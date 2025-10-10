Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Las mejores (y cero aburridas) ensaladas de la CDMX, según MOOD FORK FOOD

Si pensabas que pedir una ensalada en un restaurante en la CDMX era sinónimo de castigo dietético, es momento de cambiar tu chip.
vie 10 octubre 2025 03:12 PM
Gia Green Goddess
La Green Goddess es un must que deberías de probar al menos una vez en tu vida. (Instagram @giacdmx_)

La cuenta de Instagram MOOD FORK FOOD , conocida por descubrir los spots más antojables de la ciudad, publicó su top de ensaladas. Te prometemos que aquí no hay nada aburrido ni un triste plato con lechuga.

Publicidad

Las mejores ensaladas de la CDMX según MOOD FORK FOOD

Empezamos con la Ensalada Alfil en Alfil , una joya que resume lo que debería ser cualquier ensalada llena de textura, sabor y actitud, tiene lechuga romana con aderezo verde, hinojo y kale, suena simple pero es un espectáculo. Luego está la de Berta , que mezcla jitomates con jerez, manzana y almendras, una combinación que suena rara hasta que la pruebas y entiendes que el equilibrio existe. En Momji se ponen creativos con pepinos y uvas (sí, uvas), y de alguna manera logran que funcione a la perfección.

Berta
La ensalada de Berta mezcla jitomates con jerez, manzana y almendras, una combinación que suena rara hasta que la pruebas y entiendes que el equilibrio existe (Instagram @moodforkfood)

¿Dónde?

Alfil: Av Sonora 57, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX
Berta: Río Hudson 15, Cuauhtémoc, 06500, CDMX
Momji: Sierra Madre 216, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, CDMX

Si lo tuyo es lo clásico, pero con twist, Jowong y Bartola dominan el arte de la César, la primera con un toque más tradicional y la segunda con ese saborcito que te hace preguntar si realmente era necesario compartirla. Brava también se sube al tren con su versión al limón porque a veces un pequeño giro cítrico cambia todo.

Bartola
En Bartola dominan el arte de la Ensalada César con ese saborcito que te hace preguntar si realmente era necesario compartirla. (Instagram @moodforkfood)

¿Dónde?

Jowong: C. Pachuca 51, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140, CDMX
Bartola: Tabasco 189, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX
Brava: Durango 193-Piso 12, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX

Para los que buscan algo con más punch, en Gia , la Green Goddess es literal lo que su nombre promete: fresca, cremosa y absolutamente divina.

Gia
En Gia, la Green Goddess es literal lo que su nombre promete: fresca, cremosa y absolutamente divina. (Instagram @moodforkfood)

¿Dónde?

Gia: Aguascalientes 237, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, CDMX

Publicidad

¿Y si prefieres algo más llenador? En Voraz la ensalada de machaca redefine lo que significa “ensalada con proteína”, mientras que Contramar sigue recordándonos por qué su ensalada verde con pepitas es un clásico que nunca pasa de moda.

Vorazzz
En Vorazzz la ensalada de machaca redefine lo que significa “ensalada con proteína” (Instagram @moodforkfood)

¿Dónde?
Vorazzz: Aguascalientes 93, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX
Contramar: Durango 200, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX

Entre jitomates con jerez, pepinos picantes y diosas verdes, este ranking de MOOD FORK FOOD deja claro que las ensaladas ya no son el acompañamiento olvidado del menú, sino el platillo principal que merece protagonismo.

Así que la próxima vez que alguien diga “solo una ensalada”, respira hondo, sonríe y lleva a esa persona a uno de estos lugares, vas a ver cómo cambia su humor y su percepción del verde.

Publicidad

Tags

Ensaladas

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad