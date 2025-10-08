Estos son los 5 mejores bares del mundo, según The World's 50 Best Bars

5. Tayēr + Elementary en Londres

Tayēr + Elementary (Instagram @tayer_elementary)

Tayēr + Elementary es un bar de dos partes. En Elementary se sirven tragos clásicos ready to drink como café, cerveza artesanal, vino y cócteles de barril, ahí encontrarás menús de temporada que cambian cada semana y se sirven en tan sólo unos segundos junto con tu drink de preferencia. Tayēr es el bar evolutivo donde combinan técnicas modernas y prácticas old-fashioned para crear drinks que expresen simplicidad y singularidad gracias a sus ingredientes frescos.

Cada elemento de este bar, desde su diseño y atmósfera hasta sus bebidas, te harán sentir como dando un paso hacia el futuro. Monica Berg y Alex Kratena han logrado convertirse en referentes de la coctelería.

4. Paradiso en Barcelona

Paradiso (Instagram @paradiso_barcelona)

Paradiso se ha convertido en parada obligatoria atrayendo no sólo a los amantes de la coctelería, sino también a quienes buscan vivir una experiencia fuera de lo común. Llegar a este bar significa cruzar la puerta del congelador de una tienda de pastrami, donde el interior parece como si estuvieras dentro de una ballena, con un techo curvado y adornos tropicales.

Al entrar te espera la magia de Giacomo Giannotti y su coctelería de autor, en la que cualquier drink despertará tus sentidos y vivirás una experiencia multisensorial. Sus bebidas son creadas con ingredientes diseñados en el laboratorio Paradiso Lab, enfocados en la innovación y la sostenibilidad.

3. Sips en Barcelona

Sips (Instagram @sips.drinkeryhouse)

Nombrado como el Mejor Bar del Mundo en 2023, Sips sigue destacando entre los grandes. Se consideran un bar informal en donde encontrarás un ambiente social divertido y llamativo mientras disfrutas de la coctelería más avanzada preparada con ingredientes locales. Basados en el mundo de la coctelería clásica, en Sips saben reinventar estos conceptos en tragos únicos y convertirlos en todo un espectáculo en sí mismos, con una presentación refinada y sabores atrevidos.