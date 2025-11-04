La pasión por la carne y el fuego cruza fronteras. Aarón Mizrahi, uno de los nombres más reconocidos en la escena gastronómica contemporánea, presenta Mizrahi Butchers Co., un nuevo concepto que promete transformar la forma en que México disfruta la carne premium.
Así sabe la carne que hizo famosa a Nueva York: Mizrahi Butchers Co. llega a México
Mizrahi Butchers Co. llega a México
El proyecto llega acompañado de un aliado excepcional: Pat LaFrieda, el histórico proveedor neoyorquino que durante más de un siglo ha sido sinónimo de calidad y tradición carnicera en Estados Unidos. Juntos, Mizrahi y LaFrieda sellan una alianza que une herencia, técnica y visión, para ofrecer en México las proteínas más selectas del continente.
“No se trata solo de vender carne, sino de compartir una historia y un legado. Cada corte tiene detrás décadas de conocimiento, respeto y dedicación”, explica Mizrahi.
El nuevo estándar de la carne en México
Mizrahi Butchers Co. nace como el distribuidor oficial en México de Pat LaFrieda Meat Purveyors, proveedor de algunos de los restaurantes más aclamados de Nueva York, desde el clásico Minetta Tavern hasta las cocinas de Shake Shack.
La propuesta incluye una amplia gama de productos de la más alta calidad: Res Black Angus en grado Prime y High Choice, cortes dry-aged madurados entre 21 y 120 días, y una selección exclusiva de Wagyu americano, australiano y japonés A5. A esto se suman carnes de cerdo Duroc y Berkshire, cordero americano y australiano, y pollo libre de hormonas y antibióticos.
Cada pieza es tratada bajo estrictos estándares naturales y éticos, siguiendo la filosofía de bienestar animal que ha distinguido a LaFrieda durante generaciones.
Más que carne: una experiencia
Además de ofrecer productos excepcionales, Mizrahi Butchers Co. apuesta por una atención personalizada. A través de su servicio concierge, los clientes pueden recibir asesoría experta para elegir el corte ideal y aprender sobre sus procesos, características y preparación. Un enfoque que busca acercar la experiencia gourmet a las cocinas profesionales y también a los asadores caseros.
El sello de las hamburguesas más famosas del mundo
La alianza también trae consigo uno de los tesoros más codiciados del mundo gastronómico: el programa de hamburguesas de Pat LaFrieda, responsable de mezclas legendarias como la Black Label Burger o la fórmula original de Shake Shack. Ahora, estas creaciones icónicas también podrán disfrutarse en territorio mexicano.
“Después de tantos años de amistad y colaboración, traer este sueño a México es una forma de compartir algo más que carne: compartimos identidad, historia y orgullo”, coincidieron Mizrahi y LaFrieda.
Con envíos a todo el país y un enfoque que combina exclusividad, educación y pasión, Mizrahi Butchers Co. llega para redefinir la cultura carnívora en México. Desde Manhattan hasta la mesa mexicana, la excelencia ahora tiene nuevo nombre.