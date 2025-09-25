5 restaurantes perfectos para una dinner date en Polanco

Polanco es de las zonas más prestigiosas de la ciudad y un mundo gastronómico que tienes que descubrir. En esta zona encontrarás propuestas casuales o formales, cocinas de autor con platillos que enamoran y conceptos que marcan tendencias.
Si estás planeando un date que sea una cena especial, Polanco puede ser el escenario ideal con restaurantes que combinan atmósferas, gran sabor y el toque perfecto para convertir cualquier cita en una experiencia inolvidable.
5 restaurantes perfectos para una
date
en Polanco
Anatol Kitchen
Ubicado sobre Masaryk, dentro del hotel boutique Las Alcobas, este lugar es elegancia pura. El chef Rodrigo del Valle se enfoca en ingredientes frescos de temporada y cada plato está pensado para que disfrutes sin prisas. La iluminación y el diseño cozy lo hacen ideal para platicar horas. Si quieres una recomendación, pide el Spaghetti alla Chitarra Heirloom con burrata y mantequilla de piñón… chef’s kiss.
¿Dónde?
Dirección: Av. Pdte. Masaryk 390, Polanco, Miguel Hidalgo
Pujol
El rey de Polanco y uno de los restaurantes más reconocidos de México. Enrique Olvera sigue reinventando la cocina mexicana con un menú degustación que te dará mucho tema de conversación. Perfecto si quieres impresionar y vivir una noche con mood sofisticado.
¿Dónde?
Dirección: Tennyson 133, Polanco, Miguel Hidalgo
Ivoire
Elegante con vibes parisinas, el Ivoire es un clásico rincón romántico enfrente del Parque Lincoln. Su decoración y terraza crean un entorno perfceto para una cena con vistas únicas. Además, ¿quién no es fan de la comida francesa? Es ideal para quienes buscan un pedacito de la ciudad de la luz en el corazón de Polanco. Deja espacio para el volcán de chocolate, es el final perfecto para la noche.
¿Dónde?
Dirección: Dirección: Av. Emilio Castelar 95, Polanco, Miguel Hidalgo
Ostería del Becco
Para los amantes del vino, este es el mejor italiano de la zona y no lo decimos nosotros, sino los reviews y los premios que han recibido por las mejores pizzas de la ciudad. La decoración y la terraza invita a quedarse en sobremesas largas y disfrutar de un menú con muchas opciones para todos los gustos.
¿Dónde?
Dirección: Goldsmith 103, Polanco, Miguel Hidalgo
Guzina Oaxaca
Si quieres algo con más color y sabor mexicano, este lugar te transporta directo a Oaxaca. Sus moles son imperdibles y su coctelería es top, pide el Xoconostle con mezcal, piña, epazote y limón. Es divertido, acogedor y con ese toque que hace sentir la noche especial.
¿Dónde?
Dirección: Av. Pdte. Masaryk 513, Polanco, Miguel Hidalgo
Cada uno de estos restaurantes te aseguran ser un win para esa cena especial. Todos tienen su propio toque, entre buena comida, atmósferas únicas y conversaciones que fluyen, tu date aquí seguro será memorable y le abrirá puerta a una segunda cita.