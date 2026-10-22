¿Cómo elegir el vestido de novia perfecto?

Piensa qué tipo de vestido te gusta

Antes de salir a buscar tu vestido, piensa en cómo te gustaría verte el día de tu boda. Puedes buscar ideas en revistas, Pinterest o redes sociales como Instagram. Guarda las fotos de los vestidos que más te gusten para tener una idea de lo que quieres. Fíjate en los detalles que llaman tu atención. Tal vez prefieres un vestido sencillo, uno con encaje, uno con mangas largas o uno con una falda amplia. También puedes elegir un modelo moderno, clásico o con pocos adornos. No necesitas decidir desde el principio cómo será cada detalle. La idea es tener una guía para que la búsqueda sea más fácil. Cuando vayas a una tienda, explica qué te gusta y qué no te gustaría llevar. Así, será más sencillo encontrar modelos que se acerquen a tus ideas.



Encontrar el vestido ideal es de las partes más importantes de tu boda y no se debe tomar a la ligera, pero eso no significa que deba ser una tarea abrumador. (Getty Images 2026)

Ten en cuenta dónde será la boda



El lugar de la boda puede ayudarte a elegir tu vestido. Por ejemplo, si te casas en la playa, un vestido ligero puede ser una buena opción, ya que te permitirá caminar con más facilidad sobre la arena. Si la boda será en un jardín, puedes buscar un vestido que no sea demasiado pesado y que te permita moverte sin problemas. En cambio, si la celebración será en un salón, puedes elegir un modelo con más detalles o una falda amplia, si eso es lo que te gusta. También piensa en la época del año. Si te casas cuando hace mucho calor, busca una tela fresca y cómoda. Si la boda será en un lugar frío, puedes agregar un blazer, un chal o una capa. No tienes que seguir reglas sobre qué vestido usar en cada lugar. Estos consejos solo te ayudarán a encontrar una opción que funcione bien para tu celebración.





Elige un vestido que te quede cómodo

Además de verte bien, necesitas sentirte cómoda con tu vestido. Recuerda que lo llevarás durante varias horas y que tendrás que caminar, sentarte, saludar a tus invitados y bailar. Cuando te pruebes un modelo, haz algunos movimientos para saber cómo te sientes. Camina, siéntate y levanta los brazos. Si el vestido te aprieta, pesa demasiado o no te deja moverte bien, prueba otro. También revisa que puedas respirar con facilidad y que la tela no te cause molestias en la piel. No elijas un vestido solo porque alguien te diga que te queda bien. Lo más importante es que tú te sientas a gusto y puedas disfrutar el día sin estar pendiente de acomodarlo a cada rato. Recuerda que no tienes que cambiar tu cuerpo para usar un vestido. Busca uno que se ajuste a ti y con el que te sientas feliz.



Los vestidos ceñidos son increíbles alternativas a los vestidos pomposos. (Getty Images 2026)





Decide cuánto quieres gastar



Antes de comprar tu vestido, establece cuánto dinero puedes gastar. Esto te ayudará a buscar opciones que se ajusten a tu presupuesto y a evitar gastos que no tenías planeados. Ten en cuenta que el precio del vestido no siempre incluye todo. Es posible que tengas que pagar por los arreglos de costura, los zapatos, el velo y otros accesorios. Por eso, guarda una parte de tu presupuesto para estos gastos. Si quieres gastar menos, puedes buscar vestidos en oferta, modelos de temporadas anteriores o vestidos de segunda mano que estén en buen estado. También puedes considerar rentar un vestido en lugar de comprarlo. No necesitas gastar mucho dinero para encontrar un vestido bonito. Lo importante es que te guste, te quede bien y se ajuste a lo que puedes pagar. Antes de comprar, pregunta si el precio incluye los arreglos y cuánto tiempo tardarán en tener listo el vestido.