Los desayunos otoñales que sí o sí tienes que hacer en casa

Overnight oats de Pumpkin Pie

Las overnight oats que vas a amar este otoño. (sawirnee/Shutterstock / sawirnee)

Ingredientes:

5 cucharadas de chía

¼ taza de pepitas de calabaza

¼ taza de nuez y almendra picada

½ taza de avena

1½ taza de leche de su preferencia

½ taza de puré de calabaza de lata

1 cucharadita de vainilla

2 cucharaditas de canela

½ cucharadita de jengibre en polvo

¼ cucharadita de nuez moscada

Una pizca de clavo molido

Una pizca de all spice (opcional)

3 cucharadas de miel, monk fruit o endulzante al gusto

Toppings:

Yogurt griego

Granola

Nueces troceadas

Pepitas de calabaza

Canela

Instrucciones:

1. En un refractario agrega chía, pepitas de calabaza, nuez, almendras, avena, puré de calabaza, leche, vainilla y especias. Mezcla bien hasta que todo se incorpore y endulza al gusto.

2. Tapa y refrigera durante toda la noche o mínimo 4 horas y que veas que ya se haya espesado.

3. En vasitos o mason jars sirve haciendo capas empezando por la mezcla de las oats, yogurt griego y un poco más de la mezcla.

4. Para finalizar, termina con yogurt espolvoreado con un poco de canela y toppings de tu preferencia (granola, nueces o pepitas de calabaza).