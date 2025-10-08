La cadena hotelera del futbolista Lionel Messi, MiM Hotels, firmó una alianza con Meliá Hotels International: a partir del 1 de noviembre de 2025, los hoteles del astro del futbol prestarán servicio bajo el exclusivo sello de The Meliá Collection. ¿El resultado? Una fusión entre hospitalidad de lujo, diseño contemporáneo y la elegancia relajada del futbolista más icónico del planeta.
Leo Messi, un as también de los negocios: Su cadena hotelera MiM Hotels firma alianza con Meliá
Los hoteles de Leo Messi serán operados por Meliá
Los seis hoteles MiM ubicados en destinos soñados como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra mantendrán su esencia boutique pero se beneficiarán de toda la potencia de distribución, marketing y fidelización de Meliá. En pocas palabras, más visibilidad internacional sin perder ese toque “Messi” que los hace únicos.
Cada propiedad MiM lleva el sello personal del jugador, incluyen una Suite Messi y réplicas autografiadas del Balón de Oro. Todo está pensado para que los huéspedes sientan esa combinación entre sofisticación, cercanía y autenticidad que caracteriza al argentino. Y aunque el lujo es protagonista, la sostenibilidad también juega un papel importante: todos los hoteles cuentan con la certificación LEED, avalando su compromiso ambiental.
El lujo en los hoteles de Lionel Messi
En cuanto al diseño, MiM se ha aliado con grandes nombres como Luis Bustamante y Lázaro Rosa-Violán, responsables de crear atmósferas que mezclan minimalismo mediterráneo con guiños contemporáneos. A eso se suma la propuesta gastronómica del chef Nandu Jubany, quien lleva su cocina del restaurante HINCHA a las propiedades de Baqueira, Andorra y Sotogrande. Su menú fusiona sabores locales con influencias argentinas, logrando esa combinación perfecta entre comfort food y alta cocina.
Los hoteles MiM también elevan la experiencia wellness a otro nivel. Sus spas y circuitos de hidroterapia son verdaderos templos del bienestar, ideales para desconectar entre pistas de esquí o greens de golf, dependiendo de la temporada. Algunos, como los de Baqueira y Andorra, se inspiran en la naturaleza y los deportes de montaña; otros, como el de Sotogrande, mezclan lujo y relax junto al mar.
Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, resumió la alianza a la perfección: “La fuerza de esta nueva alianza radica en la complementariedad de los portfolios de MiM y The Meliá Collection con el respaldo e inspiración de un icono global como Leo Messi”.
Así, el fichaje más reciente de Meliá no llegó desde el mundo corporativo, sino desde el vestidor del París Saint-Germain (bueno, ex). Y si algo ha demostrado Messi a lo largo de su carrera es que, ya sea con un balón o con un hotel, sabe cómo convertir cualquier jugada en una obra maestra.