El rosa es el color favorito de la temporada y así puedes llevarlo

El rosa, la nueva declaración de estilo de las girlies

Y para tomar inspiración y hacer de este color tan icónico parte de nuestros próximos looks, debemos tener en cuenta dos fenómenos que sin duda le permitieron tomar el protagonismo y convertirlo en uno de los tonos favoritos en la industria de la moda.

Podemos recordar cuando Valentino tomó al rosa fucsia y lo nombró el protagonista absoluto de su colección Fall/Winter 2022, que fue presentada bajo la dirección creativa de Pierpaolo Piccioli. Así nació uno de los momentos más icónicos para la maison: el Pink PP .



Las diferentes tonalidades del rosa nos han demostrado que el color también es capaz de convertirse en el detalle statement de cualquier look. (Cortesía Spotlight)



Por otra parte, el Barbiecore convirtió a este tono en el más casual y chic bajo la inspiración del universo de Barbie. El rosa pastel y rosa más glam fueron los protagonistas de toda una temporada. Conjuntos coordinados, accesorios y looks monocromáticos tomaron el protagonismo del street style, haciendo del rosa toda una declaración de estilo.

Con estas inspiraciones en mente, te compartimos algunas ideas para incorporar el rosa a tus looks y convertirlo en el verdadero protagonista de cada styling.

Un look que apuesta por el rosa en pequeños detalles

Si estás en busca de un look con una estética mucho más casual y effortless, te recomendamos apostar por hacer del rosa parte de tu look a través de detalles que resulten un poco más sutiles y qué mejor manera de hacerlo que llevando un top y algunos accesorios en un rosa nude, los cuales te permitirán crear esa base relajada y que podrás combinar con algunas piezas de denim que sin duda le darán ese toque de feminidad y sofisticación a tu look.



(Vaqueros de corte ancho, Dior,$46,000 / Chaqueta Médaillon,Dior,$71,000 / Minibolso,Dior,$69,000, dior.com / Faiz 100,Jimmy Choo,$1,650 USD,jimmychoo.com /Top con encaje de seda, YSL,$19,200,ysl.com)

El lado más romántico y sofisticado del rosa

Esta propuesta deja en claro que el rosa también puede convertirse en ese acento de color capaz de transformar por completo cualquier look y hacerlo lucir sofisticado sin dejar de lado su romanticismo al combinarlo con un vestido blanco y algunos accesorios dorados que te permitirán hacer de una bolsa en un tono rosa fucsia y algunos stilettos con un estampado floral del mismo tono en los verdaderos protagonistas de tu look.

