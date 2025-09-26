Chihuahua: un viaje por la historia, cultura y gastronomía

Quinta Gameros, la casa más bonita de Chihuahua

Al salir de La Casa Chihuahua el calor se hacia más fuerte, a pesar de que queríamos por una parte descansar, no podíamos irnos sin visitar La Quinta Gameros, casa construida en 1907 y actualmente convertida en un centro cultural por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Antes de llegar, la persona encargada de transportarnos nos contó que la mansión perteneció a Don Manuel Gameros, un hombre acaudalado de la época que gracias a su intención de vivir ahí y formar una familia con una joven llamada Rosa, encargó la construcción al arquitecto colombiano Julio Corredor Latorre. Sin embargo, la casa nunca sería habitada por su dueño ya que al finalizar su construcción en 1910 dio inicio la revolución y Don Manuel se vio obligado a abandonar el país, mientras que su matrimonio tampoco se llevaría acabo ya que el arquitecto colombiano terminó por conquistar a Rosa.

Ya con un poco de historia y chisme llegamos al centro cultural, donde pudimos apreciar la belleza de la propiedad; en la entrada encontramos una imponente fachada decorada con detalles pertenecientes al art nouveau. Dentro de la casa, nos percatamos de los impecables vitrales por donde atraviesa la luz y de las pinturas que decoran las salas junto a los antiguos muebles que fueron donados para exhibición por la familia Requena.

Una de las construcciones más llamativas en Chihuahua es la de la Quinta Gameros. (Foto de cortesía)

Fue así que a la mitad de nuestro primer día, terminamos nuestra visita por el Centro Histórico o como actualmente se conoce “el viejo Chihuahua”, para pasar a lo que se conoce como la zona más nueva y urbana de la ciudad el Distrito 1, donde nos hospedamos.

Una de las zonas más urbanas y actuales de Chihuahua es Distrito 1. (Foto de cortesía)

El huerto del Chef Oscar Cortázar

Después de un merecido descanso de dos horas en el hotel Four Points, nos dirigimos con el Chef Oscar Cortázar. Mi primera impresión fue de sorpresa al ver que no nos dirigíamos a un restaurante tal cuál, habíamos llegado a lo que parecía una casa.

Al bajarnos del vehículo y a travesar un portón nos dimos cuenta que efectivamente no estábamos en un restaurante sino en un huerto, el mismo que el Chef usa para su restaurante “La Cocineria”. Al poco tiempo de acomodarnos en una mesa comunal nos ofrecieron sotol, algunos lo pidieron solo, mientras que otros nos pedimos una sotolita hecha con agua de Jamaica, que se convirtió en mi favorita.

Posteriormente, llegó la comida, platos de distintos guisos para compartir que contenían asado de chile colorado, frijoles, arroz, chile con queso y lo que no podía faltar las tortillas de harina. Todos empezamos a comer como si no hubiera mañana, hasta que recordamos que aún faltaba lo más importante: la carne. Después de una buena comida que nos dejo bastante satisfechos, dimos por terminado nuestro primer día en la Ciudad de Chihuahua.

La Cocinería es uno de los mejores restaurantes en Distrito 1, Chihuahua. (Instagram - @cocineriamx)

Vendimia Encinillas

Al día siguiente, nos dirigimos a la Hacienda Encinillas para festejar la Octava vendimia de vinos, una fiesta que se realiza año con año para celebrar la cosecha. La Hacienda, ubicada a cuarenta minutos de la ciudad, fue construida en 1707 y se caracterizó por ser la primera abastecedora de carnes de la ciudad. Encinillas, ha sido reconocida por poseer una belleza que ha trascendido con los años, actualmente es el lugar que alberga uno de los proyectos vinícolas más importantes del estado.

Al llegar a la Hacienda, pudimos contemplar sus plantíos, se nos explicó que sus cepas europeas para uvas tintas y blancas abarcan alrededor de 70 hectáreas ¿Quién hubiera imaginado que las condiciones de temperaturas extremas de la ciudad serían las ideales para esta cosecha?

Nuestra segunda parada fue dentro de las instalaciones donde se lleva acabo el proceso de producción del vino antes de su venta, en ellas conocimos al enólogo Fernando Mendoza, quien nos mostró las instalaciones, la maquinaria y las barricas donde se almacena el vino.

En la Hacienda Encinillas se realizó la 8va Vendimia de Vinos. (Hacienda Encinillas)

Y ahora sí, el momento más esperado: la fiesta. Entre un gran numero de gente, mesas decoradas con flores, botanas y mucho, mucho vino pudimos degustar de un menú de dos tiempos. Los vinos que nos acompañaron fueron “Hacienda”, “Megacero” y “La Casona”.

Como es de esperarse, probamos los tres, cada uno con un sabor y una personalidad diferente que nos hizo constatar su frescura y calidad, y si esto fuera poco llego la hora del Sotol “la bebida del desierto”, no recuerdo haber tomado un sotol tan bueno como el que esa tarde nos dieron a degustar. Después de comer y beber se llevó a cabo la pisada de uvas, ninguno quisimos participar, así que solo observamos.

Antes de que el sol se ocultara fuimos la casa de la Hacienda, si bien no se puede ingresar a ella, visitamos sus jardines y la capilla que se encuentra a un lado mientras vislumbrábamos un hermoso atardecer, de aquellos que solo se aprecian en el norte del país.

Terminamos la noche con la presentación de Reik, quienes nos hicieron bailar y cantar, para después retirarnos a nuestro hotel a descansar ya que volábamos de vuelta a la Ciudad de México temprano por la mañana.

La Hacienda Encinillas de Chihuhua es conocida por su viñedo. (Nacho Guerrero)

Después de toda esta enriquecedora experiencia descubriendo más aspectos de la ciudad, no me queda más que mencionar como dice el corrido: “Qué bonito es Chihuahua”.