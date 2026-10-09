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Moda

Olivia Rodrigo y sus claves de estilo para este otoño

¿Minifaldas en otoño? Olivia dice que sí. Incluye, además, piezas de piel, botas y un poco de grunge. ¡Toma nota!
vie 09 octubre 2026 11:39 AM
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Nuestra inspiración perfecta para este otoño. (Getty Images 2026)

Olivia Rodrigo es una de esas celebs cuyo estilo nos fascina. La cantante de The Cure sabe cómo mezclar prendas femeninas, detalles grunge y piezas con inspiración noventera sin que sus looks se sientan demasiado complicados. Este otoño, su manera de vestir nos deja varias ideas fáciles de llevar a nuestro propio clóset, especialmente si queremos darle un twist más juvenil y divertido a los clásicos de esta temporada.

Con minifaldas y medias hasta chamarras de piel, botas y prendas en tonos más oscuros, Olivia nos demuestra que vestirse para estos meses más fríos no significa renunciar a la personalidad. Al contrario, se trata de jugar con diferentes texturas, capas y siluetas para conseguir outfits que se sientan cool, pero también fáciles de adaptar.

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Outfits perfectos para sobrevivir al otoño al estilo de Olivia Rodrigo

Una de las primeras claves que podemos tomar de Olivia es apostar por las minifaldas o los vestidos babydoll para este otoño. Aunque normalmente pensamos en pantalones y ropa abrigadora ante las temperaturas, la cantante nos demuestra que una falda o vestido corto pueden seguir formando parte de nuestros outfits. La clave está en combinarlos con medias, calcetas altas o botas para crear un look mucho más apropiado para la temporada. Las minifaldas de cuadros, cuero o mezclilla funcionan muy bien porque aportan ese toque entre preppy y edgy que aparece constantemente en el estilo de Olivia.

Olivia Rodrigo vestido babydoll
Los vestidos babydoll son una parte fundamental del estilo actual de Olivia. (Getty Images 2026)


El cuero como protagonista

Y hablando de cuero, esta es definitivamente otra de sus grandes apuestas. Las prendas de piel son perfectas para actualizar cualquier outfit de otoño y Olivia suele llevarlas de una manera muy effortless. Una chamarra de cuero sobre una playera básica puede transformar por completo un look sencillo, mientras que una falda o unos pantalones de este material pueden convertirse en la pieza principal del outfit. No hace falta llevar cuero de pies a cabeza pues basta con añadir una sola pieza para darle un aire mucho más interesante a nuestra combinación.

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Botas y el poder de los tonos oscuros

Otro elemento que no puede faltar son las botas. Olivia suele recurrir a modelos que aportan fuerza al look y que, al mismo tiempo, son muy fáciles de combinar. Las botas negras, especialmente las de inspiración biker, combat o con plataforma, pueden llevarse con prácticamente todo: desde una minifalda hasta unos jeans rectos. Además de protegernos del frío, ayudan a darle una actitud mucho más cool incluso a la ropa más básica.

El negro también tiene un papel importante en esta estética. Aunque Olivia no le teme a los colores o a los estampados, los tonos oscuros son una manera sencilla de conseguir ese aire ligeramente grunge que caracteriza algunos de sus looks. Un outfit completamente negro puede sentirse mucho más interesante si mezclamos diferentes texturas como una chamarra de cuero con una falda de algodón, medias transparentes y botas, por ejemplo. La idea es que el look no dependa de demasiados accesorios, sino de la combinación de materiales y siluetas.

Otro detalle que vale la pena copiar es la combinación entre prendas femeninas у elementos más relajados. Olivia puede llevar una falda corta o un top delicado y equilibrarlo con una chamarra grande o unas botas pesadas. Este contraste es una de las formas más fáciles de conseguir un look trendy, porque evita que se vea demasiado romántico o demasiado serio. Es justamente esa mezcla la que hace que su estilo sea tan reconocible.

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La regla más importante en el estilo de Olivia Rodrigo

Una de las mejores lecciones del estilo de Olivia Rodrigo es no tomarnos la moda demasiado en serio. Su manera de vestir combina trends actuales con referencias al punk, el grunge, los años 90 y los 2000, pero siempre consigue que el resultado se sienta muy ella. Este otoño de 2026, puedes tomar esa misma idea y adaptarla a tu propio estilo. Retoma esa chamarra de cuero que ya tienes, ponte una minifalda o un babydoll con medias, combina tus jeans favoritos con unas botas o simplemente agrega un accesorio diferente a tus looks de todos los días.

Olivia Rodrigo full black outfit
Un full black outfit nunca falla, en especial en otoño. (Getty Images 2026)

Al final, no se trata de copiar exactamente lo que lleva Olivia, sino de entender por qué sus outfits funcionan. Una buena mezcla de básicos, prendas con personalidad, capas y un poco de actitud edgy puede ser suficiente para construir nuestro propio uniforme para este otoño. Y si algo nos deja claro la cantante, es que la temporada de frío también puede ser el momento perfecto para ponernos a experimentar.

Tags

Olivia Rodrigo Temporada Otoño-Invierno

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