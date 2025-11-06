El icónico Hotel Sevilla abre sus puertas en Mérida

En el corazón de Mérida, el Hotel Sevilla Mérida conserva su esencia colonial mientras incorpora toques modernos en cada rincón.
Sus muros de piedra, techos altos y patios llenos de vegetación invitan a revivir el pasado de la ciudad con el confort del presente.
Cada espacio fue diseñado por el estudio Zeller & Moye, reconocido por respetar la herencia arquitectónica local y transformarla en una propuesta actual, elegante y atemporal.
Hotel Sevilla Mérida: La casa colonial y el entorno histórico
El hotel nace dentro de una casa colonial, ubicado en pleno centro histórico, rodeado de cafés, galerías y calles que invitan a caminar. No hace falta planear mucho, basta con salir y dejarte llevar por los antojitos de la comida yucateca.
El Hotel Sevilla ofrece experiencias inolvidables con sus espacios los cuales están planeados para quienes buscan descansar sin perder la conexión con el lugar. Es el tipo de lugar que no solo visitas sino que recuerdas.
La calma y esencia de Mérida en un solo lugar: Hotel Selvilla
Mérida tiene algo que atrapa, sus calles, su ritmo tranquilo, la gente que siempre sonríe se encuentra en Mérida.
En medio de todo eso llega el Hotel Sevilla Mérida, un espacio que quiere ser parte de esa historia, ofreciendo una estancia cómoda, elegante y con una alma local.
El Hotel Sevilla no busca que corras si no que disfrutes hacer actividades cotidianas como leer junto a la alberca, ver el atardecer en la terraza o caminar por sus pasillos que se sienten como estar en casa.
Hotel Sevilla Mérida: sabores que te hacen sentir en casa
En el restaurante Sevilla Mérida se come muy bien. La comida es típica yucateca, pero con un toque diferente. Lo mejor es que nadie te corre, puedes quedarte platicando después de comer, pedir otro café o un postre y disfrutar la sobremesa tranquilo, sin prisas, como se hace en este estado.
El tipo de lugar que solo compartes con quien quieres
El hotel Sevilla busca un sentimiento íntimo, casi como un secreto que solo compartes con quien sabes que lo va a valorar. Cada detalle tiene su intención como la luz que entra por las ventanas y las sonrisas del personal. Todo parece decirte que llegaste justo al lugar que necesitabas.