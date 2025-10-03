Maestro Dobel Onora Serie III, lo mejor del tequila y del diseño artesanal

Hernesto desde chiquito aprendió de su mamá a moldear y bruñir piezas, y hoy convierte cada tapa de esta edición en algo irrepetible. Son moldes precisos, secados al sol, brochas de pelo de camello para los acabados y un toque final donde el fuego y la hojarasca pintan de negro cada pieza. No hay dos iguales.

Por fuera ya es un lujo, pero por dentro es una joya. Maestro Dobel 50 Cristalino se hace con tequilas madurados al menos tres años en barricas de roble americano y europeo. Es un líquido elegante que huele a frutos secos, especias y un poquito de miel, y sabe a vainilla, roble tostado y chocolate de leche, con un final largo y sedoso. El maridaje perfecto para acompañar postres con chocolate, vainilla o tartas de frutas.