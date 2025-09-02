Estos son nuestros cinco chiles en nogada favoritos en la CDMX

¿Dónde comer chiles en nogada en CDMX? Estos son nuestros favoritos

Rulfo (Hyatt Regency Mexico City)

El chef Jorge Cobos nos recuerda que la innovación también puede ser profundamente respetuosa. En Rulfo, el chile en nogada se prepara con carne cortada a cuchillo y piña deshidratada en lugar de acitrón, cuidando así a las especies protegidas.

Con un toque sustentable y técnicas auténticas, este plato forma parte del menú renovado del restaurante, que celebra lo mejor de México, Argentina y Perú con sabores que pasan por la parrilla de carbón y el horno de leña.

Balcón del Zócalo

Con una de las vistas más impresionantes de la CDMX, el chef Pepe Salinas convierte cada chile en nogada en una pieza única, numerada y cargada de memoria familiar.

El relleno combina carne de res y cerdo, frutas de temporada como durazno criollo, manzana panochera y la especial pera piña de Hidalgo, además de frutos secos, piñón y chabacanos. La biznaga ha sido sustituida de forma consciente por jícama o huachacayote, sin perder esencia ni textura.

La nogada, elaborada con nuez de Castilla, jerez y queso cotija, se sirve con granada abundante y perejil fresco. La experiencia incluye maridajes que van desde tequila hasta champaña, además de detalles que convierten cada chile en un recuerdo para atesorar.