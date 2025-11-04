Así sabe la carne que hizo famosa a Nueva York: Mizrahi Butchers Co. llega a México

Mizrahi Butchers Co. llega a México

El proyecto llega acompañado de un aliado excepcional: Pat LaFrieda, el histórico proveedor neoyorquino que durante más de un siglo ha sido sinónimo de calidad y tradición carnicera en Estados Unidos. Juntos, Mizrahi y LaFrieda sellan una alianza que une herencia, técnica y visión, para ofrecer en México las proteínas más selectas del continente.

“No se trata solo de vender carne, sino de compartir una historia y un legado. Cada corte tiene detrás décadas de conocimiento, respeto y dedicación”, explica Mizrahi.

El nuevo estándar de la carne en México

Mizrahi Butchers Co. nace como el distribuidor oficial en México de Pat LaFrieda Meat Purveyors, proveedor de algunos de los restaurantes más aclamados de Nueva York, desde el clásico Minetta Tavern hasta las cocinas de Shake Shack.

La propuesta incluye una amplia gama de productos de la más alta calidad: Res Black Angus en grado Prime y High Choice, cortes dry-aged madurados entre 21 y 120 días, y una selección exclusiva de Wagyu americano, australiano y japonés A5. A esto se suman carnes de cerdo Duroc y Berkshire, cordero americano y australiano, y pollo libre de hormonas y antibióticos.

Cada pieza es tratada bajo estrictos estándares naturales y éticos, siguiendo la filosofía de bienestar animal que ha distinguido a LaFrieda durante generaciones.

