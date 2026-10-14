Carla Fernández en el primer día de Volvo Fashion Week México

PACÍFICA es una colección inspirada en la historia

El Galeón de Manila es una ruta marítima que conectó México con Asia durante varios siglos y que sirvió como principal inspiración para esta colección. A través de esta ruta se intercambiaban productos, ideas y tradiciones que influyeron en las culturas de ambos lugares. Esta conexión fue el punto de partida para que la diseñadora creara una colección que habla de cómo distintas culturas pueden encontrarse e influirse entre sí. Carla Fernández es conocida por trabajar con elementos de la vestimenta tradicional mexicana y darles un nuevo enfoque. En PACÍFICA, esta idea vuelve a estar presente, demostrándonos que la historia puede ser una fuente de inspiración para crear diseños modernos. Lo interesante es que la colección toma elementos de la historia para mostrar cómo siguen teniendo un lugar en la moda de hoy. Es una forma de reconocer nuestras raíces y encontrar nuevas maneras de expresarlas.



Las tradiciones se hicieron presentes en la colección. (Cortesía Carla Fernández.)





Una pasarela diferente

La presentación de PACÍFICA no fue un desfile tradicional. Además de la ropa, la diseñadora utilizó música, movimiento у objetos para acompañar la colección у compartir el mensaje detrás de ella. Entre los elementos de la presentación destacaron los hilos y los nudos, que representaban las conexiones entre diferentes culturas. También se utilizaron sillas vestidas que se movían al ritmo de la música, creando una puesta en escena diferente. Cada elemento ayudó a contar parte de la historia de la colección y a mostrar la relación entre la moda y otras formas de expresión artística. Este tipo de propuestas también nos demuestra que una pasarela puede ser un espacio para experimentar. Los diseñadores no solo pueden presentar sus prendas, sino también jugar con todo lo demás para crear una experiencia distinta para su público.



Las siluetas holgadas fueron un constante. (Cortesía Carla Fernández.)





La importancia de mantener vivas nuestras tradiciones

Uno de los temas principales de PACÍFICA es la relación entre la tradición y la moda actual. Carla Fernández retoma elementos de la cultura mexicana y los presenta desde una perspectiva diferente, demostrando que las tradiciones pueden seguir formando parte de nuestra vida cotidiana. México tiene una gran variedad de técnicas textiles, prendas y formas de vestir que forman parte de nuestra historia. Incorporar estos elementos a nuevas propuestas ayuda a que más personas conozcan su valor y se interesen por ellos. Además, la colección nos recuerda que la moda no siempre tiene que seguir las tendencias del momento. También puede inspirarse en la historia, las experiencias y las culturas que forman parte de nuestra identidad. La relación entre México y Asia que presenta esta colección es un buen ejemplo de ello. A través de esta inspiración, la diseñadora nos muestra cómo el intercambio entre distintas culturas puede dar lugar a nuevas ideas y formas de crear.



Carla nos demuestra que debemos sentirnos orgullosos de donde venimos y hacia donde vamos con esta nueva propuesta. (Cortesía Carla Fernández.)





Volvo Fashion Week México está de regreso

Esta presentación de Carla Fernández marcó el inicio de una nueva edición de Volvo Fashion Week México, que se llevará a cabo del 12 al 17 de octubre en Casa Club y Estudios Maravilla. Durante esta semana, diseñadores, marcas y otros profesionales de la industria tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y compartir su trabajo con el público. También será un espacio para conocer nuevas ideas y descubrir lo que está haciendo el talento mexicano. Comenzar con una colección como PACÍFICA también pone sobre la mesa la importancia de reconocer la historia y la cultura dentro del diseño mexicano. La moda puede ser una forma de expresar quiénes somos y de compartir nuestras ideas con el resto del mundo.