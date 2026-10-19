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Moda

El Fantasy Bra de Victoria’s Secret a detalle: 4,410 diamantes, más de mil quilates, oro y horas de trabajo artesanal

Jacob & Co. y Victoria’s Secret se unieron para crear el Fantasy Bra más caro de la historia. La pieza de alta joyería la lució Kylie Jenner en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026
lun 19 octubre 2026 10:45 AM
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Kylie hizo un gran y lujo debut en el Victoria’s Secret Fashion Show (Cortesía Jacob & Co. y Victoria’s Secret)

Si alguien sabe cómo convertir la fantasía en realidad es Victoria’s Secret, y si hay que sumarle diamantes, Jacob & Co. es el cómplice perfecto. La firma de joyería y la marca de lencería se unieron para traer de vuelta uno de los momentos más icónicos de la pasarela: el famoso Fantasy Bra.

Esta pieza tiene un precio de 50 millones de dólares. Sí, leíste bien. La encargada de llevar semejante joya fue Kylie Jenner, quien se convierte en la protagonista de una creación llena de detalles... lujosos. El Fantasy Bra está confeccionado con 4,410 diamantes naturales y tiene un peso total de 1,373.39 quilates. Pero la verdadera estrella del conjunto es un diamante amarillo Fancy Vivid de 75.54 quilates que ocupa el centro del diseño. ¿Quieres saber más? Te contamos a detalle.

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El Fantasy Bra más caro de la historia lo llevó Kylie Jenner

Diseñado para celebrar el regreso del Fantasy Bra y los 40 años de Jacob & Co., este modelo lleva la alta joyería a otro nivel. La pieza incorpora diamantes de distintas formas y tamaños, desde cortes pera, ovalados y hasta corazones, marquesas y el exclusivo Angel Cut de la firma. ¿El resultado? Un diseño creado para atrapar la luz desde todos los ángulos y brillar con cada movimiento. Y aunque parezca una escultura hecha para vivir detrás de una vitrina, el reto era que funcionara como una prenda de lencería. Es decir, debía adaptarse al cuerpo y claro, reafirmar su espectacularidad con cada movimiento.

Victoria's Secret Fashion Show 2026 - Runway & Front Row
Kylie Jenner en el Victoria's Secret Fashion Show 2026 (Cortesía Jacob & Co. and Victoria’s Secret (Frazer Harrison/Getty Images for Victoria's Secret))

Detrás de esta pieza hay mucho más que piedras preciosas y un precio estratosférico. El Fantasy Bra está formado por 3,218 componentes diseñados para encajar como un rompecabezas de lujo. Un equipo de 15 artesanos dedicó más de 1,000 horas a darle vida, trabajando cada elemento a mano. La estructura está elaborada en oro blanco de 18 quilates y combina distintas técnicas de engaste para asegurar que cada diamante refleje la luz sin comprometer la movilidad de la pieza. Incluso los flecos fueron diseñados para moverse con el cuerpo.

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Bocetos de la pieza principal del Fashion Show (Cortesía Jacob & Co. y Victoria’s Secret)

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Desde su debut en 1996, el Fantasy Bra se ha convertido en uno de los grandes símbolos del Victoria’s Secret Fashion Show. Después de años de ausencia y de una pausa polémica del show, la firma asegura que su regreso responde a una petición constante de los fans, que querían volver a ver esta tradición sobre la pasarela.

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Kylie hizo un gran y lujo debut en el Victoria’s Secret Fashion Show (Cortesía Jacob & Co. y Victoria’s Secret)

Para Jacob Arabo, fundador y director creativo de Jacob & Co., la misión no consistía únicamente en crear el bra más caro hasta la fecha, sino en diseñar una pieza que cobrara vida con la luz y el movimiento. Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, destacó también la capacidad de la firma joyera para crear diseños espectaculares sin perder de vista a quien los lleva. Y así, entre diamantes, oro blanco y horas interminables de trabajo artesanal, el Fantasy Bra 2026 vuelve a dar mucho que hablar bajo el debut de Kylie Jenner como una nueva 'angelita'.

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Kylie Jenner Jacob & Co.

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