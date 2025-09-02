La carta de Almamía es un homenaje a la memoria y a las emociones. Entre los platillos que no pueden dejar de probarse están la tostada de kampachi fresco con paté de pescado y salsa macha; el chicharrón de res sobre guacamole con ceniza de hoja de aguacate, que reinterpreta un clásico con técnica artesanal; los ravioles de conejo y morillas en salsa de vino tinto, que fusionan raíces mexicanas y europeas; el pulpo a la talla con mayonesa de chile morita, papas diablo y sofrito vizcaíno.

Almamía: un rincón gastronómico en la Roma Sur que despierta emociones (Cortesía)

Para quienes disfrutan de la cocina francesa adaptada con ingredientes mexicanos, el filete de res a la bordelesa con cerveza Xochimilca y puré de asado con espinaca se vuelve una experiencia imperdible. Sobre los ingredientes, el chef nos contó: “El pescado siempre es fresco, lo traemos principalmente de Baja California. En el caso del chicharrón, no es el tradicional de carne; usamos res, la deshidratamos, la cocemos y luego la freímos para que quede crujiente.

Normalmente el risotto se monta con parmesano y mantequilla, pero aquí lo terminamos con queso de cabra y mole negro. Este mole está hecho a base de chihuacle negro —un chile caro, difícil de conseguir, pero indispensable para lograr ese sabor auténtico de Oaxaca. Cuidamos cada detalle de los ingredientes y de la presentación”, nos detalló.