6 personajes de películas y series que te pueden inspirar para tu disfraz de Halloween

Halloween está cada vez más cerca y sabemos que encontrar el disfraz perfecto no siempre es tan fácil como parece. Queremos algo original, que se vea increíble en nuestras pics y que, sobre todo, vaya con nuestro estilo. Si todavía no sabes qué ponerte, tus películas y series favoritas pueden tener la respuesta. Desde Regina George hasta Wednesday Addams, hay muchos personajes que podemos usar como inspiración para este año.
Lo mejor es que no necesitas gastar mucho dinero ni comprar un disfraz completo para conseguirlo. Con algunas prendas de tu clóset, los accesorios correctos y un poco de creatividad, puedes recrear el look de tu personaje favorito sin complicarte demasiado. Así que, si quieres verte increíble en tu próxima fiesta de Halloween, aquí te dejamos seis ideas que seguro te van a encantar.
Publicidad
Outfis para Halloween inspirados en series o películas
Wednesday Addams
Si te encantan los full black outfits, Wednesday Addams es el disfraz perfecto para ti. La protagonista de Wednesday tiene un estilo fácil de reconocer y no necesitas demasiadas prendas para recrearlo. Un vestido negro con cuello blanco es suficiente para empezar. También puedes usar una camisa blanca debajo de un vestido negro o combinar una falda con un blazer oscuro. Para completar el look, agrega unas medias negras, zapatos de plataforma y las famosas trenzas de Wednesday. En cuanto al maquillaje, puedes mantenerlo sencillo con un poco de sombra oscura y labios en tonos vino. Si quieres darle tu propio toque, cambia los zapatos por unas botas negras y agrega un saco oversize. Lo mejor de este disfraz es que puedes armarlo con prendas que probablemente ya tienes en casa. Además, después de Halloween podrás seguir usando cada pieza en tus looks del día a día.
Cher Horowitz
Si te encanta la moda de los noventa, seguramente conoces a Cher Horowitz, la icónica protagonista de Clueless. Sus outfits de cuadros, minifaldas y accesorios siguen siendo una gran inspiración para quienes buscan un disfraz divertido y muy chic. Su look más conocido es el conjunto amarillo de cuadros, formado por un blazer y una falda a juego. Para recrearlo, solo necesitas prendas parecidas, una blusa blanca y unos zapatos negros. Si no tienes un conjunto amarillo, no pasa nada. Puedes usar uno en otro color o combinar una falda de cuadros con un blazer sencillo. Los calcetines altos y una diadema también pueden ayudarte a conseguir ese estilo noentero que tanto nos fascina.
Sabrina Spellman
La protagonista de El mundo oculto de Sabrina combina prendas femeninas con colores como negro, rojo y vino, así que recrear su estilo es bastante sencillo. Puedes empezar con un vestido negro de cuello blanco, una falda corta con un suéter o una blusa de manga larga. Si quieres que el look se parezca más al personaje, agrega una diadema negra, zapatos Mary Jane y medias oscuras. El maquillaje también puede hacer la diferencia. Un poco de delineador y un labial rojo o vino son suficientes para completar el look . Si tienes un abrigo negro o unas botas altas, también puedes agregarlos para darle tu propio toque. Lo mejor de esta idea es que puedes tomar algunos elementos de su estilo y combinarlos con tus prendas favoritas. Así tendrás un disfraz bonito, fácil de armar y perfecto para quienes prefieren algo menos común.
Publicidad
Mia Thermopolis
¿Quién no ha soñado con ser una princesa por un día? Mia Thermopolis, de El diario de la princesa, es una gran opción si quieres un disfraz femenino y fácil de recrear. Además, puedes elegir entre su estilo de estudiante o su versión más elegante después de convertirse en princesa de Genovia. Para recrear su look más casual, combina una falda plisada con una blusa blanca, un suéter y loafers. Si prefieres una versión más elegante, busca un vestido claro, agrega una tiara pequeña y audífonos retro para recrear el look del póster. Los accesorios son importantes para completar el disfraz. Si tienes unos guantes largos y lentes oscuros, también puedes agregarlos para darle un toque más parecido a Mia.
Regina George
Si te gustan los looks femeninos y no tienes miedo de llamar la atención, Regina George de Mean Girls puede ser tu inspo favorita. La líder de las plásticas es famosa por sus outfits rosas, las minifaldas y los tops que marcaron los dos miles. Una de las formas más fáciles de recrear su estilo es combinar una falda rosa con un top del mismo color. También puedes usar un conjunto de dos piezas o una blusa rosa con jeans y accesorios sencillos. Si quieres hacer referencia a una escena muy conocida de la película, puedes recrear su disfraz de conejita con prendas negras y los accesorios correspondientes. Para terminar el look, lleva el cabello suelto, agrega una bolsa baguette y elige un maquillaje natural con gloss. Este disfraz es ideal para ir con tus amigas, especialmente si quieren vestirse como todo el grupo de las plásticas. Pueden elegir diferentes looks de la película y armar un disfraz grupal que seguro será un éxito en las fiestas.
Publicidad
M3GAN
Si prefieres los disfraces de terror, M3GAN es una opción que no puede falta. La muñeca de la película se hizo muy conocida por su vestido beige, su gran moño en el cuello y su cabello rubio. Para empezar, busca un vestido beige o camel de manga corta. Si no tienes uno, puedes combinar una blusa de cuello alto blanco con una falda en un tono beige. Agrega un moño grande en el cuello, medias claras y zapatos de vestir claros para completar el outfit. El cabello es otra parte importante del disfraz. Si lo tienes largo, puedes hacerte ondas suaves y llevarlo suelto. Si quieres que el resultado se parezca más al personaje, practica su expresión seria y algunos de sus movimientos robóticos y su característico baile.
¿Cuál vas a elegir este Halloween?
No necesitas gastar mucho dinero para conseguir un buen disfraz. A veces, las mejores ideas salen de combinar prendas que ya tienes con algunos accesorios que hagan reconocible al personaje. Hay opciones para todos los gustos. Lo importante es que elijas un personaje con el que te identifiques y que te diviertas armando tu look. Al final, Halloween es la excusa perfecta para probar algo diferente, jugar con la ropa y pasarla bien. Ahora sí, ha buscar inspo y preparar el disfraz. ¿Tú de quién te vas a vestir este año?