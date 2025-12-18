Los 5 spots ideales para salir con tu date en las Lomas

En Lomas de Chapultepec hay lugares donde el ambiente suma, la comida acompaña y una cita se va armando sin necesidad de planear de más. Estos son cinco lugares que sí o sí necesitas tener en el radar si quieres pasar tiempo de calidad con esa persona especial.
Los 5 spots ideales para salir con tu date en Lomas de Chapultepec
ROCA
¿Tienen antojo de unos tacos de camarón o un ceviche fresco? Roca es la opción perfecta, combina cocina mexicana contemporánea con sabores frescos de regiones costeras del país, y su espacio tiene tanto área interior como terraza, perfecta si quieres platicar mientras disfrutas de buena comida y drinks como un spritz o coctel ligero para acompañar.
Dirección: Monte Athos 310, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 CDMX.
Estiatorio Nostos
Si la comida griega llama su atención, Nostos va a superar las expectativas. Es un restaurante muy bonito y tranquilo, perfecto para una date.
La comida es fresca y se presta mucho para pedir al centro y compartir. Lo mejor es empezar con el mezze platter que trae hummus, tzatziki y dolmas, no se salten las zucchini chips, que son de las favoritas.
De plato fuerte, pueden ir por el lavraki a la parrilla si tles gusta el pescado, el cordero si prefieren algo más intenso o pollo a la parrilla con limón y hierbas. Para tomar, pidan un vino blanco o rosado que acompaña perfecto.
Dirección: Monte Everest 635, Lomas de Chapultepec.
Trastevere
Si quieres ir a un lugar que no te va a fallar nunca, tienes que dirigirte a Trastevere del Grupo Hunan (con eso sabemos que es garantía). No te puedes ir sin pedir la Pasta Trastevere, un verdadero show de plato fuerte, con espárragos y speck, montada sobre una rueda de asiago añejo.
Tip extra, acompáñala con una copa de vino tinto para que la experiencia sea completa. Y claro, no se va a un restaurante italiano sin pedir pizza. Nuestra recomendación es la cacio e pepe, coronada con burrata, fontina, gorgonzola, mozzarella y parmesano. Para cerrar con broche de oro, el helado de pistache es obligatorio. Luego nos agradeces.
Dirección: Monte Everest 635, Lomas de Chapultepec
Issi-Lomas
Issi es un restaurante en Lomas que se ha vuelto muy popular por lo espectacular que está en todos los sentidos. Aquí no hay que pensarlo mucho y el montadito de papa es un must. También pide el arroz meloso, la carne, y el fish and chips de robalo si siguen con hambre. Todo se puede compartir y eso ayuda a que la cena fluya. Para tomar una copa de vino o un drink sencillo funciona perfecto.
Dirección: Mayorga 118-C, Lomas de Chapultepec,CDMX.
Eloise Chic Bistrot
Si te gusta la comida francesa y buscas un lugar para una date más coqueta, Eloise funciona perfecto. Eloise es muy buena opción. Aquí lo mejor es pedir varias cosas y compartir. El magret de pato es de lo más pedido, las crepas saladas funcionan muy bien para empezar y el soufflé de postre vale totalmente la pena. Para tomar, una copa de vino tinto o champagne acompaña perfecto.
Dirección: Monte Everest 630, Lomas de Chapultepec, CDMX.