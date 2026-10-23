Los relojes más top para regalar en tu compromiso

Cartier Tank para quienes aman los clásicos

Si tu pareja prefiere vestir bien sin complicarse demasiado, el Cartier Tank es una opción que vale la pena considerar. Su diseño rectangular, sus líneas sencillas y su estilo clásico hacen que combine muy bien con casi cualquier outfit. Puedes llevarlo con un traje para una ocasión especial o con jeans y una camisa para salir a cenar. Una de las cosas que más nos gustan de este reloj es que no necesita de mucho para llamar la atención. Tiene un diseño fácil de reconocer y funciona muy bien para quienes prefieren los accesorios elegantes, pero sin demasiados adornos. Es un detalle especial para alguien que disfruta los accesorios clásicos y quiere una pieza que pueda usar durante muchos años.



Los relojes Tank de Cartier son una opción clásica y atemporal que van con absolutamente todo. (Cartier Tank. $88,000 MXN. Cartier. cartier.mx)

Longines DolceVita, un regalo bonito y diferente

¿A él le gustan los accesorios sencillos, pero con un toque especial? Entonces, el Longines DolceVita puede ser una buena opción. Su caja rectangular le da un estilo diferente al de los relojes redondos de siempre y hace que destaque sin necesidad de ser too much. Este modelo queda muy bien con ropa formal, jeans, camisas o incluso prendas más effortless. Dependiendo de la versión, puedes encontrarlo con correa de piel o brazalete metálico, así que hay alternativas para diferentes estilos. Longines tiene una larga historia en la relojería suiza y ofrece distintas colecciones para quienes buscan un reloj de este tipo.



Los relojes Longines son una alternativa más económica a los clásicos Cartier pero manteniendo un estilo elegante. (Longines DolceVita. $34,100 MXN. Longines. longines.com)

TAG Heuer Carrera para quienes prefieren un estilo deportivo

Si tu pareja es de las personas que siempre están en movimiento, disfruta viajar o prefiere los relojes deportivos, el TAG Heuer Carrera puede ser una buena elección. Tiene un diseño más marcado, con una apariencia que combina muy bien con ropa casual y con looks más elevados. Algunos modelos incluyen cronógrafo, una función que permite medir intervalos de tiempo, mientras que otros tienen un diseño más sencillo. Por eso, antes de comprarlo, conviene revisar qué funciones ofrece cada versión y elegir la que mejor se adapte a su rutina.



Esta es una opción perfecta para los amantes del deporte. (TAG HEUER CARRERA. $74,600 MXN. TAG HEUER. tagheuer.com)

Tissot PRX para quienes aman la moda

El Tissot PRX es una opción que ha llamado la atención de quienes disfrutamos los relojes con un diseño moderno y un toque retro. Su brazalete integrado y su caja de líneas definidas le dan una apariencia diferente, perfecta para completar un look sin tener que añadir demasiados accesorios. Una de sus ventajas es que ofrece un estilo cuidado a un precio que suele ser más accesible que el de muchas marcas de lujo. Nos gusta como regalo de compromiso porque es fácil de combinar. Puede llevarse con un traje, una camisa o unos jeans y una playera básica. Es de esos accesorios que ayudan a que un look sencillo se vea mucho más completo.

