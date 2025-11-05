The St. Regis Kanai Resort: el paraíso que honra el significado de su nombre

Y es que no exageramos al decir que The St. Regis Kanai Resort es un lugar celestial. Inspirado en la constelación de Pléyades, estrellas que guiaban la agricultura de nuestros ancestros, el resort envuelve a sus visitantes en una atmósfera mística que se funde con su arquitectura, diseño y las maravillas naturales que lo rodean.

Aquí se descansa entre vistas de naturaleza virgen, rodeado de artesanía maya, con terraza y piscina privadas para disfrutar cada instante. Un resort que personifica la esencia de su nombre: Kanai, “donde comienza el cielo”.