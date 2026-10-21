Moscow Fashion Week reúne talento de todo el mundo y da espacio a la moda latinoamericana

Una semana de la moda con propuestas de todo el mundo

Moscow Fashion Week terminó el 1 de octubre y, una vez más, reunió a diseñadores de América Latina, América del Norte, Europa, Asia, África y Suroeste Asiático. En total, participaron más de 350 creadores, que presentaron sus colecciones en 15 lugares de la ciudad. El evento contó con marcas conocidas y otras que apenas están comenzando a ganar espacio en la industria. Entre los países participantes estuvieron Nicaragua, Estados Unidos, España, Reino Unido, China, India, Turquía y Kenia, además de Rusia.



Diseñadores importantes como Brisa Hernández y Llopis llevaron los nombres de sus países en alto. (Moscow Fashion Week)





Brisa Hernández lleva recuerdos familiares a la pasarela

Una de las participaciones que llamó nuestra atención fue la de Brisa Hernández, diseñadora de Nicaragua, quien llegó a Moscú gracias a la colaboración entre Moscow Fashion Week y Nicaragua Diseña, una organización que apoya y promueve el diseño de su país. Con 13 años de experiencia, Hernández presentó por primera vez su trabajo en Rusia con la colección Bod E Gon, una propuesta inspirada en las pinturas de bodegones de su padre, que conocía desde que era niña. La colección estuvo formada por 20 looks para hombre y mujer. Para crearlos, la diseñadora combinó diferentes tipos de telas y texturas con elementos de la naturaleza, especialmente raíces secas, que dieron formas y volúmenes distintos a las prendas. La idea fue llevar esos recuerdos familiares al mundo de la moda y mostrar cómo el arte también puede convertirse en ropa. Para completar la colección, utilizó tonos neutros junto con morado, amarillo y rojo, colores que representan el cambio de la naturaleza viva hacia la imagen de un bodegón. Fue una colección que mezcla recuerdos, arte y naturaleza de una forma muy personal.



La diseñadora nicaragüense presentó triunfalmente su más reciente colección. (Moscow Fashion Week)





Miguel Llopis apuesta por la tradición española

Otro de los diseñadores que formó parte del evento fue el español Miguel Llopis, quien llegó a Moscú gracias a la colaboración con Mediterranea Fashion Week Valencia. Aunque su marca nació en 2024, ya recibió el Premio Tendencias a la Proyección Internacional en Moda. Para su nueva colección, Llopis se inspiró en los corsés y las prendas ajustadas de la vestimenta tradicional valenciana. Su propuesta retomó esas formas clásicas y las llevó a un estilo actual, con el tafetán de seda como material principal.



La moda latina está más presente que nunca. (Moscow Fashion Week)





Nuevas alianzas para impulsar el talento latinoamericano

Además de los desfiles, Moscow Fashion Week y BRICS+ Fashion Summit reunieron a representantes de diferentes eventos de moda de América Latina. Entre ellos estuvieron Asunción Fashion Week, de Paraguay; Quito Fashion Week, de Ecuador; Honduras Fashion Week; Nicaragua Diseña y Panama Fashion Week. Karina Díaz Vargas, directora ejecutiva de Costa Rica Fashion Week Forever Green, quien ha visitado Moscú durante cuatro años consecutivos ha creado alianzas con eventos y grupos de moda de Valencia, Nicaragua, Malta, Jordania y Rusia. Díaz Vargas considera que la moda latinoamericana tiene mucho que ofrecer gracias a sus colores, su trabajo artesanal, sus raíces culturales y su relación con la naturaleza y las comunidades.