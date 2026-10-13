Las presentaciones de las colecciones para la temporada Primavera/Verano de 2027 nos llevaron a cuestionar las últimas trends y, por supuesto, actualizar nuestra inspo para el próximo año. Desde el lujo clásico hasta la ropa más risky y edgy, las grandes casas de moda nos demostraron que cada diseñador tiene una manera muy especial de contarnos historias a través de sus colecciones. Y es que no todo se trata de prendas bonitas, también importa la creatividad, la identidad y esa capacidad que tienen de crear algo que simplemente no podemos dejar de mirar. Por eso, reunimos nuestro top 10 de las colecciones que más llamaron nuestra atención esta temporada. Hay un poco de todo para todos los estilos, así que sigue leyendo para descubrir cuáles se robaron nuestra atención.
Nuestro top 10 de colecciones de Primavera/Verano 2027
1. Chanel por Matthieu Blazy: los clásicos nunca pasan de moda
Chanel está viviendo un nuevo capítulo y no podemos esperar a ver más de todo lo que viene. Con Matthieu Blazy al frente de la dirección creativa, la maison francesa tiene la oportunidad de darle una nueva vida a lo que la ha convertido en una de las marcas más icónicas de la historia. Lo que más nos emociona de esta nueva etapa es imaginar cómo una firma con tanta historia puede seguir reinventándose sin perder su esencia. Chanel tiene ese encanto que hace que sus diseños sean reconocibles generación tras generación, pero también nos demuestra que los clásicos pueden evolucionar y sentirse más actuales que nunca. Una casa que definitivamente queremos seguir teniendo en nuestro radar.
2. Issey Miyake por Satoshi Kondo: cuando la moda se convierte en arte
Si eres de los que aman las propuestas diferentes, Issey Miyake es una marca que definitivamente debes conocer. Bajo la dirección creativa de Satoshi Kondo, la firma japonesa se distingue por explorar nuevas posibilidades a través de las formas, los materiales y el movimiento. Aquí, la ropa deja de ser simplemente ropa y se convierte en una experiencia. Lo que más nos encanta es su manera de romper con lo convencional y demostrarnos que el diseño no tiene límites. Es una propuesta para quienes disfrutamos de la moda como una forma de expresión artística y no tienen miedo de salir de su zona de confort. Definitivamente, una fuente de inspiración para nuestros próximos outfits.
3. Rick Owens: un poco de drama y rebeldía
Si hablamos de una estética que no pasa desapercibida, tenemos que hablar de Rick Owens. El diseñador estadounidense ha construido un mundo propio en el que lo oscuro y lo experimental son lo más importante. Su propuesta se aleja de la idea tradicional de la elegancia y se va por una identidad mucho más edgy. Y eso es precisamente lo que nos fascina de su trabajo: Rick Owens no busca gustarle a todo el mundo, sino crear algo que tenga carácter. Su ropa nos invita a experimentar con las proporciones, explorar siluetas diferentes y entender que el estilo también puede ser una declaración de nuestras intenciones. Es el tipo de ropa que genera conversación y que nos demuestra que vestir bien no significa seguir todas las reglas. Una propuesta perfecta para quienes amamos arriesgarnos y dejar una memorable impresión.
4. Celine por Michael Rider: la elegancia effortless que amamos
Hay marcas que nos recuerdan que no necesitamos complicarnos demasiado para conseguir un look espectacular y Celine es una de ellas. Con Michael Rider al frente, la firma francesa representa esa combinación de minimalismo, sofisticación y actitud que siempre queremos tener en nuestro clóset. Nos encanta pensar en prendas versátiles, cortes impecables y piezas que podemos combinar de mil maneras sin perder ese toque chic. La magia está en una buena silueta, proporciones equilibradas y accesorios que complementan el look sin robarle protagonismo. Celine es la inspiración perfecta para quienes amamos los básicos elevados y queremos conseguir ese efecto effortlessly chic.
5. Dries Van Noten por Julian Klausner: creatividad para salir de lo ordinario
El mundo de Dries Van Noten es ideal para quienes vemos la moda como una oportunidad para jugar, experimentar y descubrir nuevas combinaciones. Bajo la dirección creativa de Julian Klausner, la firma es una de las más interesantes para quienes buscan algo más artsy al vestir. Lo que nos enamora de esta casa es su personalidad. Su identidad está ligada a usar más color, distintas texturas y a las mezclas inesperadas. Es una gran inspo para dejar atrás la idea de que todo tiene que combinar perfectamente y comenzar a divertirnos más con nuestro estilo porque a veces una combinación que parece imposible termina convirtiéndose en nuestro look favorito. La moda también está hecha para jugar.
6. Erdem por Erdem Moralioğlu: romanticismo con mucha personalidad
Flores, delicadeza y una sensibilidad artística que parece sacada de una película de época: el universo de Erdem tiene ese encanto que nos hace detenernos a obsesionarnos en cada detalle. La firma, dirigida por Erdem Moralıoğllu, se distingue por una visión más romántica de la moda que encuentra inspiración en la historia, el arte y la creación de personajes. Pero no confundamos romanticismo con algo aburrido o anticuado. Lo interesante de Erdem es la posibilidad de ver de manera diferente esa estética desde una mirada más moderna y convertirla en algo con más personalidad.
7. Simone Rocha: feminidad que rompe las reglas
Si eres fan de los detalles románticos, pero buscas algo menos convencional, Simone Rocha definitivamente merece un lugar en tu lista. La diseñadora irlandesa ha creado una marca que mezcla delicadeza con una actitud rebelde que hace que su ropa sea tan especial. Lo que más nos gusta es que su visión de la feminidad no se limita a lo tradicional. Juega con contrastes у transforma lo romántico en algo mucho más edgy. Es una invitación a llevar esos detalles que nos encantan, pero de una forma inesperada y con mucha actitud porque la moda femenina no tiene que ser siempre delicada ni seguir una sola fórmula. A nosotros nos encanta cuando una marca consigue que lo romántico también se sienta poderoso.
8. Gucci por Demna: una nueva etapa que queremos seguir descubriendo
Con Demna al frente de la dirección creativa, la casa italiana abre un nuevo capítulo que nos despierta muchísima curiosidad. Lo interesante de esta etapa es pensar en cómo sus elementos más reconocibles pueden renovarse desde una visión diferente. Gucci es una marca que siempre ha tenido espacio para la personalidad, los accesorios statement y colecciones que definitivamente no pasan desapercibidas. Por eso, nos encanta seguir de cerca su evolución y descubrir cómo conviven con una generación que busca moda con identidad propia. Definitivamente, una de las casas que seguiremos observando de cerca.
9. Prada por Miuccia Prada y Raf Simons: el poder de pensar diferente
Prada tiene una habilidad muy especial para convertir ideas inesperadas en propuestas que terminan inspirándonos a todos. La colaboración entre Miuccia Prada y Raf Simons reúne dos perspectivas que encuentran en la experimentación una de sus mayores fortalezas. Nuestra parte favorita es que no necesita ser obvio para llamar la atención. Prada nos invita a cuestionar lo que consideramos bonito, elegante o moderno, y a encontrar posibilidades nuevas en prendas que quizá nunca habríamos imaginado juntas. Es una marca para quienes disfrutamos de la moda más allá de las trends virales porque tener estilo también significa atreverse a pensar diferente.
10. Givenchy por Sarah Burton: elegancia con una mirada moderna
Cerramos nuestro top 10 con Givenchy, una casa que es súper elegante y que, con Sarah Burton al frente, abre la puerta a nuevas posibilidades. La diseñadora es conocida por su atención a la construcción de las prendas y su sensibilidad hacia los detalles, dos elementos que hacen especialmente interesante su visión de la moda. Lo que nos emociona de esta combinación es la posibilidad de encontrar una elegancia que se sienta actual, sin perder esa sofisticación que caracteriza a la maison francesa. Givenchy nos recuerda que el verdadero impacto de un diseño no siempre está en los elementos más llamativos, sino también en el corte, la silueta y la manera en que una prenda transforma el outfit. Una colección que nos invita a apreciar el diseño desde una perspectiva más detallada.
¿Cuál fue tu favorita?
Y así termina nuestro recorrido por las 10 colecciones de Primavera-Verano 2027 que más nos gustaron. Cada casa nos recuerda que la moda está llena de posibilidades. Hay propuestas para quienes aman los clásicos, para quienes prefieren experimentar у para quienes buscan una estética completamente propia. Al final, eso es lo más divertido de cada temporada: descubrir nuevas ideas, encontrar inspo у quedarnos con aquello que conecta con nuestro estilo personal. ¿Cuál de estas casas de moda te gustó más esta temporada?