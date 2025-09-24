Publicidad

Viajes y gourmet

Cuerno celebra el Día de la Independencia en Nueva York

Por primera vez, el norte de México se apoderó de la Gran Manzana para celebrar el Grito de Independencia como se debe, con taquitos de carne asada, tequila, mariachis y mucho orgullo mexicano.
mié 24 septiembre 2025 03:33 PM
Cuerno New York
Muchos dicen que el 15 de septiembre solo se vive en México, pero Cuerno decidió romper el mito y llevar la fiesta más mexicana a su nueva casa en Nueva York. ¿El resultado de esta aventura? Una noche inolvidable que honró nuestras raíces y demostró que la cultura del norte también tiene lugar en la ciudad que nunca duerme.

Cuerno siempre fiel a su ADN: tradición, fuego y hospitalidad.

Cuerno ofreció una experiencia que iba mucho más allá de una noche con drinks. La propuesta fue cocinar como en casa, celebrar lo heredado y transformar la tradición en conexión. Porque, sí, en Cuerno la carne asada no es solo comida, es el pretexto perfecto para juntar a la gente que está cambiando el juego desde el arte, la gastronomía, los negocios y la cultura.

Cuerno New York
El menú fue un homenaje al norte con ingredientes de temporada y esa sazón que hace que cada bocado sepa a México.

Una mesa que contó historias en Manhattan

El menú fue un homenaje al norte con ingredientes de temporada y esa sazón que hace que cada bocado sepa a México. El maridaje estuvo de lujo con Mariatinto, que se lució con su carácter atrevido, y Reserva de la Familia, que aportó la elegancia clásica para cada brindis.

Cuerno new york
Cuerno New York con el mejor ambiente en el Día de la Independecia ¡Viva México!

Invitados de lujo en Cuerno New york

Entre los invitados estuvo gente que está dejando huella en todos los rincones del mundo como el fenómeno de la cocina Robe Grill, la fotógrafa Loreto Villarreal, y actrices como Paulina Dávila, Sara Maldonado y Bárbara López, quienes pusieron el toque de glamour. También se dieron cita mentes brillantes del arte y la cultura como Patrick Charpenel (Museo del Barrio), Caterina Toscano (World Monuments Fund) y Laura Filloy (Metropolitan Museum of Art). Desde el MoMA llegaron Amanda Forment y Paula Vilapana de Miguel, mientras que la escena del cine estuvo representada por Cristina Tamez.

Paulina Dávila, Bárbara López, Alosian Vivancos y Alan de la Peña
Algunos invitados de lujo que asistieron el Día de la Independencia a Cuerno New York.

Más que una fiesta patria

El objetivo de Cuerno fue claro, tender un puente entre México y Nueva York, recordarnos que donde haya fuego, hospitalidad y buena compañía, hay una excusa para celebrar. Pero también fue un tributo a quienes, dentro y fuera del país, llevan con orgullo ese pedazo de México que los hace únicos.

Cuerno New York
Cuerno prende el fuego patrio en Nueva York

Al final, el Grito en Cuerno NYC fue fiesta y fue un statement. Una manera de decir que la independencia se celebra donde haya ganas de compartir nuestras raíces y encender la chispa de la mexicanidad.

