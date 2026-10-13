El rosa es el color favorito de la temporada y así puedes llevarlo
Con una vibe romántica y muy femenina, el rosa se ha consolidado como uno de los tonos más chic y no puede faltar en el closet de cualquier chica. Así es como puedes incorporarlo a tus looks con ese toque fashion.
Con una estética femenina y muy chic, el color rosa continúa reinventándose a través de diferentes prendas, siluetas, texturas y tonalidades que nos confirman la versatilidad que le ha permitido consolidarse como ese color statement que es capaz de transformar por completo cualquier look con ese toque girly. El rosa nos ha demostrado que también tiene su lado sofisticado y moderno y que la clave para llevarlo está en encontrar la manera de adaptarlo a nuestro propio estilo.
Con el paso de las temporadas, tanto el street style como algunas de las pasarelas de nuestras maisons favoritas nos han demostrado que apostar por un poco de color nunca estará de más. Y aunque la mayor parte del tiempo elegimos nuestros looks casi de manera instintiva, en esta ocasión, las diferentes tonalidades del rosa se convierten en una nueva manera de contar una historia sobre quiénes somos, nuestro estilo y aquello que queremos transmitir.
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El rosa, la nueva declaración de estilo de las girlies
Y para tomar inspiración y hacer de este color tan icónico parte de nuestros próximos looks, debemos tener en cuenta dos fenómenos que sin duda le permitieron tomar el protagonismo y convertirlo en uno de los tonos favoritos en la industria de la moda.
Podemos recordar cuando Valentino tomó al rosa fucsia y lo nombró el protagonista absoluto de su colección Fall/Winter 2022, que fue presentada bajo la dirección creativa de Pierpaolo Piccioli. Así nació uno de los momentos más icónicos para la maison: el Pink PP.
Por otra parte, el Barbiecore convirtió a este tono en el más casual y chic bajo la inspiración del universo de Barbie. El rosa pastel y rosa más glam fueron los protagonistas de toda una temporada. Conjuntos coordinados, accesorios y looks monocromáticos tomaron el protagonismo del street style, haciendo del rosa toda una declaración de estilo.
Con estas inspiraciones en mente, te compartimos algunas ideas para incorporar el rosa a tus looks y convertirlo en el verdadero protagonista de cada styling.
Un look que apuesta por el rosa en pequeños detalles
Si estás en busca de un look con una estética mucho más casual y effortless, te recomendamos apostar por hacer del rosa parte de tu look a través de detalles que resulten un poco más sutiles y qué mejor manera de hacerlo que llevando un top y algunos accesorios en un rosa nude, los cuales te permitirán crear esa base relajada y que podrás combinar con algunas piezas de denim que sin duda le darán ese toque de feminidad y sofisticación a tu look.
El lado más romántico y sofisticado del rosa
Esta propuesta deja en claro que el rosa también puede convertirse en ese acento de color capaz de transformar por completo cualquier look y hacerlo lucir sofisticado sin dejar de lado su romanticismo al combinarlo con un vestido blanco y algunos accesorios dorados que te permitirán hacer de una bolsa en un tono rosa fucsia y algunos stilettos con un estampado floral del mismo tono en los verdaderos protagonistas de tu look.
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La versión más sutil del rosa
Para un look mucho más sutil y sofisticado, apostar por un rosa nude en combinación con diferentes texturas te permitirá crear un styling femenino con ese toque effortless que continúa demostrándonos cómo es que las tonalidades más suaves del rosa también pueden funcionar como un neutro.
Por ello, te recomendamos apostar por un blazer en un rosa muy claro para llevarlo como pieza central de tu look y acompañarlo con unos jeans blancos, una camisa color hueso de satín, una bolsa rosa nude y unos stilettos nude para crear una propuesta ligera y muy sofisticada.
Un rosa chic para un look casual
Y si estás en busca de un look relajado, pero con ese toque super chic del rosa, hacer de una sudadera y un par de tenis rosas los verdaderos protagonistas de tu look será sin duda tu mejor aliado para lucir cómoda y con ese toque girly, y por ello te recomendamos combinarlos con algunos jeans en un tono claro y un top blanco para crear el equilibrio perfecto que sin duda te permitirá darle ese acento de color que marca toda la diferencia en tu styling del día a día.
Y si algo podemos confirmar con toda esta inspiración, es que no existe una sola manera para llevar el rosa, ya sea a través de pequeños detalles, accesorios o bien en un total look. Este color nos ha demostrado que tiene variadas formas para adaptarse a nuestros diferentes estilos sin dejar de lado la feminidad y ese toque divertido que lo hace tan icónico y que poco a poco se ha consolidado como uno de los tonos a los que sí o sí debemos darle una oportunidad para ser parte de nuestro closet.