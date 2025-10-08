Leo Messi, un as también de los negocios: Su cadena hotelera MiM Hotels firma alianza con Meliá

Los hoteles de Leo Messi serán operados por Meliá

Los seis hoteles MiM ubicados en destinos soñados como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra mantendrán su esencia boutique pero se beneficiarán de toda la potencia de distribución, marketing y fidelización de Meliá. En pocas palabras, más visibilidad internacional sin perder ese toque “Messi” que los hace únicos.

Cada propiedad MiM lleva el sello personal del jugador, incluyen una Suite Messi y réplicas autografiadas del Balón de Oro. Todo está pensado para que los huéspedes sientan esa combinación entre sofisticación, cercanía y autenticidad que caracteriza al argentino. Y aunque el lujo es protagonista, la sostenibilidad también juega un papel importante: todos los hoteles cuentan con la certificación LEED, avalando su compromiso ambiental.

El lujo en los hoteles de Lionel Messi

En cuanto al diseño, MiM se ha aliado con grandes nombres como Luis Bustamante y Lázaro Rosa-Violán, responsables de crear atmósferas que mezclan minimalismo mediterráneo con guiños contemporáneos. A eso se suma la propuesta gastronómica del chef Nandu Jubany, quien lleva su cocina del restaurante HINCHA a las propiedades de Baqueira, Andorra y Sotogrande. Su menú fusiona sabores locales con influencias argentinas, logrando esa combinación perfecta entre comfort food y alta cocina.