The Beverly Wilshire: la casa atemporal del lujo y la excelencia

Hay sitios que no solo habitan una ciudad: la interpretan. The Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, es claramente uno de esos que, con el paso del tiempo, se vuelven un referente donde el estilo, la imaginación y la vida contemporánea se encuentran sin mucho esfuerzo.

Ubicado en la intersección de Wilshire Boulevard y Rodeo Drive, el hotel es reconocido por una elegancia que no necesita presentación. Su arquitectura clásica dialoga con una sensibilidad contemporánea, para quienes entienden el lujo como una experiencia íntima. Las habitaciones y suites, como su célebre Penthouse, suspendido sobre Beverly Hills, están diseñadas como refugios precisos: espacios donde cada detalle responde a una forma de habitar con estilo y clase.

Ese mismo cuidado se extiende a su propuesta gastronómica y a un spa que ha hecho del bienestar un gesto cotidiano. Aquí, el descanso no es una pausa, sino un estado mental. No sorprende que este hotel se haya convertido en un imán para viajeros exigentes, creativos y líderes de diferentes industrias que encuentran en sus muros algo más que hospitalidad, una forma de concebir al mundo.

El LuxuryLab Pop-Up Market transformó el Beverly Wilshire en un espacio boutique que reunió lo mejor de la moda, joyería, diseño y lifestyle latinoamericano, con una curaduría liderada por Luisa Serna y la participación de marcas como Alma de Sur, Daniela Califa, José Sánchez, Morena Corazón, Le Superbe, Sophie Simone, Zac Be, Aiyah y Biblioteca Activist Wear, entre otras. La experiencia se complementó con propuestas gastronómicas y de hospitalidad como Ornare Beverly Hills, Crustacean Beverly Hills con un brindis de Loco Tequila, coctelería artesanal, espacios de lounge y experiencias exclusivas en Beverly Hills, incluyendo recorridos de arte, joyería, moda, gastronomía y automóviles de lujo, consolidando un fin de semana inmersivo que celebró la creatividad, el diseño y el estilo de vida en uno de los destinos más icónicos del mundo.

Esta colaboración confirma a The Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, como un escenario vivo, donde tradición y nuevas expresiones del lujo conviven con naturalidad. Un lugar que continúa evolucionando y ofreciendo experiencias con gran personalidad y una conexión auténtica con la esencia de Beverly Hills.