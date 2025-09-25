Publicidad

Viajes y gourmet

5 restaurantes perfectos para una dinner date en Polanco

¿Buscas una cena perfecta con esa persona especial? Estos restaurantes en Polanco son perfectos, pues prometen platillos de diez, un ambiente relajado y obvio, salir a pasear después.
jue 25 septiembre 2025 04:09 PM
osteriadelbecco
Estos son los mejores 5 restaurantes para una dinner date en Polanco. (Instagram @osteriadelbecco)

Polanco es de las zonas más prestigiosas de la ciudad y un mundo gastronómico que tienes que descubrir. En esta zona encontrarás propuestas casuales o formales, cocinas de autor con platillos que enamoran y conceptos que marcan tendencias.

Si estás planeando un date que sea una cena especial, Polanco puede ser el escenario ideal con restaurantes que combinan atmósferas, gran sabor y el toque perfecto para convertir cualquier cita en una experiencia inolvidable.

Anatol Kitchen

Ubicado sobre Masaryk, dentro del hotel boutique Las Alcobas, este lugar es elegancia pura. El chef Rodrigo del Valle se enfoca en ingredientes frescos de temporada y cada plato está pensado para que disfrutes sin prisas. La iluminación y el diseño cozy lo hacen ideal para platicar horas. Si quieres una recomendación, pide el Spaghetti alla Chitarra Heirloom con burrata y mantequilla de piñón… chef’s kiss.

Anatol
Su cocina, a cargo del chef Rodrigo del Valle, se basa en ingredientes frescos de temporada llevados y cada detalle es curado para que la experiencia de los comensales sea única. (Cortesía)

¿Dónde?

Dirección: Av. Pdte. Masaryk 390, Polanco, Miguel Hidalgo

Pujol

El rey de Polanco y uno de los restaurantes más reconocidos de México. Enrique Olvera sigue reinventando la cocina mexicana con un menú degustación que te dará mucho tema de conversación. Perfecto si quieres impresionar y vivir una noche con mood sofisticado.

LGM Studio . Fotografía de Arquitectura
Restaurante Pujol en Polanco, CDMX. (Luis Gallardo)

¿Dónde?

Dirección: Tennyson 133, Polanco, Miguel Hidalgo

Ivoire

Elegante con vibes parisinas, el Ivoire es un clásico rincón romántico enfrente del Parque Lincoln. Su decoración y terraza crean un entorno perfceto para una cena con vistas únicas. Además, ¿quién no es fan de la comida francesa? Es ideal para quienes buscan un pedacito de la ciudad de la luz en el corazón de Polanco. Deja espacio para el volcán de chocolate, es el final perfecto para la noche.

Ivoire
Con una atmósfera elegante con vibes parisinas, el Ivoire es un clásico rincón romántico frente al Parque Lincoln. (Cortesía)

¿Dónde?

Dirección: Dirección: Av. Emilio Castelar 95, Polanco, Miguel Hidalgo

Ostería del Becco

Para los amantes del vino, este es el mejor italiano de la zona y no lo decimos nosotros, sino los reviews y los premios que han recibido por las mejores pizzas de la ciudad. La decoración y la terraza invita a quedarse en sobremesas largas y disfrutar de un menú con muchas opciones para todos los gustos.

Ostería del Becco
De las mejores cavas y pizzas de la ciudad están aquí en Ostería del Becco. (Cortesía)

¿Dónde?

Dirección: Goldsmith 103, Polanco, Miguel Hidalgo

Guzina Oaxaca

Si quieres algo con más color y sabor mexicano, este lugar te transporta directo a Oaxaca. Sus moles son imperdibles y su coctelería es top, pide el Xoconostle con mezcal, piña, epazote y limón. Es divertido, acogedor y con ese toque que hace sentir la noche especial.

Captura de pantalla 2025-09-25 a la(s) 11.06.22.png
Un rincón en Polanco que te transporta directo a la ciudad de Oaxaca. (Cortesía)

¿Dónde?

Dirección: Av. Pdte. Masaryk 513, Polanco, Miguel Hidalgo

Cada uno de estos restaurantes te aseguran ser un win para esa cena especial. Todos tienen su propio toque, entre buena comida, atmósferas únicas y conversaciones que fluyen, tu date aquí seguro será memorable y le abrirá puerta a una segunda cita.

