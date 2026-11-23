Un vestido Saint Laurent hecho para una novia poco convencional

Para una ocasión tan especial, Miley Cyrus confió en Saint Laurent pues ha acompañado su evolución de estilo durante estos últimos años. La cantante eligió un vestido de seda diseñado especialmente por Anthony Vaccarello, director creativo de la firma, quien creó un look clásico pero con una silueta moderna y sensual. Es un vestido blanco de manga larga, cuello alto en la parte de enfrente y una silueta pegadita. La parte de atrás tiene una gran abertura en forma de V que deja gran parte de su espalda al descubierto. El vestido nos pareció súper inesperado y sexy, pero manteniendo la elegancia. La falda era igual muy minimalista, con una caída limpia y una pequeña cola que la acompañaba al caminar. Miley nos demostró que no siempre necesitas un vestido enorme para lograr un bridal moment inolvidable.



Los zapatos también fueron Saint Laurent

Para completar el look, Miley mantuvo la misma marca en sus tacones. La cantante eligió unos slingback de seda blanca, con punta y un pequeño tacón tipo kitten heel. Miley no necesitaba recurrir a unos stilettos altísimos para completar su outfit. En lugar de eso, usó unos más lowkey que complementaban el vestido sin a la perfección.



Obvio, unos buenos kitten heels tenían que acompañar este gran look (Instagram @miley)

Diamantes Chopard para el toque final perfecto

Aunque el vestido fue bastante sencillo, los accesorios tomaron el papel protagonista. Para las joyas, Miley eligió piezas de Chopard, usando diamantes como complemento principal de su look de novia. A nosotros nos encantaron los aretes largos de oro blanco de 18 quilates con diamantes que usó con pequeños studs y una pieza tipo ear cuff que recorría su oreja. Con estos accesorios le dio un poco más de brillo al look sin hacerlo cargarlo demasiado. También llevó un anillo de oro blanco con diamantes que combinaba muy bien con lo demás. Con estas joyas, Miley le dio ese toque de bridal glamour que necesitaba un vestido tan minimalista. Otro detalle importante fue que Miley decidió no llevar velo. En su lugar, dejó que el vestido backless, los aretes y su peinado cargaran el look.

