En una íntima ceremonia y looks de ensueño, Dove Cameron y Damiano David se dan el 'sí' en la Toscana
Con el característico y único romanticismo de la Toscana, Dove Cameron y Damiano David se han dado el “sí” en una ceremonia íntima, donde sus looks nupciales se convirtieron en los grandes protagonistas de su celebración
El romance que rodea al mundo nupcial siempre nos resultará algo encantador y más cuando historias de amor tan únicas y fabulosas llegan al altar, como es el caso de Dove Cameron y Damiano David, quienes se han dado de manera oficial y muy romántica el "Sí, acepto" en una ceremonia íntima en Montalcino. La pareja hizo del estilo único italiano y sus hermosos paisajes parte protagonista de este nuevo capítulo en su historia de amor.
Y como era de esperarse, tanto la actriz como el cantante italiano hicieron de sus looks nupciales toda una declaración de estilo. Apostaron por una sastrería elegante con ese toque effortless que tanto les ha caracterizado y que nos encanta.
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Dove y Damiano llevan su historia de amor a la Toscana con dos looks que nos han conquistado
La relación de Dove Cameron y Damiano David ha ganado cada vez más popularidad, convirtiéndolos en una de nuestras parejas favoritas de la industria. Su historia comenzó mucho antes de lo que nosotros podríamos pensar, ya que ambos coincidieron por primera vez en los MTV Video Music Awards del 2022, donde estaban nominados en la misma categoría de Mejor Artista de Revelación. Pero no fue hasta un año después, durante la misma premiación, cuando volvieron a coincidir, dando inicio a su historia de amor.
Fue hasta febrero del 2024 cuando decidieron hacer pública su relación al posar juntos por primera vez en la alfombra roja de los Grammy. Desde entonces, la pareja compartió algunos de los detalles de su relación y en octubre del 2025 Damiano tomó la decisión de pedirle matrimonio a Dove en su casa de Los Ángeles, mientras ambos hacían las maletas para un viaje. Sin embargo, hicieron oficial su compromiso en enero de este año.
Dove compartió en una entrevista que Damiano apostó por hacer de ese momento algo más íntimo y muy significativo: “Sé que algunas chicas desean pétalos de rosa. Sé que tal vez esperabas algo más impactante, pero nuestra vida ya es tan grandiosa y llena de momentos públicos que para nosotros no hay romance en esto. Quería hacerlo aquí, en nuestra casa, porque quiero todo esto a nuestro alrededor: los platos, la lavadora, cocinar juntos. Te quiero con tu camiseta extragrande, y esta es la vida que elijo y espero que elijas la misma. ¿Quieres casarte conmigo?”.
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Una de las razones por las cuales esta pareja se ha consolidado como una de nuestras favoritas es por la manera en que nos ha demostrado que la moda también juega un papel importante en su historia y, por supuesto, que para este día tan especial no podría haber sido diferente y apostaron por dos looks de sastrería que combinaron a la perfección, reflejando el estilo personal de cada uno.
Por su parte, Dove Cameron apostó por un conjunto blanco de sastrería de dos piezas diseñado por Valentino que llevó su lado más sofisticado al mundo nupcial: un saco cruzado de estructura marcada que combinó con una camisa semitransparente y una corbata, así como un cinturón que terminó por complementar con un detalle muy icónico y con ese toque dramático al llevar una capa al hombro y un ramo sencillo de calas blancas, logrando un bridal look elegante, contemporáneo y lleno de estilo.
Damiano David apostó por una sastrería mucho más relajada que sin duda logró el equilibrio perfecto entre la elegancia de un traje y ese toque effortless y muy desenfadado que ha caracterizado a su estilo. Se decidió por un traje cruzado en un tono crema que acompañó con una camisa abierta que complementó con un fular de seda en color dorado como ese detalle de contraste diseñado por Giuliva Heritage.
Y después de compartir sus votos y darse el “sí, acepto”, Dove y Damiano salieron del histórico Palazzo Comunale para continuar su celebración rodeados de sus familiares y amigos en el lujoso hotel Castiglion del Bosco, que fue adquirido y restaurado por la familia Ferragamo y que se encuentra en el corazón de la Val d'Orcia.
Así que una vez más podemos confirmar que la moda nupcial nos ha conquistado a lo largo del año y que sin duda tanto Dove como Damiano no solo llevaron su romance al estilo tan encantador de Italia, sino que también hicieron de su boda una celebración llena de estilo, dejando de lado los looks más tradicionales para crear una propuesta elegante y muy effortless que hemos amado en su totalidad.