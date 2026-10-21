Moscow Fashion Week reúne talento de todo el mundo y da espacio a la moda latinoamericana

La moda no solo se trata de ropa bonita o de las últimas trends, también es una forma de contar historias y mostrar de dónde venimos. Y eso fue justo lo que vimos en Moscow Fashion Week, un evento que reunió a más de 350 diseñadores de diferentes partes del mundo para presentar sus nuevas colecciones.
La ciudad de Moscú se llenó de propuestas para todos los gustos, desde prendas inspiradas en el arte y la naturaleza hasta diseños que retoman la ropa tradicional de distintas regiones. Uno de los puntos más interesantes fue la participación de talento latinoamericano, que encontró una oportunidad para mostrar su trabajo fuera de sus países. Entre los nombres que destacaron estuvieron la diseñadora nicaragüense Brisa Hernández y el español Miguel Llopis, quienes llevaron a la pasarela ideas muy personales y una nueva forma de ver la moda.
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Una semana de la moda con propuestas de todo el mundo
Moscow Fashion Week terminó el 1 de octubre y, una vez más, reunió a diseñadores de América Latina, América del Norte, Europa, Asia, África y Suroeste Asiático. En total, participaron más de 350 creadores, que presentaron sus colecciones en 15 lugares de la ciudad. El evento contó con marcas conocidas y otras que apenas están comenzando a ganar espacio en la industria. Entre los países participantes estuvieron Nicaragua, Estados Unidos, España, Reino Unido, China, India, Turquía y Kenia, además de Rusia.
Brisa Hernández lleva recuerdos familiares a la pasarela
Una de las participaciones que llamó nuestra atención fue la de Brisa Hernández, diseñadora de Nicaragua, quien llegó a Moscú gracias a la colaboración entre Moscow Fashion Week y Nicaragua Diseña, una organización que apoya y promueve el diseño de su país. Con 13 años de experiencia, Hernández presentó por primera vez su trabajo en Rusia con la colección Bod E Gon, una propuesta inspirada en las pinturas de bodegones de su padre, que conocía desde que era niña. La colección estuvo formada por 20 looks para hombre y mujer. Para crearlos, la diseñadora combinó diferentes tipos de telas y texturas con elementos de la naturaleza, especialmente raíces secas, que dieron formas y volúmenes distintos a las prendas. La idea fue llevar esos recuerdos familiares al mundo de la moda y mostrar cómo el arte también puede convertirse en ropa. Para completar la colección, utilizó tonos neutros junto con morado, amarillo y rojo, colores que representan el cambio de la naturaleza viva hacia la imagen de un bodegón. Fue una colección que mezcla recuerdos, arte y naturaleza de una forma muy personal.
Miguel Llopis apuesta por la tradición española
Otro de los diseñadores que formó parte del evento fue el español Miguel Llopis, quien llegó a Moscú gracias a la colaboración con Mediterranea Fashion Week Valencia. Aunque su marca nació en 2024, ya recibió el Premio Tendencias a la Proyección Internacional en Moda. Para su nueva colección, Llopis se inspiró en los corsés y las prendas ajustadas de la vestimenta tradicional valenciana. Su propuesta retomó esas formas clásicas y las llevó a un estilo actual, con el tafetán de seda como material principal.
Nuevas alianzas para impulsar el talento latinoamericano
Además de los desfiles, Moscow Fashion Week y BRICS+ Fashion Summit reunieron a representantes de diferentes eventos de moda de América Latina. Entre ellos estuvieron Asunción Fashion Week, de Paraguay; Quito Fashion Week, de Ecuador; Honduras Fashion Week; Nicaragua Diseña y Panama Fashion Week. Karina Díaz Vargas, directora ejecutiva de Costa Rica Fashion Week Forever Green, quien ha visitado Moscú durante cuatro años consecutivos ha creado alianzas con eventos y grupos de moda de Valencia, Nicaragua, Malta, Jordania y Rusia. Díaz Vargas considera que la moda latinoamericana tiene mucho que ofrecer gracias a sus colores, su trabajo artesanal, sus raíces culturales y su relación con la naturaleza y las comunidades.
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La moda latinoamericana sigue ganando espacio
La participación de diseñadores latinoamericanos en Moscow Fashion Week demuestra que hay cada vez más oportunidades para compartir su trabajo con públicos de otros países. Sin duda, Moscow Fashion Week fue una oportunidad para descubrir propuestas diferentes y ver cómo la moda puede conectar a personas de distintas partes del mundo. Y lo mejor es que el talento latinoamericano sigue encontrando nuevos espacios para mostrarnos todo lo que tiene por ofrecer.