranquilos.
Lo que tienes que probar: La paloma.
Dirección: Orizaba 154, Roma Norte. CDMX.
Publicidad
rō.upstairs
Si estás en Polanco y quieres un plan más tranquilo pero bien puesto, rō.upstairs es ideal. El espacio es cómodo y funciona bien para una salida más arreglada.
Lo que tiene que probar: El dirty martini.
Dirección: Anatole France 71B, Polanco. CDMX.
Katz
Para una noche animada en la Roma, Katz casi siempre es garantía. Es un bar fácil, con buen ambiente y perfecto para ir con amigos sin complicarte.
Lo que tienes que probar: Gin tonic.
Dirección: Álvaro Obregón 124, Roma Norte. CDMX.
Abrazarnos
Si estás en la Juárez y buscas un lugar que se sienta diferente, Abrazarnos llama la atención desde que entras. Es cómodo y se presta para quedarte varias horas sin moverte.
Lo que tienes que probar: El coctel de la casa.
Dirección: Hamburgo 310, Juárez. CDMX.
Kaito del Valle
Si buscas algo más oscuro y con personalidad, Kaito del Valle es buena parada. Es ideal para ir cuando ya tienes claro el plan y quieres algo diferente.
Lo que tienes que probar: El highball.
Dirección: Hamburgo 70B, Juárez. CDMX.
Chow Chow
Si te gusta el movimiento y un ambiente más activo, Chow Chow funciona muy bien. Siempre hay gente y se presta para seguir la noche sin pensarlo demasiado.
Lo que tienes que probar: Martini con toque cítrico.
Dirección: Chapultepec 403, Juárez. CDMX.
Bar Básico
Para cerrar la noche sin complicaciones, Bar Básico cumple perfecto. Es sencillo, directo y cómodo para tomarte algo antes de irte a casa.