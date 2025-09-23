La llegada del otoño, significa que empieza a bajar la temperatura. Con ella, es casi inevitable no pensar en los deliciosos sabores de canela, pumpkin spice y manzana a los que nadie se puede resistir en esta temporada. Por eso, aquí te dejamos algunas recetas van a ser la razón por la que quieras pararte de tu cama y abrazar el otoño con cada bocado.
Los desayunos otoñales que sí o sí tienes que hacer en casa
3 recetas que tienes que preparar esta temporada
Hotcakes de Cinnamon Roll
Ingredientes:
2 huevos
¼ taza de azúcar
5 ml de extracto de vainilla
¼ taza de yogurt
¼ taza de aceite
½ taza de leche
1 ½ taza de harina
5 g de polvo para hornear
Cinnamon
Glaseado blanco
Cinnamon:
100 g de mantequilla
1 taza de azúcar mascabado
10 g de canela
2 g de sal
Glaseado blanco:
30 g de queso crema
½ taza de crema para batir
20 g de leche condensada
Instrucciones:
- Derrite la mantequilla y en un bowl vas a mezclarla con el azúcar, la canela y la sal. Mezcla y colócalo en una manga pastelera. Reserva.
- Para el glaseado coloca en un recipiente todos los ingredientes y mezcla bien. Reserva.
- Empieza la preparación de los hotcakes: en un recipiente coloca los huevos con el azúcar y mezcla hasta que cambie su color y textura.
- Poco a poco ve integrando la vainilla, el yogurt, el aceite, la leche, la harina y el polvo para hornear.
- En un sartén pequeño haz un espiral con la mezcla de cinnamon que preparaste al principio y agrega una porción de masa de hotcakes. Cocina hasta que aparezcan burbujas y voltea con cuidado.
- Sirve en el plato, coloca más cinnamon, glasea y acompaña con toppings como nuez garapiñada o natural.
Overnight oats de Pumpkin Pie
Ingredientes:
5 cucharadas de chía
¼ taza de pepitas de calabaza
¼ taza de nuez y almendra picada
½ taza de avena
1½ taza de leche de su preferencia
½ taza de puré de calabaza de lata
1 cucharadita de vainilla
2 cucharaditas de canela
½ cucharadita de jengibre en polvo
¼ cucharadita de nuez moscada
Una pizca de clavo molido
Una pizca de all spice (opcional)
3 cucharadas de miel, monk fruit o endulzante al gusto
Toppings:
Yogurt griego
Granola
Nueces troceadas
Pepitas de calabaza
Canela
Instrucciones:
1. En un refractario agrega chía, pepitas de calabaza, nuez, almendras, avena, puré de calabaza, leche, vainilla y especias. Mezcla bien hasta que todo se incorpore y endulza al gusto.
2. Tapa y refrigera durante toda la noche o mínimo 4 horas y que veas que ya se haya espesado.
3. En vasitos o mason jars sirve haciendo capas empezando por la mezcla de las oats, yogurt griego y un poco más de la mezcla.
4. Para finalizar, termina con yogurt espolvoreado con un poco de canela y toppings de tu preferencia (granola, nueces o pepitas de calabaza).
Quinoa dulce con manzana
Ingredientes:
Quinoa Porridge:
½ taza de quinoa seca
1 taza de leche de almendras sin azúcar (u otra leche de tu elección)
1 cucharadita de extracto de vainilla
¼ cucharadita de canela
1/8 cucharadita de cardamomo
2 cucharadas de pasas sin azúcar
Una pizca de sal
Manzanas salteadas:
1 manzana grande picada
1 cucharada de aceite de coco
¼ cucharadita de canela
Toppings opcionales:
Frutos secos picados
Almendras, cacahuates o nueces
Semillas de girasol
Pepitas de calabaza
Chía
Coco rallado
Instrucciones:
- Coloca la quinoa seca en un colador y enjuágala bien. No te saltes este paso porque ayuda a eliminar el amargor de la quinoa.
- Añade la quinoa enjuagada a una olla junto con la leche, la vainilla, la canela, el cardamomo, las pasas y la sal. Mezcla bien.
- Calienta la olla a fuego alto y espera a que hierva. Una vez que hierva, tapa y baja el fuego. Deja a fuego lento durante 15 minutos, o hasta que se haya absorbido todo el líquido. En ese momento, apaga el fuego y deja que se cueza al vapor (tapado) durante un par de minutos.
- Mientras se cocina la quinoa, calienta el aceite de coco en un sartén aparte a fuego medio. Añade los trozos de manzana y espolvorea con canela. Revuelve para mezclar y deja cocer durante unos 10 minutos, o hasta que se doren ligeramente y estén tiernos los trozos de manzana. Revuelve cada minuto o dos para que se doren uniformemente.
- Sirve la quinoa cocida en bowls y cubre con las manzanas salteadas y agrega tu elección de toppings. Si deseas, puedes agregarle un chorrito extra de leche y disfrútalo caliente.