El Día de Muertos está cada vez más cerca у, como cada año, la moda encuentra nuevas maneras de celebrar una de las tradiciones más importantes de nuestro país. Esta vez, los protagonistas son los tenis, que dejan atrás sus diseños más clásicos para llenarse de flores de cempasúchil, calaveras, papel picado, bordados y colores inspirados en nuestras celebraciones. Desde modelos súper sporty hasta modelos más sofisticados, varias marcas ya han convertido sus diseños más reconocidos en piezas especiales para esta temporada. Converse, Vans, adidas y PUMA son algunas de las marcas que han llevado elementos del Día de Muertos a los tenis, demostrando que una tradición también puede formar parte de nuestros looks del día a día. Y lo mejor es que hay opciones tanto para quienes buscan un diseño llamativo como para quienes prefieren algo un poco más discreto.
Los tenis que celebran el Día de Muertos con mucho estilo
Vans convierte el recuerdo en diseño
Si hablamos de tenis y Día de Muertos, Vans es definitivamente una de las marcas que más ha explorado esta tradición. Para este año, la marca nos presenta una colección especial en colaboración con el diseñador mexicano Mauro Garfias. La colección toma inspiración de elementos tan cotidianos como el camote, el piloncillo y el papel picado para crear una colección relacionada con el recuerdo y la identidad mexicana. Entre los protagonistas están los Old Skool y los Super LowPiro, dos modelos que se reinterpretan de forma especial para esta temporada. En el caso del Old Skool, el diseño incluye referencias al cempasúchil y al colibrí, un elemento que dentro de la colección representa al mensajero entre el mundo de los vivos y los muertos. También encontramos flores bordadas que hacen que el modelo tenga un toque mucho más especial. Para quienes preferimos algo diferente, los Super LowPro Papel Picado combinan una estética más retro con detalles inspirados en esta tradición. La silueta tiene un perfil bajo y mezcla gamuza y lona, por lo que se siente más cercana al estilo vintage y al streetwear de ahora.
Converse: una tradición que está por llegar
Converse es una de las marcas que también vuelve a apostar por el Día de Muertos este año. En su website de México, la marca ya tiene habilitada una página especial para su colección 2026, bajo el slogan "El camino de regreso está por comenzar", y nos invita a registrarnos para conocer antes que nadie los detalles de la nueva colección. Tienen dos modelos, los primeros en color negro y un diseño ad hoc en tonos naranjas en los costados y suelas con motivos de cempasúchil. Los segundos en color blanco con flores de cempasúchil y el esqueleto de un perrito acompañando el diseño. Ambos tenis vienen con sus respectivas cajas conmemorativas que nos fascinan. La idea de la colección gira alrededor de recordar y volver a encontrarnos, un concepto que conecta directamente con el significado de estas fechas. Para quienes amamos los clásicos Chuck Taylor, esta puede ser una de las propuestas que vale la pena tener en el radar. Porque si algo nos encanta de Converse es que sus siluetas funcionan prácticamente con todo, desde jeans y una playera básica hasta un look completamente negro donde los tenis se conviertan en el punto de atención.
Timberland
Aunque no son tenis como tal, Timberland no podía faltar en nuestra lista. Este año, la marca nos presenta dos modelos de zapatos. Uno en tono café con motivos de huesitos en blanco, acentos morados y un pequeño charm que hace alusión a las flores de cempasúchil. El otro modelo es de un color carmesí con acentos naranjas y motivos de flor de cempasúchil. Al igual que el modelo anterior, cuenta con su respectivo charm de flor y una cadena de perlas que lo acompaña. Unos zapatos imperdibles para esta temporada.
Adidas apuesta por una colección mucho más deportiva
Adidas también se suma a la celebración con una colección de Día de Muertos 2026 que tiene tenis, ropa y accesorios. Entre sus propuestas aparecen modelos como los Jabbar DDDLM, Jabbar Hi, Crazy Energy DDLM, Technochaos 2000 y diferentes versiones del Breaknet. Aquí la coleccion es más sporty y casual. Los modelos tienen referencias de la celebración sin necesidad de hacer un outfit completamente temático. Es decir, puedes usar unos tenis de la colección con jeans, pantalones wide leg, una chamarra de piel o incluso un look monocromático y dejar que el calzado sea el protagonista. Esta es una buena opción para quienes quieren celebrar la temporada, pero prefieren piezas que puedan seguir usando durante el resto del año.
PUMA lleva el cempasúchil a los Suede
PUMA también tiene una propuesta especial para esta temporada con sus Suede Día de Muertos. La marca toma uno de sus modelos más reconocidos, los Suede, y lo transforma con detalles inspirados en esta celebración. El diseño combina una base en tono buttercream con amarillo y rojo, además de incorporar bordados relacionados con el Día de Muertos. Lo que más nos gusta de esta propuesta es que mantiene la esencia retro del Suede. No intenta cambiar completamente el modelo, sino agregar pequeños elementos que hacen que los tenis se sientan especiales para esta temporada. Además, sus colores pueden funcionar perfecto con prendas en tonos café, beige, negro, vino o incluso mezclilla. Es de esos modelos que pueden darle personalidad a un outfit sencillo sin necesidad de agregar too much.
Crocs se une a la celebración
Las clásicas Crocs se nos une para celebrar el Día de Muertos con un modelo en color negro que contraste con los coloridos motivos de guitarras, flores de cempasúchil y sus respectivos charms de calavera. Si lo que buscas son unos zapatos divertidos, lindos y cómodos, que tu primera opción sean estos Crocs.
¿Cómo llevarlos?
La mejor parte de estas colecciones es que no necesitas vestirte de pies a cabeza con motivos de Día de Muertos para llevarlas. De hecho, unos tenis especiales pueden ser el único elemento ad hoc de todo el look. Si eliges unos tenis muy coloridos, puedes combinarlos con prendas más neutras como el negro, blanco, café o beige. Si los tenis son más discretos, puedes experimentar con los accesorios, chamarras o alguna prenda en naranja, rojo o amarillo para hacer referencia a los colores de la temporada. Porque al final, el Día de Muertos también es una celebración de nuestra identidad, y la moda se ha convertido en una de las maneras más interesantes de mantenerla presente. Ya sea con un bordado de cempasúchil, un colibrí, una calavera o simplemente una combinación de colores inspirada en una ofrenda, estos tenis nos recuerdan que nuestras tradiciones pueden seguir evolucionando sin perder su esencia. Nosotros definitivamente ya estamos pensando cuál par llevaríamos para celebrar este Día de Muertos. ¿ Tú con cuál te quedarías?