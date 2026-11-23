Después de varios años de relación, Miley Cyrus y Maxx Morando finalmente llegaron al altar este 21 de noviembre, en una ceremonia íntima en Palm Springs, California. Como era de esperarse, la cantante se convirtió en una de las novias más chic por el vestido que eligió para dar el sí. Lejos de los vestidos tradicionales, Miley usó un look mucho más sencillo y con ese toque rockstar que tanto la caracteriza. La cantante de Flowers eligió un look de Saint Laurent firmado por Anthony Vaccarello, demostrándonos que menos es más. Te contamos todos los detalles de su vestido y los accesorios que hicieron de este uno de los looks de novia más wow del año.
Miley Cyrus se casa en Saint Laurent: todos los detalles de su vestido de novia
Un vestido Saint Laurent hecho para una novia poco convencional
Para una ocasión tan especial, Miley Cyrus confió en Saint Laurent pues ha acompañado su evolución de estilo durante estos últimos años. La cantante eligió un vestido de seda diseñado especialmente por Anthony Vaccarello, director creativo de la firma, quien creó un look clásico pero con una silueta moderna y sensual. Es un vestido blanco de manga larga, cuello alto en la parte de enfrente y una silueta pegadita. La parte de atrás tiene una gran abertura en forma de V que deja gran parte de su espalda al descubierto. El vestido nos pareció súper inesperado y sexy, pero manteniendo la elegancia. La falda era igual muy minimalista, con una caída limpia y una pequeña cola que la acompañaba al caminar. Miley nos demostró que no siempre necesitas un vestido enorme para lograr un bridal moment inolvidable.
Los zapatos también fueron Saint Laurent
Para completar el look, Miley mantuvo la misma marca en sus tacones. La cantante eligió unos slingback de seda blanca, con punta y un pequeño tacón tipo kitten heel. Miley no necesitaba recurrir a unos stilettos altísimos para completar su outfit. En lugar de eso, usó unos más lowkey que complementaban el vestido sin a la perfección.
Diamantes Chopard para el toque final perfecto
Aunque el vestido fue bastante sencillo, los accesorios tomaron el papel protagonista. Para las joyas, Miley eligió piezas de Chopard, usando diamantes como complemento principal de su look de novia. A nosotros nos encantaron los aretes largos de oro blanco de 18 quilates con diamantes que usó con pequeños studs y una pieza tipo ear cuff que recorría su oreja. Con estos accesorios le dio un poco más de brillo al look sin hacerlo cargarlo demasiado. También llevó un anillo de oro blanco con diamantes que combinaba muy bien con lo demás. Con estas joyas, Miley le dio ese toque de bridal glamour que necesitaba un vestido tan minimalista. Otro detalle importante fue que Miley decidió no llevar velo. En su lugar, dejó que el vestido backless, los aretes y su peinado cargaran el look.
Una boda íntima súper chic
La boda fue en Twin Palms Estate, la antigua residencia de Frank Sinatra en Palm Springs, California. La propiedad con arquitectura mid-century modern, fue el venue de una boda llena de flores blancas, velas y palmeras (muy ad hoc a la cantante). Los invitados también fueron muy bien vestidos. Una especie de black tie en el que predominó el color negro. Esto fue un gran contraste con el vestido blanco de Miley y la decoración de la ceremonia. La boda fue muy íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. Entre los asistentes estuvieron sus padres, Tish y Billy Ray Cyrus, además de sus respectivas parejas y su hermana Noah Cyrus. La boda fue oficiada por Wayne Coyne, vocalista de The Flaming Lips. Las fotografías oficiales estuvieron a cargo de Jose Villa, el famoso fotógrafo de bodas.
El vestido de Miley Cyrus es una buena referencia si quieres una bridal inspo diferente. Su look nos demuestra que un vestido de manga larga, con silueta sencilla y backless pueden ser suficientes para crear un outfit memorable. Sin grandes faldas ni muchos adornos, la cantante logró verse elegante pero sensual. No hace falta seguir todas las reglas para tener un gran vestido de novia. Miley simplemente eligió algo que se siente muy ella: clásico, inesperado y con ese toque rockstar que nunca puede le faltar. Cuéntanos, ¿a ti que te pareció su look?