Estas son las marcas que se unen este octubre para vestirse de rosa por una buena causa

Octubre rosa es el mes para crear conciencia

Cada vez más, octubre rosa nos demuestra que también tiene un lugar muy importante en el mundo de la moda y el beauty, y que juntos pueden hacernos lucir fantásticas y con ese toque super girly, pero al mismo tiempo podemos dar voz y crear conciencia sobre el cáncer de mama.

Aerie y Fundación CIMA saben la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama y por ello se reunieron con algunas de sus invitadas especiales en Antara para crear una experiencia donde el bienestar, la comunidad, el yoga y la concientización sobre este tema fueron los protagonistas. (Cortesía Aerie )

Así que, a través de algunas colecciones de edición especial y productos con causa, estas marcas nos presentan algunas de sus propuestas que nos invitan a seguir disfrutando de sus productos, pero al mismo tiempo creando conciencia sobre un tema tan importante para recordarnos la importancia que tiene detectarlo a tiempo, porque esto, sin duda, puede cambiarlo todo.

Un accesorio que va más allá del estilo

GUESS Watches se suma a Octubre Rosa con una colección cápsula en la que dos relojes se convierten en los protagonistas: Sporting Pink y Sparkling Pink, los cuales nos han conquistado con una propuesta única y muy chic con unos detalles en rosa que sin duda nos recuerdan que la moda también puede tener un propósito y que los accesorios, más allá de ser solo un complemento, también pueden recordarnos la importancia de prestar atención a nuestra salud.



Guess sabe que octubre no solo se viste de rosa, sino que también se llena de intención para recordarnos que la concientización también es parte de los pequeños detalles (Cortesía Guess)

Estée Lauder apuesta por un skincare con propósito.

Como cada año Estée Lauder se une en apoyo a la Campaña contra el Cáncer de Mama con una edición limitada de su serum Advanced Night Repair, y este octubre el rosa toma el protagonismo con un diseño bajo el nombre de Pink Horizon, el cual rinde homenaje a las mujeres en su camino contra el cáncer de mama, reflejando la valentía y la manera en cómo esta no se desvanece, sino continúa en una constante evolución en su lucha.



Y es que el diseño no solo se une a la causa, ya que por cada compra de esta edición limitada, Estée Lauder donará el 20% de la compra a la fundación de Breast Cancer Research Foundation.