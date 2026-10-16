Golden Goose le pone cempasúchil a sus tenis más icónicos

Y Golden Goose se sumó a la fiesta con una edición especial de su Super-Star pensada, desde cero, como homenaje a esta tradición.
El detalle más emotivo está en la suela, donde aparece estampada la frase “El recuerdo es eterno”.
Y Golden Goose se sumó a la fiesta con una edición especial de su Super-Star pensada, desde cero, como homenaje a esta tradición.
El detalle más emotivo está en la suela, donde aparece estampada la frase “El recuerdo es eterno”.
Es un guiño directo a la idea que sostiene toda la celebración: mientras alguien nos siga recordando, su presencia sigue viva. Una frase pequeña que se lleva literalmente en cada paso.
Pero el homenaje no se queda ahí. La plantilla incluye motivos inspirados en la festividad, mientras que las agujetas en tono naranja y una etiqueta bordada con una flor evocan al cempasúchil, la flor que guía a las almas de regreso a casa y que, sin discusión, es la gran protagonista de cualquier altar.
El resultado es una versión de la Super-Star con aire contemporáneo y mucha personalidad, que reinterpreta lo tradicional sin disfrazarlo.
Habrá versión para mujer y para hombre, aunque no te confíes: son cantidades limitadas y se venderán exclusivamente en puntos de venta seleccionados de México. El lanzamiento es este 15 de octubre, así que si el cempasúchil ya te robó el corazón (y el outfit de temporada), es momento de ir pensando dónde conseguirlos.