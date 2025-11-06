El icónico Hotel Sevilla abre sus puertas en Mérida

Hotel Sevilla Mérida: La casa colonial y el entorno histórico

El hotel nace dentro de una casa colonial, ubicado en pleno centro histórico, rodeado de cafés, galerías y calles que invitan a caminar. No hace falta planear mucho, basta con salir y dejarte llevar por los antojitos de la comida yucateca.

El Hotel Sevilla ofrece experiencias inolvidables con sus espacios los cuales están planeados para quienes buscan descansar sin perder la conexión con el lugar. Es el tipo de lugar que no solo visitas sino que recuerdas.

Sus muros de piedra, techos altos y patios llenos de vegetación invitan a revivir el pasado de la ciudad con el confort del presente. (RODRIGO HERMIDA)

