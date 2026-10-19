El Fantasy Bra de Victoria’s Secret a detalle: 4,410 diamantes, más de mil quilates, oro y horas de trabajo artesanal

Si alguien sabe cómo convertir la fantasía en realidad es Victoria’s Secret, y si hay que sumarle diamantes, Jacob & Co. es el cómplice perfecto. La firma de joyería y la marca de lencería se unieron para traer de vuelta uno de los momentos más icónicos de la pasarela: el famoso Fantasy Bra.

Esta pieza tiene un precio de 50 millones de dólares. Sí, leíste bien. La encargada de llevar semejante joya fue Kylie Jenner, quien se convierte en la protagonista de una creación llena de detalles... lujosos. El Fantasy Bra está confeccionado con 4,410 diamantes naturales y tiene un peso total de 1,373.39 quilates. Pero la verdadera estrella del conjunto es un diamante amarillo Fancy Vivid de 75.54 quilates que ocupa el centro del diseño. ¿Quieres saber más? Te contamos a detalle.