Las mejores (y cero aburridas) ensaladas de la CDMX, según MOOD FORK FOOD

La cuenta de Instagram MOOD FORK FOOD , conocida por descubrir los spots más antojables de la ciudad, publicó su top de ensaladas. Te prometemos que aquí no hay nada aburrido ni un triste plato con lechuga.
Empezamos con la Ensalada Alfil en Alfil , una joya que resume lo que debería ser cualquier ensalada llena de textura, sabor y actitud, tiene lechuga romana con aderezo verde, hinojo y kale, suena simple pero es un espectáculo. Luego está la de Berta , que mezcla jitomates con jerez, manzana y almendras, una combinación que suena rara hasta que la pruebas y entiendes que el equilibrio existe. En Momji se ponen creativos con pepinos y uvas (sí, uvas), y de alguna manera logran que funcione a la perfección.
¿Dónde?
Alfil: Av Sonora 57, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX
Berta: Río Hudson 15, Cuauhtémoc, 06500, CDMX
Momji: Sierra Madre 216, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, CDMX
Si lo tuyo es lo clásico, pero con twist, Jowong y Bartola dominan el arte de la César, la primera con un toque más tradicional y la segunda con ese saborcito que te hace preguntar si realmente era necesario compartirla. Brava también se sube al tren con su versión al limón porque a veces un pequeño giro cítrico cambia todo.
¿Dónde?
Jowong: C. Pachuca 51, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140, CDMX
Bartola: Tabasco 189, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX
Brava: Durango 193-Piso 12, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX
Para los que buscan algo con más punch, en Gia , la Green Goddess es literal lo que su nombre promete: fresca, cremosa y absolutamente divina.
¿Dónde?
Gia: Aguascalientes 237, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, CDMX
¿Y si prefieres algo más llenador? En Voraz la ensalada de machaca redefine lo que significa “ensalada con proteína”, mientras que Contramar sigue recordándonos por qué su ensalada verde con pepitas es un clásico que nunca pasa de moda.
¿Dónde?
Vorazzz: Aguascalientes 93, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX
Contramar: Durango 200, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX
Entre jitomates con jerez, pepinos picantes y diosas verdes, este ranking de MOOD FORK FOOD deja claro que las ensaladas ya no son el acompañamiento olvidado del menú, sino el platillo principal que merece protagonismo.
Así que la próxima vez que alguien diga “solo una ensalada”, respira hondo, sonríe y lleva a esa persona a uno de estos lugares, vas a ver cómo cambia su humor y su percepción del verde.