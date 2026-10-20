Fashion inspo: galanes de la alfombra roja que inspiran el look perfecto para los novios

Cuando pensamos en looks para una boda , muchas veces nos enfocamos en el vestido de la novia, pero el novio también merece robarse las miradas.
Y si estás buscando ideas para elegir el traje perfecto, la alfombra roja puede ser un gran lugar para empezar. Actores como Timothée Chalamet, Jacob Elordi, Pedro Pascal y Ryan Gosling nos han demostrado que hay muchas formas de llevar un traje y verse increíble.
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Lo mejor es que no necesitas copiar el outfit completo de una celeb para verte bien. Basta con tomar algunos detalles y adaptarlos a tu estilo, al tipo de boda y a lo que te haga sentir más cómodo.
Así que, si estás por casarte y todavía no sabes qué ponerte, aquí te compartimos algunas ideas de galanes de la alfombra roja para encontrar ese look de novio que vaya contigo.
Timothée Chalamet: para los novios que quieren algo diferente
Si no eres fan de los trajes tradicionales y quieres llevar algo con más personalidad, Timothée Chalamet puede ser una gran inspiración.
El actor suele apostar por looks que salen de lo común, con colores distintos, cortes modernos y prendas que hacen que un traje se vea mucho más interesante.
Para llevar esta idea a tu boda, puedes elegir un traje en color vino, verde oscuro, café o azul intenso. Son tonos que se ven elegantes, pero que también le dan un twist al clásico traje negro.
Si prefieres algo más sencillo, puedes mantener la camisa blanca y los zapatos negros para que el color del traje sea el protagonista.
Otra opción es elegir un saco con un corte diferente. No necesitas que todo el look llame la atención al mismo tiempo. A veces, una sola prenda diferente es suficiente para darle un toque especial a tu outfit.
Jacob Elordi: un look relajado, pero muy elegante
Jacob Elordi es una buena referencia para los novios que quieren verse elegantes sin sentir que llevan un traje demasiado serio.
Su estilo suele incluir prendas de líneas sencillas, sacos bien cortados y pantalones que tienen una caída más relajada.
Si te gusta esta idea, puedes elegir un traje gris, azul marino o café con un corte que te permita moverte con comodidad.
Los pantalones un poco más amplios también son una buena opción si buscas un look más trendy, siempre que el largo y el ajuste sean los correctos.
Para completar el outfit, una camisa blanca y unos zapatos de piel son suficientes. Si tu boda será menos formal, puedes llevar la camisa sin corbata y dejar el cuello abierto.
En cambio, si la celebración requiere un dresscode más elegante, una corbata sencilla estilo bolo ayudará a que todo se vea más arreglado.
Este tipo de look funciona muy bien para bodas en la ciudad. Además, puedes volver a usar el traje en otras ocasiones, combinando el saco con unos pantalones diferentes o usando el pantalón con una camisa más casual.
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Pedro Pascal: un poco de color para salir de lo clásico
Los looks de Pedro Pascal en la alfombra roja muestran que la ropa masculina también puede incluir colores llamativos y accesorios que le dan más personalidad al conjunto.
Si quieres probar algo parecido para tu boda, puedes elegir un traje en color blanco, vino, verde botella o azul intenso. Estos tonos son una buena alternativa si el negro te parece demasiado serio.
Si prefieres mantener el traje en un tono neutro, puedes agregar color con la corbata, el pañuelo del saco o incluso los calcetines. Son detalles pequeños que pueden hacer que el look se sienta más tú sin tener que cambiar todo el outfit.
Para una ceremonia de día, los tonos blancos, beige, arena y azul claro pueden quedar muy bien.
Para una boda de noche, el azul marino, el gris y el vino son buenas opciones. La clave está en no exagerar con los accesorios. Elige uno o dos detalles que te gusten y que combinen con el resto del traje.
Así conseguirás un look con estilo, pero sin que sea too much.
Ryan Gosling: el traje clásico que nunca falla
Si prefieres ir a lo seguro, Ryan Gosling es una buena referencia para encontrar un look de novio clásico.
Sus apariciones en las red carpets nos recuerdan que un traje que te quede bien puede verse increíble sin necesidad de agregar demasiados accesorios.
Un traje negro es una gran opción para una boda formal, sobre todo si será por la noche.
Si quieres algo un poco menos serio, puedes elegir uno azul marino, gris oscuro o de blazer crema. Estos colores son fáciles de combinar y se ven muy bien con una camisa blanca.
Si la boda será de etiqueta, un esmoquin con moño negro también puede ser una gran alternativa. Eso sí, hay algo más importante que la marca o el precio del traje: cómo te queda.
El saco debe ajustarse bien a los hombros, las mangas no deben quedar demasiado largas y el pantalón debe tener el largo correcto. Estos detalles hacen que incluso un traje sencillo se vea mucho mejor.
Inspiración para los novios en la alfombra roja
La alfombra roja nos da muchas ideas para encontrar el look de novio perfecto, pero la decisión depende de tu estilo y de cómo quieres verte en tu gran día.
Ya sea con un traje negro, uno de color o una combinación más relajada, lo importante es que te sientas tú mismo.
Porque el novio también merece ser protagonista y llegar al altar con un look que disfrute llevar de principio a fin.
¿Tú qué estilo elegirías para tu boda: clásico, moderno o con un toque de color?