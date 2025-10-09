Moxi: una cena llena de emociones, sabores y conversaciones

Vicente Torres, originario de Ibiza, España, cuenta con más de 25 años de experiencia en la cocina y fue en España donde consiguió una estrella Michelin para el restaurante La Sucursal en Valencia. Su gastronomía se define como alta cocina de autor donde los ingredientes, el sabor y las técnicas tradicionales determinan el sello del chef. Busca reflejar la responsabilidad de utilizar y servir los alimentos en su mejor versión posible.

Hace casi 20 años Vicente Torres llegó a la Ciudad de México. Hoy, en el corazón de San Miguel de Allende y al frente del restaurante Moxi dentro del Hotel Matilda, el chef nos invita a descubrir un menú que celebra la creatividad y los sabores de los ingredientes locales.

Restaurante Moxi dentro del Hotel Matilda (Cortesía)

La segunda jornada de Creative Roads Experience concluyó con una cena inolvidable en Moxi, donde el reconocido Chef Vicente Torres diseñó un menú inspirado en la creatividad, feminidad y elegancia.