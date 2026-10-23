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Moda

Los relojes más top para regalar en tu compromiso

De Cartier a Tissot, estos relojes son una gran opción para celebrar su amor con un regalo especial.
vie 23 octubre 2026 01:01 PM
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Aquí nuestros relojes favoritos para sellar esa promesa de amor (launchmetrics.com/spotlight)

Un compromiso es una de esas noticias que se quedan para siempre en la memoria. Es el comienzo de una nueva etapa, llena de planes, sueños y muchas cosas por vivir en pareja. Y aunque un anillo suele ser el protagonista de este momento, regalar un reloj también puede ser una gran idea para celebrar su amor. Además de ser un accesorio que completa cualquier look, es un regalo que puede acompañar a tu pareja durante muchos años. Lo mejor es que hay opciones para todos los gustos y estilos. Marcas como Cartier, Longines, TAG Heuer, Tissot y Seiko tienen modelos que vale la pena conocer antes de elegir. No necesitas comprar el reloj más caro para sorprender a esa persona especial. Lo importante es encontrar uno que vaya con su estilo y que, cada vez que lo use, le recuerde este momento tan bonito que están viviendo juntos.

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Cartier Tank para quienes aman los clásicos

Si tu pareja prefiere vestir bien sin complicarse demasiado, el Cartier Tank es una opción que vale la pena considerar. Su diseño rectangular, sus líneas sencillas y su estilo clásico hacen que combine muy bien con casi cualquier outfit. Puedes llevarlo con un traje para una ocasión especial o con jeans y una camisa para salir a cenar. Una de las cosas que más nos gustan de este reloj es que no necesita de mucho para llamar la atención. Tiene un diseño fácil de reconocer y funciona muy bien para quienes prefieren los accesorios elegantes, pero sin demasiados adornos. Es un detalle especial para alguien que disfruta los accesorios clásicos y quiere una pieza que pueda usar durante muchos años.

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Los relojes Tank de Cartier son una opción clásica y atemporal que van con absolutamente todo. (Cartier Tank. $88,000 MXN. Cartier. cartier.mx)

Longines DolceVita, un regalo bonito y diferente

¿A él le gustan los accesorios sencillos, pero con un toque especial? Entonces, el Longines DolceVita puede ser una buena opción. Su caja rectangular le da un estilo diferente al de los relojes redondos de siempre y hace que destaque sin necesidad de ser too much. Este modelo queda muy bien con ropa formal, jeans, camisas o incluso prendas más effortless. Dependiendo de la versión, puedes encontrarlo con correa de piel o brazalete metálico, así que hay alternativas para diferentes estilos. Longines tiene una larga historia en la relojería suiza y ofrece distintas colecciones para quienes buscan un reloj de este tipo.

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Los relojes Longines son una alternativa más económica a los clásicos Cartier pero manteniendo un estilo elegante. (Longines DolceVita. $34,100 MXN. Longines. longines.com)

TAG Heuer Carrera para quienes prefieren un estilo deportivo

Si tu pareja es de las personas que siempre están en movimiento, disfruta viajar o prefiere los relojes deportivos, el TAG Heuer Carrera puede ser una buena elección. Tiene un diseño más marcado, con una apariencia que combina muy bien con ropa casual y con looks más elevados. Algunos modelos incluyen cronógrafo, una función que permite medir intervalos de tiempo, mientras que otros tienen un diseño más sencillo. Por eso, antes de comprarlo, conviene revisar qué funciones ofrece cada versión y elegir la que mejor se adapte a su rutina.

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Esta es una opción perfecta para los amantes del deporte. (TAG HEUER CARRERA. $74,600 MXN. TAG HEUER. tagheuer.com)

Tissot PRX para quienes aman la moda

El Tissot PRX es una opción que ha llamado la atención de quienes disfrutamos los relojes con un diseño moderno y un toque retro. Su brazalete integrado y su caja de líneas definidas le dan una apariencia diferente, perfecta para completar un look sin tener que añadir demasiados accesorios. Una de sus ventajas es que ofrece un estilo cuidado a un precio que suele ser más accesible que el de muchas marcas de lujo. Nos gusta como regalo de compromiso porque es fácil de combinar. Puede llevarse con un traje, una camisa o unos jeans y una playera básica. Es de esos accesorios que ayudan a que un look sencillo se vea mucho más completo.

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Los Tissot PRX son una alternativa muy chic y accesible que nos fascina. (Tissot PRX. $10,890 MXN. Tissot. tissotwatches.com)

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Seiko Presage: para sorprender sin gastar tanto

No todos los regalos especiales tienen que costar una fortuna. Si buscas un reloj bonito, con buenos detalles y un precio más moderado que el de otras marcas de lujo, Seiko Presage es otra opción que vale la pena conocer. Algunas versiones incluyen movimientos automáticos, es decir, mecanismos que funcionan con el movimiento de la muñeca y no necesitan una pila convencional. Es una buena alternativa para alguien que disfruta los relojes, pero prefiere algo discreto y fácil de combinar. Puedes encontrar diseños que funcionan muy bien con ropa de oficina, prendas casuales y looks para salir a cenar. Para elegir el indicado, piensa en los colores que suele usar tu pareja y en si prefiere una correa de piel o un brazalete metálico. Lo bonito de este tipo de regalos es que demuestra que pensaste en sus gustos sin necesidad de gastar de más. Y eso también cuenta mucho cuando se trata de celebrar un momento importante.

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Los modelos Presage de Seiko son increíblemente sofisticados. (Seiko Presage. $42,000 MXN. Seiko. seikowatches.com)

Un reloj puede ser mucho más que un accesorio. Puede acompañar a tu pareja en el trabajo, en sus viajes, en sus planes juntos y en muchos de los momentos que todavía les quedan por vivir. Hay opciones para diferentes gustos y presupuestos. La clave está en elegir uno que vaya con la personalidad de tu pareja y que pueda usar con gusto todos los días. Y si quieres hacer el regalo todavía más especial, puedes acompañarlo con una carta, una fotografía de los dos o una cena para celebrar su compromiso. A veces, esos pequeños detalles son los que hacen que un regalo se recuerde para siempre.

Relojes de compromiso
Antes de comprar un reloj, piensa en cómo viste tu pareja y en los accesorios que suele usar. (Getty Images 2026)

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