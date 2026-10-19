Estas son las marcas que se unen este octubre para vestirse de rosa por una buena causa

Cada año, octubre hace del color rosa algo sumamente importante, convirtiéndolo en un recordatorio sobre la importancia de hablar sobre el cáncer de mama, la autoexploración y sobre cómo es que la detección temprana puede salvar una vida.
Y cuando hablamos de colores en la industria de la moda, sabemos que el rol que juegan estos es sumamente importante, ya que muchas veces la inspiración para las direcciones creativas, así como las tendencias, se ven influidas por estos. Así que cada año distintas de nuestras marcas favoritas se suman a esta conversación con colecciones especiales y productos solidarios para crear iniciativas que buscan dar visibilidad a esta causa. Porque sí, la moda también puede ser una plataforma para generar conciencia y, sobre todo, para recordarnos que cuidar de nuestra salud siempre será una prioridad y, sobre todo, que detrás de cada listón rosa también hay una historia.
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Octubre rosa es el mes para crear conciencia
Cada vez más, octubre rosa nos demuestra que también tiene un lugar muy importante en el mundo de la moda y el beauty, y que juntos pueden hacernos lucir fantásticas y con ese toque super girly, pero al mismo tiempo podemos dar voz y crear conciencia sobre el cáncer de mama.
Así que, a través de algunas colecciones de edición especial y productos con causa, estas marcas nos presentan algunas de sus propuestas que nos invitan a seguir disfrutando de sus productos, pero al mismo tiempo creando conciencia sobre un tema tan importante para recordarnos la importancia que tiene detectarlo a tiempo, porque esto, sin duda, puede cambiarlo todo.
Un accesorio que va más allá del estilo
GUESS Watches se suma a Octubre Rosa con una colección cápsula en la que dos relojes se convierten en los protagonistas: Sporting Pink y Sparkling Pink, los cuales nos han conquistado con una propuesta única y muy chic con unos detalles en rosa que sin duda nos recuerdan que la moda también puede tener un propósito y que los accesorios, más allá de ser solo un complemento, también pueden recordarnos la importancia de prestar atención a nuestra salud.
Estée Lauder apuesta por un skincare con propósito.
Como cada año Estée Lauder se une en apoyo a la Campaña contra el Cáncer de Mama con una edición limitada de su serum Advanced Night Repair, y este octubre el rosa toma el protagonismo con un diseño bajo el nombre de Pink Horizon, el cual rinde homenaje a las mujeres en su camino contra el cáncer de mama, reflejando la valentía y la manera en cómo esta no se desvanece, sino continúa en una constante evolución en su lucha.
Y es que el diseño no solo se une a la causa, ya que por cada compra de esta edición limitada, Estée Lauder donará el 20% de la compra a la fundación de Breast Cancer Research Foundation.
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Una camisa muy pink con un propósito que va más allá de la moda
Simorra da la bienvenida durante este octubre rosa a Carina, una camiseta rosa de cuello tipo polo de manga larga con un cierre frontal discreto, que va más allá de ser solo una propuesta de estilo para convertirse en una iniciativa en apoyo a aquellas mujeres que necesitan acceder a servicios especializados para la atención del cáncer de mama.
Pero sin duda lo que le hace especial es que la firma destinará el 100% del beneficio neto de las ventas de Carina en beneficio del FUCAM, A. C., una organización dedicada a la atención de esta enfermedad.
El básico de skincare que se viste de rosa por una buena causa.
Clinique también ha apostado por darle un toque muy especial y muy pink a uno de sus hidratantes más icónicos y que sin duda tanto amamos y se ha convertido en un esencial en nuestras rutinas de skincare, el Dramatically Different Moisturizing Lotion+, con una edición limitada donde un llavero en honor y apoyo a la lucha en contra del cáncer de mama toma el protagonismo para crear conciencia y donar el 100% de la venta de sus productos rosas a las fundaciones de FUCAM, Alma, Cruz Rosa Guadalajara y Cruz Rosa Monterrey con la finalidad de apoyar a la labor de estas organizaciones.
Asi que con un color muy icónico y un mes importante, Octubre Rosa nos recuerda que la moda y el beauty también pueden ser parte de una causa con un fin muy importante y que sin duda merece visibilidad y no solo durante este mes, sino todo el año, para demostrarnos que, más allá de nuestros básicos de closet, los accesorios, así como nuestra rutina de skincare, el autocuidado, la prevención y el acceso a una atención oportuna pueden hacer la diferencia y pueden salvar vidas.