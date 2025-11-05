En la costa de Playa del Carmen, entre cenotes y un bosque de manglares, se encuentra en la mejor ubicación de la Riviera Maya. Su nombre es The St. Regis Kanai Resort , un lugar que honra el significado de su nombre y eleva el concepto de resort en un entorno de lujo donde la cultura maya alcanza su cumbre en un paraíso del cual nunca querrás irte.
The St. Regis Kanai Resort: el paraíso que honra el significado de su nombre
Y es que no exageramos al decir que The St. Regis Kanai Resort es un lugar celestial. Inspirado en la constelación de Pléyades, estrellas que guiaban la agricultura de nuestros ancestros, el resort envuelve a sus visitantes en una atmósfera mística que se funde con su arquitectura, diseño y las maravillas naturales que lo rodean.
Aquí se descansa entre vistas de naturaleza virgen, rodeado de artesanía maya, con terraza y piscina privadas para disfrutar cada instante. Un resort que personifica la esencia de su nombre: Kanai, “donde comienza el cielo”.
¿Por qué ir a The St. Regis Kanai Resort?
La respuesta es sencilla. Porque no hay otro destino que se le compare.
Imagina tu día: comenzar con un taller de ritual de té o café artesanal y cerrar la jornada con Luna Sagrada, una sesión de meditación guiada bajo la luz de la luna llena.
Suena bien, ¿cierto? Pues esto y mucho más puedes vivirlo en The St. Regis Kanai Resort, un lugar que redefine el descanso con una infinidad de experiencias culturales, deportivas y culinarias de lujo que invitan a vivir la Riviera Maya desde el corazón de su cultura.
Clases de pintura y arte con arcilla, preparación de salsas en molcajete, experiencias como la Sikil P’ak Cooking Class y catas de destilados ancestrales —vino, mezcal y tequila— son solo algunos ejemplos de lo que puedes disfrutar.
Y no solo eso. También ofrecen experiencias interactivas donde podrás aprender de la mano de expertos a preparar tus propios cócteles, mariscos y postres.
Además, su ubicación es inmejorable, con fácil acceso a las zonas más codiciadas de la Riviera Maya, como Tulum, Chichén Itzá, Cozumel, Isla Mujeres o la Quinta Avenida de Playa del Carmen.
Toro Riviera Maya: el restaurante que glorifica la cocina latinoamericana
Por si fuera poco, dentro de este espectacular resort se encuentra Toro Riviera Maya, el restaurante del reconocido chef Richard Sandoval, quien ha llevado la cocina latinoamericana contemporánea a lugares tan lejanos como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
Pionero en fusionar sabores latinos con técnicas culinarias internacionales, ha obtenido reconocimiento mundial, premios y menciones en las publicaciones gastronómicas más importantes del planeta. Como en los World Culinary Awards 2025, donde Toro Riviera Maya fue distinguido como el “Mejor Restaurante de Resort”.
Por lo que sí, visitar Toro es regalarte una experiencia culinaria única, que solo podrás vivir en The St. Regis Kanai Resort.