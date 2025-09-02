Estos son nuestros cinco chiles en nogada favoritos en la CDMX

Cada temporada, chefs y restaurantes reinterpretan la receta de los chiles en nogada con respeto, pasión y creatividad, entregando piezas únicas que se convierten en experiencias memorables. Este año, decidimos mencionar cinco de nuestros favoritos.
¿Dónde comer chiles en nogada en CDMX? Estos son nuestros favoritos
Rulfo (Hyatt Regency Mexico City)
El chef Jorge Cobos nos recuerda que la innovación también puede ser profundamente respetuosa. En Rulfo, el chile en nogada se prepara con carne cortada a cuchillo y piña deshidratada en lugar de acitrón, cuidando así a las especies protegidas.
Con un toque sustentable y técnicas auténticas, este plato forma parte del menú renovado del restaurante, que celebra lo mejor de México, Argentina y Perú con sabores que pasan por la parrilla de carbón y el horno de leña.
Balcón del Zócalo
Con una de las vistas más impresionantes de la CDMX, el chef Pepe Salinas convierte cada chile en nogada en una pieza única, numerada y cargada de memoria familiar.
El relleno combina carne de res y cerdo, frutas de temporada como durazno criollo, manzana panochera y la especial pera piña de Hidalgo, además de frutos secos, piñón y chabacanos. La biznaga ha sido sustituida de forma consciente por jícama o huachacayote, sin perder esencia ni textura.
La nogada, elaborada con nuez de Castilla, jerez y queso cotija, se sirve con granada abundante y perejil fresco. La experiencia incluye maridajes que van desde tequila hasta champaña, además de detalles que convierten cada chile en un recuerdo para atesorar.
Magda (San Ángel)
Ubicado en el corazón de San Ángel, dentro del Museo del Carmen 4, Magda recibe septiembre con uno de los chiles en nogada más esperados. La experiencia aquí es tanto gastronómica como estética: un platillo tradicional servido en un espacio que respira historia, belleza y hospitalidad.
Cascabel (Santa Fe)
En Cascabel, la chef Lula Martín del Campo honra los sabores de México con un enfoque fresco y auténtico.
Su versión de chile en nogada, servida dentro del cálido espacio en Park Plaza, Santa Fe, es una oda a la temporalidad, los ingredientes locales y la cocina que conecta pasado y presente.
Palacio de Hierro (Polanco)
El Palacio no se queda atrás: en su temporada de chiles en nogada, ofrece una propuesta pensada para quienes buscan tradición con un toque de lujo.
Sus diferentes restaurantes se suman a la celebración con recetas cuidadas y presentaciones impecables que hacen honor a la historia detrás del platillo mexicano por excelencia.