El mundo de la mixología tiene nuevos protagonistas y es que la lista de los 50 Mejores Bares del Mundo reveló a sus ganadores este miércoles 8 de octubre en Hong Kong. El puesto número uno fue ocupado por Bar Leone, que se encuentra justamente en esa ciudad. Desde Asia hasta América Latina, estos son los bares que completan el top 5 y están marcando tendencia en el mundo.
Estos son los 5 mejores bares del mundo, según The World's 50 Best Bars
5. Tayēr + Elementary en Londres
Tayēr + Elementary es un bar de dos partes. En Elementary se sirven tragos clásicos ready to drink como café, cerveza artesanal, vino y cócteles de barril, ahí encontrarás menús de temporada que cambian cada semana y se sirven en tan sólo unos segundos junto con tu drink de preferencia. Tayēr es el bar evolutivo donde combinan técnicas modernas y prácticas old-fashioned para crear drinks que expresen simplicidad y singularidad gracias a sus ingredientes frescos.
Cada elemento de este bar, desde su diseño y atmósfera hasta sus bebidas, te harán sentir como dando un paso hacia el futuro. Monica Berg y Alex Kratena han logrado convertirse en referentes de la coctelería.
4. Paradiso en Barcelona
Paradiso se ha convertido en parada obligatoria atrayendo no sólo a los amantes de la coctelería, sino también a quienes buscan vivir una experiencia fuera de lo común. Llegar a este bar significa cruzar la puerta del congelador de una tienda de pastrami, donde el interior parece como si estuvieras dentro de una ballena, con un techo curvado y adornos tropicales.
Al entrar te espera la magia de Giacomo Giannotti y su coctelería de autor, en la que cualquier drink despertará tus sentidos y vivirás una experiencia multisensorial. Sus bebidas son creadas con ingredientes diseñados en el laboratorio Paradiso Lab, enfocados en la innovación y la sostenibilidad.
3. Sips en Barcelona
Nombrado como el Mejor Bar del Mundo en 2023, Sips sigue destacando entre los grandes. Se consideran un bar informal en donde encontrarás un ambiente social divertido y llamativo mientras disfrutas de la coctelería más avanzada preparada con ingredientes locales. Basados en el mundo de la coctelería clásica, en Sips saben reinventar estos conceptos en tragos únicos y convertirlos en todo un espectáculo en sí mismos, con una presentación refinada y sabores atrevidos.
2. Handshake Speakeasy en Ciudad de México
Poniendo a México en alto, Handshake Speakeasy cuenta actualmente con el título de Mejor Bar en Norteamérica 2025 y ocupó el puesto de Mejor Bar del Mundo en 2024. Handshake cuenta con una decoración inspirada en los años 20, manteniendo una atmósfera clandestina y elegante muy al estilo de The Great Gatsby. Aquí cada cóctel es una verdadera obra de arte: el equipo dedica horas de investigación y desarrollo para crear sabores únicos y de la más alta calidad (cada drink) puede tardar hasta dos días en elaborarse. Detrás de esta experiencia está Eric Van Beek, quien lidera la creación de cócteles innovadores y un servicio incomparable con cualquier otro bar en el mundo.
1. Bar Leone en Hong Kong
A tan sólo dos años de su apertura, Bar Leone fue coronado como Mejor Bar en Asia 2025 y también se llevó el premio al Mejor Bar del Mundo este mismo año, rompiendo récord siendo el primer bar asiático en encabezar esta lista. Creación de Lorenzo Antinori, el reconocido bartender que ha trabajado en los mejores bares de Londres, Seúl y Hong Kong, Bar Leone es un homenaje a la cultura pop italiana, la calidez mediterránea y al arte de la coctelería clásica. Bajo el lema cocktail popolari (cócteles para la gente), Antinori redefine los tragos clásicos con bastante sentido del humor, un toque pop e ingredientes de calidad. Su concepto se inspira en los bares de barrio en Roma con una estética de los años 80 y 90 apostando por la simplicidad, incluyendo un poco su amor por el fútbol. Aunque son los cócteles lo que atrae a sus clientes, Bar Leone cuenta con un ambiente cálido y acogedor que hace que cualquier se sienta como en casa.