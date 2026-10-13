Nuestro top 10 de colecciones de Primavera/Verano 2027

1. Chanel por Matthieu Blazy: los clásicos nunca pasan de moda

Chanel está viviendo un nuevo capítulo y no podemos esperar a ver más de todo lo que viene. Con Matthieu Blazy al frente de la dirección creativa, la maison francesa tiene la oportunidad de darle una nueva vida a lo que la ha convertido en una de las marcas más icónicas de la historia. Lo que más nos emociona de esta nueva etapa es imaginar cómo una firma con tanta historia puede seguir reinventándose sin perder su esencia. Chanel tiene ese encanto que hace que sus diseños sean reconocibles generación tras generación, pero también nos demuestra que los clásicos pueden evolucionar y sentirse más actuales que nunca. Una casa que definitivamente queremos seguir teniendo en nuestro radar.



Las transparencias no podían faltar en esta primavera/verano de 2027. (launchmetrics.com/spotlight)





2. Issey Miyake por Satoshi Kondo: cuando la moda se convierte en arte

Si eres de los que aman las propuestas diferentes, Issey Miyake es una marca que definitivamente debes conocer. Bajo la dirección creativa de Satoshi Kondo, la firma japonesa se distingue por explorar nuevas posibilidades a través de las formas, los materiales y el movimiento. Aquí, la ropa deja de ser simplemente ropa y se convierte en una experiencia. Lo que más nos encanta es su manera de romper con lo convencional y demostrarnos que el diseño no tiene límites. Es una propuesta para quienes disfrutamos de la moda como una forma de expresión artística y no tienen miedo de salir de su zona de confort. Definitivamente, una fuente de inspiración para nuestros próximos outfits.



La construcción de texturas es un elemento fundamental en cualquier colección de Miyake. (launchmetrics.com/spotlight)





3. Rick Owens: un poco de drama y rebeldía

Si hablamos de una estética que no pasa desapercibida, tenemos que hablar de Rick Owens. El diseñador estadounidense ha construido un mundo propio en el que lo oscuro y lo experimental son lo más importante. Su propuesta se aleja de la idea tradicional de la elegancia y se va por una identidad mucho más edgy. Y eso es precisamente lo que nos fascina de su trabajo: Rick Owens no busca gustarle a todo el mundo, sino crear algo que tenga carácter. Su ropa nos invita a experimentar con las proporciones, explorar siluetas diferentes y entender que el estilo también puede ser una declaración de nuestras intenciones. Es el tipo de ropa que genera conversación y que nos demuestra que vestir bien no significa seguir todas las reglas. Una propuesta perfecta para quienes amamos arriesgarnos y dejar una memorable impresión.



Rick Owens nuevamente nos dejó echar un vistazo a su grandioso y único universo con esta imperdible colección. (launchmetrics.com/spotlight)

4. Celine por Michael Rider: la elegancia effortless que amamos

Hay marcas que nos recuerdan que no necesitamos complicarnos demasiado para conseguir un look espectacular y Celine es una de ellas. Con Michael Rider al frente, la firma francesa representa esa combinación de minimalismo, sofisticación y actitud que siempre queremos tener en nuestro clóset. Nos encanta pensar en prendas versátiles, cortes impecables y piezas que podemos combinar de mil maneras sin perder ese toque chic. La magia está en una buena silueta, proporciones equilibradas y accesorios que complementan el look sin robarle protagonismo. Celine es la inspiración perfecta para quienes amamos los básicos elevados y queremos conseguir ese efecto effortlessly chic.

La elegancia natural y sin esfuerzo de Celine nos tiene obsessed. (launchmetrics.com/spotlight)

5. Dries Van Noten por Julian Klausner: creatividad para salir de lo ordinario

El mundo de Dries Van Noten es ideal para quienes vemos la moda como una oportunidad para jugar, experimentar y descubrir nuevas combinaciones. Bajo la dirección creativa de Julian Klausner, la firma es una de las más interesantes para quienes buscan algo más artsy al vestir. Lo que nos enamora de esta casa es su personalidad. Su identidad está ligada a usar más color, distintas texturas y a las mezclas inesperadas. Es una gran inspo para dejar atrás la idea de que todo tiene que combinar perfectamente y comenzar a divertirnos más con nuestro estilo porque a veces una combinación que parece imposible termina convirtiéndose en nuestro look favorito. La moda también está hecha para jugar.