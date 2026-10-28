Lamine Yamal y sus grandes aciertos de moda: los looks que demuestran que también es una estrella fuera de la cancha

El traje negro con el que conquistó el Balón de Oro 2025

Si hay una aparición que nos dejó claro que Lamine Yamal también sabe cómo destacar en una alfombra roja, fue la del Balón de Oro 2025. Para una de las noches más importantes del fútbol, el delantero apostó por un esmoquin negro de Dolce & Gabbana que combinaba elegancia con un toque juvenil. El look incluía un blazer de terciopelo, camisa negra, moño y zapatos negros de charol. Aunque todo el outfit estaba compuesto por prendas del mismo color, las diferentes texturas hicieron que el resultado no se viera aburrido. Para completar el outfit, Lamine llevó joyería de oro y diamantes, además de su cadena con el número 10, un detalle que conecta su estilo con su carrera como futbolista. Lo que más nos gusta de esta elección es que no necesitó colores llamativos ni estampados para destacar. A sus 18 años en ese entonces, demostró que un traje clásico también puede verse moderno y que no hace falta arriesgar demasiado para conseguir un gran look. Sin duda, una de sus apariciones más elegantes.



Hay veces en las que menos es más y Yamal lo entiende perfectamente. (Getty Images 2026)

Chanel y el broche rosa que se robó todas las miradas

En esta edición del Balón de Oro 2026, el futbolista apostó por un traje negro de Chanel diseñado por Matthieu Blazy, con el que volvió a demostrar que los looks masculinos también pueden tener algo unexpected. La pieza protagonista fue un broche rosa de gran tamaño, hecho con plumas у colocado en la solapa de su blazer. El contraste con el resto del conjunto hizo que el accesorio destacara inmediatamente. Para completar el look, llevó una camisa negra abotonada hasta el cuello, moño y pantalones negros, manteniendo una combinación sencilla que dejaba toda la atención al broche. Además, el broche ya había llamado la atención en otra alfombra roja, pues Pedro Pascal también lo había llevado a los Oscar. Nos encanta que Lamine se atreva a probar este tipo de detalles. Los accesorios grandes, las joyas y los colores inesperados pueden hacer que un traje clásico se vea mucho más moderno.



Yamal no le tiene miedo a experimentar con los accesorios y los colores y nos fascina. (Getty Images 2026)

Louis Vuitton y la combinación perfecta entre lo elegante y lo casual

Lamine también nos ha demostrado que no necesita llevar un traje completo para conseguir un look espectacular. En el pasado mes de septiembre de 2026, durante la gala de los Premios de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), el jugador apostó por una chamarra de piel gris claro de Louis Vuitton, que combinó con camisa blanca y corbata. Por un lado, la camisa y la corbata le daban un toque formal; por otro, la chamarra aportaba un aire más chill у trendy. El resultado fue un look que funcionaba muy bien para un evento importante sin verse demasiado serio. Este outfit nos recuerda que podemos combinar ropa que normalmente usaríamos en ocasiones diferentes. Una chamarra especial, una camisa y una corbata pueden funcionar juntas si encontramos el equilibrio adecuado. Lamine nos demuestra que la ropa elegante también puede ser cómoda y que no siempre tenemos que recurrir al clásico traje de dos piezas para vernos bien.



Su estilo streetwear: pantalones baggy, playeras у sneakers

El futbolista suele apostar por ropa cómoda, pantalones baggy, playeras deportivas y sneakers que conectan con las últimas trends. Las prendas oversized son una de sus opciones favoritas. Las combina con pantalones baggy y sneakers para crear looks relajados que no necesitan de mucho para verse cool. También suele incorporar accesorios como relojes, cadenas y joyas, que ayudan a darle un toque más personal a sus outfits.

