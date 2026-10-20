Fashion inspo: galanes de la alfombra roja que inspiran el look perfecto para los novios

Lo mejor es que no necesitas copiar el outfit completo de una celeb para verte bien. Basta con tomar algunos detalles y adaptarlos a tu estilo, al tipo de boda y a lo que te haga sentir más cómodo.

Así que, si estás por casarte y todavía no sabes qué ponerte, aquí te compartimos algunas ideas de galanes de la alfombra roja para encontrar ese look de novio que vaya contigo.

Timothée Chalamet: para los novios que quieren algo diferente



Si no eres fan de los trajes tradicionales y quieres llevar algo con más personalidad, Timothée Chalamet puede ser una gran inspiración.

El actor suele apostar por looks que salen de lo común, con colores distintos, cortes modernos y prendas que hacen que un traje se vea mucho más interesante.

Para llevar esta idea a tu boda, puedes elegir un traje en color vino, verde oscuro, café o azul intenso. Son tonos que se ven elegantes, pero que también le dan un twist al clásico traje negro.

Si prefieres algo más sencillo, puedes mantener la camisa blanca y los zapatos negros para que el color del traje sea el protagonista.

Otra opción es elegir un saco con un corte diferente. No necesitas que todo el look llame la atención al mismo tiempo. A veces, una sola prenda diferente es suficiente para darle un toque especial a tu outfit.



Optar por colores distintos al clásico negro o azul puede ser una increíble alternativa para destacar en tu boda. (Getty Images 2026)





Jacob Elordi: un look relajado, pero muy elegante

Jacob Elordi es una buena referencia para los novios que quieren verse elegantes sin sentir que llevan un traje demasiado serio.

Su estilo suele incluir prendas de líneas sencillas, sacos bien cortados y pantalones que tienen una caída más relajada.

Si te gusta esta idea, puedes elegir un traje gris, azul marino o café con un corte que te permita moverte con comodidad.

Los pantalones un poco más amplios también son una buena opción si buscas un look más trendy, siempre que el largo y el ajuste sean los correctos.

Para completar el outfit, una camisa blanca y unos zapatos de piel son suficientes. Si tu boda será menos formal, puedes llevar la camisa sin corbata y dejar el cuello abierto.

En cambio, si la celebración requiere un dresscode más elegante, una corbata sencilla estilo bolo ayudará a que todo se vea más arreglado.

Este tipo de look funciona muy bien para bodas en la ciudad. Además, puedes volver a usar el traje en otras ocasiones, combinando el saco con unos pantalones diferentes o usando el pantalón con una camisa más casual.

