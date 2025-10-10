Las mejores (y cero aburridas) ensaladas de la CDMX, según MOOD FORK FOOD

Las mejores ensaladas de la CDMX según MOOD FORK FOOD

Empezamos con la Ensalada Alfil en Alfil , una joya que resume lo que debería ser cualquier ensalada llena de textura, sabor y actitud, tiene lechuga romana con aderezo verde, hinojo y kale, suena simple pero es un espectáculo. Luego está la de Berta , que mezcla jitomates con jerez, manzana y almendras, una combinación que suena rara hasta que la pruebas y entiendes que el equilibrio existe. En Momji se ponen creativos con pepinos y uvas (sí, uvas), y de alguna manera logran que funcione a la perfección.

La ensalada de Berta mezcla jitomates con jerez, manzana y almendras, una combinación que suena rara hasta que la pruebas y entiendes que el equilibrio existe (Instagram @moodforkfood)

¿Dónde?

Alfil: Av Sonora 57, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX

Berta: Río Hudson 15, Cuauhtémoc, 06500, CDMX

Momji: Sierra Madre 216, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, CDMX

Si lo tuyo es lo clásico, pero con twist, Jowong y Bartola dominan el arte de la César, la primera con un toque más tradicional y la segunda con ese saborcito que te hace preguntar si realmente era necesario compartirla. Brava también se sube al tren con su versión al limón porque a veces un pequeño giro cítrico cambia todo.

En Bartola dominan el arte de la Ensalada César con ese saborcito que te hace preguntar si realmente era necesario compartirla. (Instagram @moodforkfood)

¿Dónde?

Jowong: C. Pachuca 51, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140, CDMX

Bartola: Tabasco 189, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX

Brava: Durango 193-Piso 12, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX

Para los que buscan algo con más punch, en Gia , la Green Goddess es literal lo que su nombre promete: fresca, cremosa y absolutamente divina.

En Gia, la Green Goddess es literal lo que su nombre promete: fresca, cremosa y absolutamente divina. (Instagram @moodforkfood)

¿Dónde?

Gia: Aguascalientes 237, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, CDMX