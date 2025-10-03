Publicidad

Viajes y gourmet

Maestro Dobel Onora Serie III, lo mejor del tequila y del diseño artesanal

La edición limitada de Maestro Dobel Onora Serie III es un pedazo de historia mexicana transformado en arte (y sí, también en un cristalino espectacular).
vie 03 octubre 2025 12:59 PM
Hernesto Jiménez
La magia está en la colaboración con Onora, un estudio mexicano que rescata artesanías, y con Hernesto Jiménez, un maestro del barro negro de Tonalá, Jalisco. (Cortesía)

Cuando pensabas que ya lo habías visto todo en el mundo del tequila, aparece Maestro Dobel a cambiarlo todo. La magia está en la colaboración con Onora, un estudio mexicano que rescata artesanías, y con Hernesto Jiménez, un maestro del barro negro de Tonalá, Jalisco.

Hernesto desde chiquito aprendió de su mamá a moldear y bruñir piezas, y hoy convierte cada tapa de esta edición en algo irrepetible. Son moldes precisos, secados al sol, brochas de pelo de camello para los acabados y un toque final donde el fuego y la hojarasca pintan de negro cada pieza. No hay dos iguales.

Hernesto Jiménez
Desde niño aprendió de su mamá a moldear y bruñir piezas, y hoy convierte cada tapa de esta edición en algo irrepetible. (Cortesía)

Por fuera ya es un lujo, pero por dentro es una joya. Maestro Dobel 50 Cristalino se hace con tequilas madurados al menos tres años en barricas de roble americano y europeo. Es un líquido elegante que huele a frutos secos, especias y un poquito de miel, y sabe a vainilla, roble tostado y chocolate de leche, con un final largo y sedoso. El maridaje perfecto para acompañar postres con chocolate, vainilla o tartas de frutas.

Edición limitada Mestro Dobel
Cuando pensabas que ya lo habías visto todo en el mundo del tequila, aparece Maestro Dobel a cambiarlo todo. (Cortesía)

Lo más cool de todo es que Onora Serie III no es solo para tomar, es para coleccionar. Cada tapa cuenta una historia de tradición y maestría, mientras el tequila reafirma por qué Dobel fue pionero en el mundo del cristalino. Es lujo, cultura y sabor en una misma experiencia.

Mestro Dobel edición limitada
Lo más cool de todo es que Onora Serie III no es solo para tomar, es para coleccionar. (Cortesía)

Así que sí, esta edición limitada es básicamente la definición de sofisticación mexicana, un objeto para presumir, guardar y, claro, disfrutar con estilo.

