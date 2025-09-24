Muchos dicen que el 15 de septiembre solo se vive en México, pero Cuerno decidió romper el mito y llevar la fiesta más mexicana a su nueva casa en Nueva York. ¿El resultado de esta aventura? Una noche inolvidable que honró nuestras raíces y demostró que la cultura del norte también tiene lugar en la ciudad que nunca duerme.
Cuerno celebra el Día de la Independencia en Nueva York
Cuerno siempre fiel a su ADN: tradición, fuego y hospitalidad.
Cuerno ofreció una experiencia que iba mucho más allá de una noche con drinks. La propuesta fue cocinar como en casa, celebrar lo heredado y transformar la tradición en conexión. Porque, sí, en Cuerno la carne asada no es solo comida, es el pretexto perfecto para juntar a la gente que está cambiando el juego desde el arte, la gastronomía, los negocios y la cultura.
Una mesa que contó historias en Manhattan
El menú fue un homenaje al norte con ingredientes de temporada y esa sazón que hace que cada bocado sepa a México. El maridaje estuvo de lujo con Mariatinto, que se lució con su carácter atrevido, y Reserva de la Familia, que aportó la elegancia clásica para cada brindis.
Invitados de lujo en Cuerno New york
Entre los invitados estuvo gente que está dejando huella en todos los rincones del mundo como el fenómeno de la cocina Robe Grill, la fotógrafa Loreto Villarreal, y actrices como Paulina Dávila, Sara Maldonado y Bárbara López, quienes pusieron el toque de glamour. También se dieron cita mentes brillantes del arte y la cultura como Patrick Charpenel (Museo del Barrio), Caterina Toscano (World Monuments Fund) y Laura Filloy (Metropolitan Museum of Art). Desde el MoMA llegaron Amanda Forment y Paula Vilapana de Miguel, mientras que la escena del cine estuvo representada por Cristina Tamez.
Más que una fiesta patria
El objetivo de Cuerno fue claro, tender un puente entre México y Nueva York, recordarnos que donde haya fuego, hospitalidad y buena compañía, hay una excusa para celebrar. Pero también fue un tributo a quienes, dentro y fuera del país, llevan con orgullo ese pedazo de México que los hace únicos.
Al final, el Grito en Cuerno NYC fue fiesta y fue un statement. Una manera de decir que la independencia se celebra donde haya ganas de compartir nuestras raíces y encender la chispa de la mexicanidad.