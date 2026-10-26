6 personajes de películas y series que te pueden inspirar para tu disfraz de Halloween

Outfis para Halloween inspirados en series o películas

Wednesday Addams

Si te encantan los full black outfits, Wednesday Addams es el disfraz perfecto para ti. La protagonista de Wednesday tiene un estilo fácil de reconocer y no necesitas demasiadas prendas para recrearlo. Un vestido negro con cuello blanco es suficiente para empezar. También puedes usar una camisa blanca debajo de un vestido negro o combinar una falda con un blazer oscuro. Para completar el look, agrega unas medias negras, zapatos de plataforma y las famosas trenzas de Wednesday.

En cuanto al maquillaje, puedes mantenerlo sencillo con un poco de sombra oscura y labios en tonos vino. Si quieres darle tu propio toque, cambia los zapatos por unas botas negras y agrega un saco oversize. Lo mejor de este disfraz es que puedes armarlo con prendas que probablemente ya tienes en casa. Además, después de Halloween podrás seguir usando cada pieza en tus looks del día a día.



Wednesday es de los disfraces más fáciles de recrear y con el que te puedes divertir mucho. (Wednesday Adams. Wednesday. Netflix.)





Cher Horowitz

Si te encanta la moda de los noventa, seguramente conoces a Cher Horowitz, la icónica protagonista de Clueless. Sus outfits de cuadros, minifaldas y accesorios siguen siendo una gran inspiración para quienes buscan un disfraz divertido y muy chic. Su look más conocido es el conjunto amarillo de cuadros, formado por un blazer y una falda a juego.

Para recrearlo, solo necesitas prendas parecidas, una blusa blanca y unos zapatos negros. Si no tienes un conjunto amarillo, no pasa nada. Puedes usar uno en otro color o combinar una falda de cuadros con un blazer sencillo. Los calcetines altos y una diadema también pueden ayudarte a conseguir ese estilo noentero que tanto nos fascina.



Para las amantes de un estilo más femenino, Cher es la opción perfecta. (Cher Horowitz. Clueless. Paramount Pictures.)





Sabrina Spellman

La protagonista de El mundo oculto de Sabrina combina prendas femeninas con colores como negro, rojo y vino, así que recrear su estilo es bastante sencillo. Puedes empezar con un vestido negro de cuello blanco, una falda corta con un suéter o una blusa de manga larga. Si quieres que el look se parezca más al personaje, agrega una diadema negra, zapatos Mary Jane y medias oscuras. El maquillaje también puede hacer la diferencia. Un poco de delineador y un labial rojo o vino son suficientes para completar el look .

Si tienes un abrigo negro o unas botas altas, también puedes agregarlos para darle tu propio toque. Lo mejor de esta idea es que puedes tomar algunos elementos de su estilo y combinarlos con tus prendas favoritas. Así tendrás un disfraz bonito, fácil de armar y perfecto para quienes prefieren algo menos común.

