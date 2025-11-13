Colibrí Jiménez, la chef detrás del concepto de Cocina Mexicana Botánica, que ha revolucionado la gastronomía del país

¿Quién es Colibrí Jiménez?

Además de su trabajo como chef e investigadora, Colibrí Jiménez ha sido invitada como juez en Master Chef México, ganó el Premio Nacional Emprendedores en 2013 y ha publicado dos libros: Una Aventura Gastronómica (2018), que ganó el premio Gourmand a Mejor libro de cocina y El Vuelo Sutil del Alma (2025).

El restaurante de la chef Colibrí Jiménez, Tierra de Nadie, que se encuentra en Lomas de Chapultepec. Fue inaugurado en 2024 bajo el concepto de un boticario urbano cuyo menú mezcla adaptógenos, hongos, plantas y raíces para mejorar la calidad de vida de sus comensales a través de cada platillo.

Colibrí Jiménez es originaria de Tepoztlán, Morelos. (Instagram - @colibrijimenez)

¿Cómo creó Colibrí Jiménez la Cocina Mexicana Botánica?

La chef Colibrí Jiménez ha sabido utilizar la biodiversidad de México, sobre todo los hongos, para poder crear un estilo de cocina que rompe con las barreras tradicionales para ofrecer una experiencia culinaria que muestra otro rostro de la gastronomía mexicana.

Un aspecto importante de la cocina de Colibrí es que sus platillos involucran psiconutrición, por lo que busca que sus platillos generen bienestar y conexión. La chef logra este efecto gracias a su formación como psicoterapeuta, sus conocimientos en alimentación sostenible que obtuvo en Harvard, así como a los estudios que realizó en China e India sobre la medicina ayurveda y los hongos.

Colibrí Jiménez ha creado 11 tinturas que utiliza en sus alimentos y que ayudan a sus comensales a relajarse, concentrarse e incluso a cuidar de su salud hormonal. Todo esto a través de las propiedades naturales que ofrecen las plantas y hongos.