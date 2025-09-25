5 restaurantes perfectos para una dinner date en Polanco

Ostería del Becco

Para los amantes del vino, este es el mejor italiano de la zona y no lo decimos nosotros, sino los reviews y los premios que han recibido por las mejores pizzas de la ciudad. La decoración y la terraza invita a quedarse en sobremesas largas y disfrutar de un menú con muchas opciones para todos los gustos.

De las mejores cavas y pizzas de la ciudad están aquí en Ostería del Becco. (Cortesía)

¿Dónde?

Dirección: Goldsmith 103, Polanco, Miguel Hidalgo

Guzina Oaxaca

Si quieres algo con más color y sabor mexicano, este lugar te transporta directo a Oaxaca. Sus moles son imperdibles y su coctelería es top, pide el Xoconostle con mezcal, piña, epazote y limón. Es divertido, acogedor y con ese toque que hace sentir la noche especial.

Un rincón en Polanco que te transporta directo a la ciudad de Oaxaca. (Cortesía)

¿Dónde?

Dirección: Av. Pdte. Masaryk 513, Polanco, Miguel Hidalgo

Cada uno de estos restaurantes te aseguran ser un win para esa cena especial. Todos tienen su propio toque, entre buena comida, atmósferas únicas y conversaciones que fluyen, tu date aquí seguro será memorable y le abrirá puerta a una segunda cita.