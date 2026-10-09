Olivia Rodrigo y sus claves de estilo para este otoño

Olivia Rodrigo es una de esas celebs cuyo estilo nos fascina. La cantante de The Cure sabe cómo mezclar prendas femeninas, detalles grunge y piezas con inspiración noventera sin que sus looks se sientan demasiado complicados. Este otoño, su manera de vestir nos deja varias ideas fáciles de llevar a nuestro propio clóset, especialmente si queremos darle un twist más juvenil y divertido a los clásicos de esta temporada.
Con minifaldas y medias hasta chamarras de piel, botas y prendas en tonos más oscuros, Olivia nos demuestra que vestirse para estos meses más fríos no significa renunciar a la personalidad. Al contrario, se trata de jugar con diferentes texturas, capas y siluetas para conseguir outfits que se sientan cool, pero también fáciles de adaptar.