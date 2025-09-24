Cuerno celebra el Día de la Independencia en Nueva York

Cuerno siempre fiel a su ADN: tradición, fuego y hospitalidad.

Cuerno ofreció una experiencia que iba mucho más allá de una noche con drinks. La propuesta fue cocinar como en casa, celebrar lo heredado y transformar la tradición en conexión. Porque, sí, en Cuerno la carne asada no es solo comida, es el pretexto perfecto para juntar a la gente que está cambiando el juego desde el arte, la gastronomía, los negocios y la cultura.

El menú fue un homenaje al norte con ingredientes de temporada y esa sazón que hace que cada bocado sepa a México. (Cortesía)

Una mesa que contó historias en Manhattan

El menú fue un homenaje al norte con ingredientes de temporada y esa sazón que hace que cada bocado sepa a México. El maridaje estuvo de lujo con Mariatinto, que se lució con su carácter atrevido, y Reserva de la Familia, que aportó la elegancia clásica para cada brindis.

Cuerno New York con el mejor ambiente en el Día de la Independecia ¡Viva México! (Cortesía)

Invitados de lujo en Cuerno New york

Entre los invitados estuvo gente que está dejando huella en todos los rincones del mundo como el fenómeno de la cocina Robe Grill, la fotógrafa Loreto Villarreal, y actrices como Paulina Dávila, Sara Maldonado y Bárbara López, quienes pusieron el toque de glamour. También se dieron cita mentes brillantes del arte y la cultura como Patrick Charpenel (Museo del Barrio), Caterina Toscano (World Monuments Fund) y Laura Filloy (Metropolitan Museum of Art). Desde el MoMA llegaron Amanda Forment y Paula Vilapana de Miguel, mientras que la escena del cine estuvo representada por Cristina Tamez.