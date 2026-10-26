Los tenis que celebran el Día de Muertos con mucho estilo

Vans convierte el recuerdo en diseño

Si hablamos de tenis y Día de Muertos, Vans es definitivamente una de las marcas que más ha explorado esta tradición. Para este año, la marca nos presenta una colección especial en colaboración con el diseñador mexicano Mauro Garfias. La colección toma inspiración de elementos tan cotidianos como el camote, el piloncillo y el papel picado para crear una colección relacionada con el recuerdo y la identidad mexicana. Entre los protagonistas están los Old Skool y los Super LowPiro, dos modelos que se reinterpretan de forma especial para esta temporada. En el caso del Old Skool, el diseño incluye referencias al cempasúchil y al colibrí, un elemento que dentro de la colección representa al mensajero entre el mundo de los vivos y los muertos. También encontramos flores bordadas que hacen que el modelo tenga un toque mucho más especial. Para quienes preferimos algo diferente, los Super LowPro Papel Picado combinan una estética más retro con detalles inspirados en esta tradición. La silueta tiene un perfil bajo y mezcla gamuza y lona, por lo que se siente más cercana al estilo vintage y al streetwear de ahora.



La marca apuesta por una propuesta súper trendy para el Día de Muertos de este año. (Vans. Tenis Super Lowpro Papel Picado Día de Muertos. $1,999. vans.mx)





Converse: una tradición que está por llegar

Converse es una de las marcas que también vuelve a apostar por el Día de Muertos este año. En su website de México, la marca ya tiene habilitada una página especial para su colección 2026, bajo el slogan "El camino de regreso está por comenzar", y nos invita a registrarnos para conocer antes que nadie los detalles de la nueva colección. Tienen dos modelos, los primeros en color negro y un diseño ad hoc en tonos naranjas en los costados y suelas con motivos de cempasúchil. Los segundos en color blanco con flores de cempasúchil y el esqueleto de un perrito acompañando el diseño. Ambos tenis vienen con sus respectivas cajas conmemorativas que nos fascinan. La idea de la colección gira alrededor de recordar y volver a encontrarnos, un concepto que conecta directamente con el significado de estas fechas. Para quienes amamos los clásicos Chuck Taylor, esta puede ser una de las propuestas que vale la pena tener en el radar. Porque si algo nos encanta de Converse es que sus siluetas funcionan prácticamente con todo, desde jeans y una playera básica hasta un look completamente negro donde los tenis se conviertan en el punto de atención.



Estos Converse son imperdibles este año. (Tenis de Bota Beige Converse x Día de Muertos Chuck 70 Unisex de Lona. $2,499.00 MXN. Converse. converse.com.mx)

Timberland

Aunque no son tenis como tal, Timberland no podía faltar en nuestra lista. Este año, la marca nos presenta dos modelos de zapatos. Uno en tono café con motivos de huesitos en blanco, acentos morados y un pequeño charm que hace alusión a las flores de cempasúchil. El otro modelo es de un color carmesí con acentos naranjas y motivos de flor de cempasúchil. Al igual que el modelo anterior, cuenta con su respectivo charm de flor y una cadena de perlas que lo acompaña. Unos zapatos imperdibles para esta temporada.

