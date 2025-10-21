Los panes de muerto más originales (y ricos) de la CDMX

Ruta de la Seda

Esta panadería, favorita de los matcha lovers por la versatilidad de postres en los que usa el famoso té japonés, presentó cuatro diferentes rellenos como propuesta para esta temporada: vainilla, chocolate, matcha e higo con mezcal.

Su pan es suave, perfumado y perfecto para acompañar con cualquiera de sus rellenos. El relleno de higo con mezcal se robó el show por su balance entre la dulzura mielosa del higo y la robustez del mezcal, haciéndolo ideal para acompañar el de por sí cítrico sabor del pan de muerto. Pero, sin duda alguna, el ganador es el de matcha. Al final del día, nadie hace postres de matcha como Ruta de la Seda.

(Instagram - @rutadelasedamx)

Rosetta

Este templo del pan en CDMX rinde homenaje al Día de Muertos con tres versiones distintas del tradicional postre: uno de sus panes de muerto se pinta completamente de negro con cenizas de totomoxtle (la hoja que cubre el maíz), y el otro está deliciosamente horneado con amaranto.

Por otro lado, Rosetta retomó las costumbres de la Sierra Norte de Oaxaca para traerlas a nuestra mesa con las ánimas de anís, pulque, piloncillo y ajonjolí. De acuerdo con la chef Elena Reygadas, este pan busca emular la forma de los cuerpos de las personas que han partido y están siendo celebradas en la ofrenda familiar. Un clásico que no debe faltar en tu ruta de panes de muerto.

(Instagram - @panaderiarosetta)

Guapa Café

Este nuevo it place en la Del Valle se robó nuestros corazones gracias a la selección de sus panes de muerto hechos artesanalmente con la más alta calidad de los ingredientes en mente. Su textura es tan suave que se deshace en la boca, liberando un sabor sutil a azahar y mantequilla. Cada mordida invita a acompañarlo con su pumpkin spice latte hecho con jarabe de calabaza hecho en casa, la combinación ideal para el otoño.

Guapa ofrece una amplia variedad de sabores, entre ellos: clásico, bañado en chocolate rubí, bañado en chocolate blanco, bañado en chocolate oscuro, tiramisú, relleno de crema de avellanas con pistache y relleno de dulce de leche con nuez. La estrella fue el bañado en chocolate rubí, con un aftertaste ligeramente cítrico y una sedosa textura.

(Cortesía: Guapa Café)

Hay ciertos lugares que basta con probarlos sólo una vez para enamorarte y convertirlos en tus predilectos, tal y como los de esta lista.