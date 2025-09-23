Publicidad

Los desayunos otoñales que sí o sí tienes que hacer en casa

Esta temporada es la excusa perfecta para consentirte y te dejamos tres recetas otoñales para que tus mañanas empiecen de la manera correcta.
mar 23 septiembre 2025 04:44 PM
Las recetas más deliciosas y fáciles para tus mañanas de otoño.

La llegada del otoño, significa que empieza a bajar la temperatura. Con ella, es casi inevitable no pensar en los deliciosos sabores de canela, pumpkin spice y manzana a los que nadie se puede resistir en esta temporada. Por eso, aquí te dejamos algunas recetas van a ser la razón por la que quieras pararte de tu cama y abrazar el otoño con cada bocado.

3 recetas que tienes que preparar esta temporada

Hotcakes de Cinnamon Roll

Hotcakes de Cinnamon Roll, un imperdible para tus desayunos.

Ingredientes:

2 huevos
¼ taza de azúcar
5 ml de extracto de vainilla
¼ taza de yogurt
¼ taza de aceite
½ taza de leche
1 ½ taza de harina
5 g de polvo para hornear
Cinnamon
Glaseado blanco

Cinnamon:

100 g de mantequilla
1 taza de azúcar mascabado
10 g de canela
2 g de sal

Glaseado blanco:

30 g de queso crema
½ taza de crema para batir
20 g de leche condensada

Instrucciones:

  1. Derrite la mantequilla y en un bowl vas a mezclarla con el azúcar, la canela y la sal. Mezcla y colócalo en una manga pastelera. Reserva.
  2. Para el glaseado coloca en un recipiente todos los ingredientes y mezcla bien. Reserva.
  3. Empieza la preparación de los hotcakes: en un recipiente coloca los huevos con el azúcar y mezcla hasta que cambie su color y textura.
  4. Poco a poco ve integrando la vainilla, el yogurt, el aceite, la leche, la harina y el polvo para hornear.
  5. En un sartén pequeño haz un espiral con la mezcla de cinnamon que preparaste al principio y agrega una porción de masa de hotcakes. Cocina hasta que aparezcan burbujas y voltea con cuidado.
  6. Sirve en el plato, coloca más cinnamon, glasea y acompaña con toppings como nuez garapiñada o natural.
    Overnight oats de Pumpkin Pie

    Las overnight oats que vas a amar este otoño.

    Ingredientes:

    5 cucharadas de chía
    ¼ taza de pepitas de calabaza
    ¼ taza de nuez y almendra picada
    ½ taza de avena
    1½ taza de leche de su preferencia
    ½ taza de puré de calabaza de lata
    1 cucharadita de vainilla
    2 cucharaditas de canela
    ½ cucharadita de jengibre en polvo
    ¼ cucharadita de nuez moscada
    Una pizca de clavo molido
    Una pizca de all spice (opcional)
    3 cucharadas de miel, monk fruit o endulzante al gusto

    Toppings:

    Yogurt griego
    Granola
    Nueces troceadas
    Pepitas de calabaza
    Canela

    Instrucciones:

    1. En un refractario agrega chía, pepitas de calabaza, nuez, almendras, avena, puré de calabaza, leche, vainilla y especias. Mezcla bien hasta que todo se incorpore y endulza al gusto.
    2. Tapa y refrigera durante toda la noche o mínimo 4 horas y que veas que ya se haya espesado.
    3. En vasitos o mason jars sirve haciendo capas empezando por la mezcla de las oats, yogurt griego y un poco más de la mezcla.
    4. Para finalizar, termina con yogurt espolvoreado con un poco de canela y toppings de tu preferencia (granola, nueces o pepitas de calabaza).

    Quinoa dulce con manzana

    Purée de quinoa con manzanas salteadas.

    Ingredientes:

    Quinoa Porridge:
    ½ taza de quinoa seca
    1 taza de leche de almendras sin azúcar (u otra leche de tu elección)
    1 cucharadita de extracto de vainilla
    ¼ cucharadita de canela
    1/8 cucharadita de cardamomo
    2 cucharadas de pasas sin azúcar
    Una pizca de sal

    Manzanas salteadas:
    1 manzana grande picada
    1 cucharada de aceite de coco
    ¼ cucharadita de canela

    Toppings opcionales:
    Frutos secos picados
    Almendras, cacahuates o nueces
    Semillas de girasol
    Pepitas de calabaza
    Chía
    Coco rallado

    Instrucciones:

    1. Coloca la quinoa seca en un colador y enjuágala bien. No te saltes este paso porque ayuda a eliminar el amargor de la quinoa.
    2. Añade la quinoa enjuagada a una olla junto con la leche, la vainilla, la canela, el cardamomo, las pasas y la sal. Mezcla bien.
    3. Calienta la olla a fuego alto y espera a que hierva. Una vez que hierva, tapa y baja el fuego. Deja a fuego lento durante 15 minutos, o hasta que se haya absorbido todo el líquido. En ese momento, apaga el fuego y deja que se cueza al vapor (tapado) durante un par de minutos.
    4. Mientras se cocina la quinoa, calienta el aceite de coco en un sartén aparte a fuego medio. Añade los trozos de manzana y espolvorea con canela. Revuelve para mezclar y deja cocer durante unos 10 minutos, o hasta que se doren ligeramente y estén tiernos los trozos de manzana. Revuelve cada minuto o dos para que se doren uniformemente.
    5. Sirve la quinoa cocida en bowls y cubre con las manzanas salteadas y agrega tu elección de toppings. Si deseas, puedes agregarle un chorrito extra de leche y disfrútalo caliente.

